Příchozí platba 300 000 na Silvestra: pro malého podnikatele pohroma

Celkem logicky se malí podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, snaží před koncem roku zbavit peněz a zaplatit vše, co jen je možné. Peníze, které nebudou na účtu ani v pokladně, totiž nezdaní. "Občas se mi stane, že nevyjdu s penězi, a tak se se mnou některá faktura veze třeba měsíc nebo dva," prozrazuje na sebe majitelka chovatelských potřeb Marie. "V prosinci si ale důsledně hlídám, abych zaplatila vše a nic nepřelila do dalšího roku - zbytečně bych platila vyšší daně."

A letos je to obzvlášť aktuální. Naposledy totiž budou "bohatší" podnikatelé danit část svých příjmů v pásmu 32 %. Výdaje, které nechají až na leden, jim budoucí daň sníží jen o 15 %, protože od ledna 2008 budeme platit daň z příjmu právě v této výši. Je proto v jejich zájmu poplatit vše, co je třeba.



Věc má i druhou stránku

Ve zvláštní situaci jsou naopak ti, kterým peníze přijdou. Na jednu stranu mají radost - dostali za svou práci či služby zaplaceno, na druhou stranu se na účtu v posledních dnech roku hromadí peníze a už není příliš času je smysluplně investovat.

Nepříjemnou zkušenost s tím má Jindřich z Prahy: "Loni 29. prosince se na mém účtu objevilo 300 000 korun. Klient, který mi již půl roku dlužil peníze, se rozhoupal a na poslední chvíli zaplatil. Mě tím ale dost rozhodil - už jsem s penězmi nepočítal a na poslední chvíli jsem je všechny nestačil utratit. Vybral jsem si alespoň v bance hotovost, protože z pokladny jsem přece jen za sobotu a neděli ještě nějaké výdaje dokázal vymyslet. Na daních jsem i tak navíc zaplatil 30 tisíc korun."

Kdyby přitom obchodní partner poslal peníze až 29. prosince, z jeho účtu by ještě odešly, Jindřich by je však pravděpodobně dostal až v dalším roce. Problém by neměl ani jeden z nich.

Podnikatelé, kteří vyčíslují výdaje paušálně, si s nákupy samozřejmě nemusí dělat těžkou hlavu. Příjmy jednoduše sníží o 30 až 80 % (podle toho, do které sazby jeho podnikání podle zákona spadá). A je jim jedno, jestli to udělají ještě v prosinci, nebo až v příštím roce.