Přichází tankautomat: bankomat, který naplní nádrž

Bankomat, tedy jakousi automatickou pokladnu, jejíž obsluhu zajišťuje sám klient, všichni velmi dobře znají. Tankautomat je v podstatě jeho obdobou, jen místo hotových peněz zprostředkuje výdej pohonných hmot. Většinou se jedná o samostatně stojící zařízení (stojan), situovaný do bezprostřední blízkosti výdejního stojanu pohonných hmot.

Toto samoobslužné zařízení je vybaveno grafickým displejem se symboly výdejních míst a malým displejem, kde najdete pokyny týkající se platební karty. Jeho nezbytnou součástí jsou rovněž dvě klávesnice - ovládací a pinová, stejně tak i tiskárna dokladů. Automat řídí celý proces od identifikace zákazníka pomocí jeho platební karty přes výdej pohonných hmot až po uzavření transakce (odúčtování skutečně odčerpané částky).









Tankautomat v pilotním provozu prošel, více vidět by měl být od září

Tankautomaty uvádí do života HVB Bank ve spolupráci se společnostmi Unicode Systems a SoNet. Služba umožní držitelům všech platebních karet (jak debetních, tak kreditních) hradit čerpání pohonných hmot bez toho, aby museli navštívit pokladnu čerpací stanice. Výhodou bude kromě úspory času i úspora finanční, a to jak na straně provozovatelů (ušetří se především na pracovní síle), tak na straně zákazníků. S nižšími provozními náklady by měly totiž jít ruku v ruce i nižší ceny pohonných hmot.

HVB Bank si nejprve od dubna ověřila službu pilotním projektem na čerpací stanici MIVOKOR v Polné u Jihlavy, teď ji chce nabízet i dalším subjektům. S největší pravděpodobností se tak s tankautomaty HVB Bank setkáme nejdříve u čerpacích stanic OMV a Agip, a to možná už letos na podzim. V tomto případě by se zřejmě objevily jednotlivé samoobslužné stojany u již fungujících "klasických" benzínek s obsluhou.

Další bankou, která projekt tankautomatů připravuje, je Česká spořitelna. Ta však jejich pilotní provoz ještě neukončila a v současnosti novinku připravuje na čipovou technologii.

Kompletní samoobslužné čerpací stanice obsluhované čistě jen přes tankautomaty v Česku na svou veřejnou premiéru teprve čekají. První vlaštovkou bude od října čerpací stanice bez obsluhy firmy W.A.G. minerální paliva na D1 v Praze Průhonicích.

„Placení u tankautomatu je velmi snadné, podobně jako například vybrat peníze v bankomatu a nebo zaplatit kartou u obchodníka. Tankautomaty výrazně zrychlí proces placení za pohonné hmoty a provozovatelům navíc přinesou větší bezpečnost – zákazník prakticky nemůže odjet bez zaplacení“, říká František Jungr, Card Department Manager HVB Bank.





Postup obsluhy tankovacího automatu



1. Volba výdejního stojanu s požadovaným produktem

(číslem na klávesnici)



2. Automat čeká na vložení platební karty (identifikace

s kontrolou PINu) 3. Volba limitu čerpání (limit nedovolí načerpat více) 4. Předvolba tisku daňového dokladu 5. Tankomat vrací kartu 6. Čerpání pohonných hmot 7. Po zavěšení tankovací pistole se tato zablokuje,

do banky je odeslána skutečná částka za odebrané

množství - tj. konec celé transakce

Kdo je provozuje a kde?

Zatímco v Česku hovoříme o novince a (počty tankautomatů jsou v jednotkách), ve světě jsou již tankautomaty běžnou realitou. Nemusíme přitom pro příklad chodit příliš daleko - stačí zajet do Rakouska, Slovinska, Belgie či Dánska. Tento systém již řadu let funguje také v USA.

U nás jsou tankautomaty a samoobslužné čerpací stanice určené veřejnosti stále ještě, co do jejich počtu, v plenkách. S tankautomaty se setkáte pouze v případě, že jste zaměstnancem podniku, který provozuje vlastní neveřejné pumpy (např. Policie ČR, dopravní podniky ve všech velkých městech, České dráhy apod.).