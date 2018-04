Přichází nová příležitost k ziskům?

Je známým faktem, že dluhopisovým trhům se v poslední době příliš nedaří. Ani poslední týden, kdy dluhopisy oživily horší ukazatele spotřebitelské důvěry, tento trend s největší pravděpodobností nezvrátí. Důkazem o nepřízni investorů může být i další odliv necelých 258 mil. Kč z domácích dluhopisových fondů v minulém týdnu. V této situaci přichází skupina ING s novými fondy fixně úročených aktiv, které by mohly zaujmout investory více než např. dluhopisové fondy investující do českých vládních dluhopisů. Dva nové fondy investují na peněžním trhu a do dluhopisů ve Slovenské republice. Jsou také oba denominovány ve slovenských korunách.

ING u nás začíná distribuovat fondy založené na konci července loňského roku, které jsou již nabízeny na Slovensku. Za podstoupení kurzového rizika mohou být investoři odměněni vyšším výnosem v důsledku vyšší úrovně úrokových sazeb na Slovensku. V současnosti se z důvodu atypického tvaru výnosové křivky jeví jako zajímavější ING Slovenský fond peněžního trhu. Negativní sklon výnosové křivky u nižších splatností představuje zajímavou příležitost. Např. tříměsíční výnosy na peněžním trhu se pohybují nad 5,5 %, roční splatnosti mírně nad 5 % a dvouleté vládní dluhopisy se obchodují s výnosy okolo 4,9 %. Vývoj úrokových sazeb pak nasvědčuje tomu, že u nejkratších sazeb by mělo dojít k poklesu výnosů. To by mohlo přispět k vyšším výkonnosti i u dluhopisového fondu ING Slovenský fond obligací.

Oby fondy představují klasické konzervativní fondy pevně úročených aktiv. Tradiční konzervatizmus ING je patrný u fondu peněžního trhu, který nesmí investovat do instrumentů s delší splatností než 1 rok a průměrná durace nesmí překročit 90 dnů. ING Slovenský fond peněžního trhu již získal pod správu 154 mil. SKK, obligační fond již 2,1 miliard slovenských korun. Domácí investoři do nich mohou investovat minimálně 3 000 Kč, se vstupním poplatkem 0,5 % u fondu peněžního trhu a 1,9 % u dluhopisového; správcovské poplatky jsou na obvyklé úrovni: 0,65 %, resp. 0,9 %.

U slovenských fondů ING lze sice očekávat vyšší zhodnocení oproti např. fondům zainvestovaným u nás, nicméně nesmíme zapomínat na vyšší riziko. Turbulence v Maďarsku a v Polsku sice doléhají i na nás, nicméně Slovensko je jejich působení vystaveno mnohem více. To zejména kvůli své „východnější“ pozici a přes nedávné reformy i potenciální nestabilitě. Nesmíme také zapomínat na měnové riziko. Slovenská koruna v posledním období vůči naší měně posilovala a i přes obtížné predikce na měnovém tru se dá očekávat, že by mohla posilovat i nadále. Spoléhat na vyšší výkonnost pro korunového investora z důvodu zhodnocení SKK by však mohla skončit „spálenými prsty“.

Konkurenty mají nové ING fondy především ve fondech ze skupiny KBC, která rovněž nabízí fondy denominované v SKK: fond peněžního trhu KBC Multicash ČSOB SKK a dluhopisový fond KBC Renta Slovakrenta (domicil těchto fondů je v Belgii, na rozdíl od Lucemburska v případě ING). U těchto fondů je vyšší vstupní investice (ekvivalent 5000 Kč), ale nižší vstupní poplatky (0,1 %, resp. 1 %) i správcovské (0,6 %, resp. 0,75 %). Jejich prodeje nejsou nijak oslnivé – z peněžního fondu za poslední týden

odteklo v přepočtu 5 mil. Kč, dluhopisový fond zaznamenal kladné čisté prodeje ve výši 9 600 Kč – proto bude zajímavé sledovat marketingové výsledky ING. (Kromě KBC a ING spravuje fond ve slovenských korunách i J&T Asset Management, ovšem u J&T Opportunity SKK je minimální investice 50 000 Kč a fond zatím příliš „nefunguje“ – podle stránek J&T leží všechny jeho aktiva na termínovaných vkladech.)

Na domácí scéně vedou opět akciové fondy

Akciové fondy zaznamenaly v minulém týdnu opět žeň co se nových prodejů týče. Celkem do domácích akciových fondů přibylo 93,5 mil. Kč. Nejevíce si připsaly ISČS Sporotrend (+47 mil. Kč), ISČS Eurotrend (21 mil. Kč) a ČSOB Akcový mix (+13 mil. Kč). V závěsu za nimi se drží fond fondů ISČS Globaltrend (+12 mil. Kč) a smíšený IKS Balancovaný (+10 mil. Kč).

Ve výkonnostech lze za poslední týden vyzdvihnout především dluhopisové fondy, které až na jednu výjimku skončily v černých číslech, což zrovna nebyl častý obrázek posledních měsíců. Hůře se vedlo akciovým fondům, kde naopak pouze ČPI ropného a energetického průmyslu (+1,14 %) a ISČS Sporotrend (+0,29 %) skončily s kladným výnosem.

Z torza domácích fondů peněžního trhu, které ještě zbyly, se nejlépe vedlo Sporokontu od Živnobanky (+0,05 %). ISČS Sporoinvest, který je v ročním horizontu nejúspěšnější (+ 2,33 %; druhý v pořadí IKS Peněžní trh dosahuje 1,83% výkonnosti) zůstal tento týden čtvrtý s 0,02 %.

Ke zprávám z minulého týdne patří ještě oznámení J&T Asset Management, že investičním fondům NEWTON, IF energetiky a PROFIT FOND povolila Komise pro cenné papíry prodloužení termínu přeměny až do konce roku 2004.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI F. ropného a energet. pr. 1,14% ČPI Fond nové ekonomiky -1,86% ISČS SPOROTREND 0,29% ISČS EUROTREND -1,81% ČPI globál.značek -0,52% ČSOB Akciový Mix -0,89% Dluhopisové ISČS SPOROBOND 0,32% IKS Plus bondový -0,14% Živnobanka obligační fond 0,21% Živnobanka NADAČNÍ 0,03% IKS dluhopisový 0,16% ISČS BONDINVEST 0,06% Fondy fondů IKS fond fondů -1,18% ISČS GLOBALTREND -1,33% Peněžního trhu Živnobanka Sporokonto 0,05% ISČS SPOROINVEST 0,02% ČPI OPF Peněžní 0,04% IKS peněžní trh 0,03% Smíšené IKS balancovaný 0,50% Živnobanka dynamický -1,22% IKS globální 0,21% AKRO mezinár. flexibilní -1,02% Balancovaný f. nad., ŽB-Trust 0,20% ISČS SPOROMIX 5 -0,84% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 291,1 ISČS SPOROBOND -158,6 ISČS SPOROTREND 47,3 IKS dluhopisový -41,3 IKS peněžní trh 23,0 ISČS TRENDBOND -21,1

Zdroj: UNIS ČR