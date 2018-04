Přídavky: i pro rodiny s vysokými příjmy

Přídavek na děti má své místo v rodinném rozpočtu mnoha tuzemských domácností, pobírá ho okolo 1 800 000 dětí. Díky zvýšení životního minima berou od počátku roku rodiny vyšší přídavky i další sociální dávky navázané na životní minimum, jako je třeba sociální příplatek, příspěvek na bydlení nebo porodné. Zvýšení není dramatické - největší u sociálního příplatku a porodného, u přídavků na děti jde o nárůst v řádu korun, maximálně desetikorun. Přibylo však domácností, které na dávky mají nárok poprvé.

B erte, dokud dávají

Od ledna příštího roku by mělo sice životní minimum podstatně klesnout a změnit se má i způsob výpočtu sociálních dávek, ale po zbytek tohoto roku je tomu naopak - dávky jsou dostupné pro větší počet rodin. Například rodina se třemi dětmi ve věku pět, osm a dvanáct let pobírala dosud přídavky na děti jen pokud její čistý příjem nepřevýšil 41 040 korun. Od ledna mohou dávky dostávat i v případě, že mají o 1 410 korun měsíčně víc, tedy 42 450 korun.

Co dělat proto, aby dávky začaly zvyšovat váš rodinný příjem? „To je jednoduché, požádat o ně,“ vysvětluje Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní podpory na Městském úřadu v Praze 2. Odlišně budou postupovat lidé, kteří už žádost úřadu dávali k 1. říjnu loňského roku, ale byla jim kvůli vysokému příjmu zamítnuta, a jinak ti, kteří budou zkoušet získat dávky poprvé. „Lidé, kteří už žádali, vyplní jen novou žádost, ostatní musí doložit také potřebné údaje, například o výši příjmů,“ dodává Aneta Helešicová. Připomíná přitom, že lze žádost vytisknout z webu ministerstva práce a sociálních věcí a po vyplnění ji podat nejen na úřadě, ale také poštou nebo elektronicky. Tady je podmínkou ověřený elektronický podpis, jehož zřízení stojí 752 korun. Zároveň je potřeba úřadu doručit všechny další potřebné doklady, například potvrzení o studiu dětí a podobně.



Pokud něco chybí, přiznání dávek se zbytečně protahuje. „Setkáváme se třeba s tím, že na žádostech není podpis žadatele. Je však nezbytně nutný, protože jím nám dává žadatel vlastně souhlas s využitím svých osobních dat, bez nichž nemůžeme žádost vyřídit,“ podotýká Aneta Helešicová.



P odnikatelé znovu ve hře





Smutek a rozčarování zavládly loni v říjnu v rodinách, kde některý z rodičů při zaměstnání podniká, aby vylepšil rodinný rozpočet. Právě kvůli tomu domácnost ztratila na přídavky nárok. Začal totiž platit zákon, podle kterého se minimální příjem z podnikání pro potřeby sociálních dávek počítá jako polovina průměrné mzdy v hospodářství, konkrétně tedy 8400 za měsíc nebo 100 800 korun za rok. Stejný metr přitom platil pro všechny „OSVČ“ ať už se živí jen podnikáním, nebo je mají jako občasný přivýdělek.

„Máme s manželem oba živnostenský list, i když jsme normálně zaměstnaní. Za rok si přivyděláme dohromady maximálně 20 000 korun, a i s tím jsme pobírali přídavky na děti. Kvůli novému zákonu jsme o ně přišli,“ popisuje Jana Nováková z Prahy. Možná bude líp. V parlamentu leží novela zákona, po jejímž přijetí začne platit, že živnostníkům, kteří jen podnikají, by se do příjmu počítalo stále nejméně 50 procent průměrné mzdy. Těm, kdo si podnikáním přivydělávají, se budou počítat jen skutečně dosažené příjmy. Pokud nebudou schopni prokázat jejich skutečnou výši, pak se bude započítávat 25 procent průměrné měsíční mzdy. „V současné době návrh novely zákona projednává Parlament ČR, předpokládáme, že účinná by mohla být od 1. července 2005,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková.

M ám, či nemám nárok na dávky?



Odpověď získáte na zelené lince ministerstva práce a sociálních věcí 800 189 810 nebo na internetových stránkách www.mpsv.cz, kde se porovnáním spočítaného životního minima pro domácnost a jejich čistých příjmů dozvíte, zda a v jaké výši máte na dávky nárok. Na dávky je nárok i zpětně, například o přídavky na děti lze požádat tři měsíce dozadu.



C o byste měli vědět o sociálních dávkách:

žádosti o dávky vyřizují kontaktní místa, v Praze jsou součástí jednotlivých městských úřadů, mimo Prahu spadají pod úřady práce

úřední hodiny jsou vždy v pondělí a ve středu, na některých místech i v jiných dnech

nárok na dávky mají občané s trvalým pobytem na území České republiky

za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a dále až do 26 let, když se připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené

děti nad 18 let žádají o dávky samy

žádosti je možné podat osobně, poslat poštou nebo elektronicky