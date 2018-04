Přídavky jsou jen pro nejchudší

Brali jste loni přídavky na děti? Letos možná budete mít smůlu. Třetina až polovina z asi 650 000 dětí, o tuto dávku přijde. Nárok ztratí drtivá většina domácností, kde oba rodiče pracují.

Proč tolik rodin letos přídavky nedostane?

Poklesla hranice příjmu, od kterého mají rodiče na přídavky nárok. Nově nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima.

Životní minimum je pro každou rodinu jiné

Záleží na počtu osob v domácnosti a věku dětí. Máte-li přístup na internet, svoje životní minimum si můžete snadno spočítat na kalkulačce na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/cs/875).

Kdo vydělává, ať na přídavky zapomene

Například pro čtyřčlennou rodinu s dětmi ve věku 8 a 16 let je životní minimum 9 690 korun – na přídavky tedy letos dosáhnou, pokud se jim v rodinné kase měsíčně nesejde víc než 23 256 korun čistého. Přitom ještě loni měla tato rodina na přídavky nárok i při příjmu 38 760 korun.

Matka samoživitelka s pětiletým dítětem přídavek dostane, jen pokud si vydělá méně než 10 752 korun čistého, do příjmu se však započítává i případné výživné dítěte.

Podle Petra Nečase, ministra práce a sociálních věcí, by rodinám ztrátu měly dorovnat vyšší daňové slevy na děti. Měsíční dávky budou nově vypláceny v pevné výši, a to podle věku dítěte.

Z úřadu vám napíšou

Pokud jste až doposud přídavky na děti pobírali, nemusíte dělat nic, jen čekat. Úřady mají ze zákona povinnost všem rodinám nárok na dávky podle nových koeficientů přepočítat. Nemusíte tedy znovu dokládat svoje příjmy, sociálka vyjde z údajů, které jste jí předali v září loňského roku.

Pokud i letos na přídavky na děti dosáhnete, přijde vám toto oznámení s aktualizovanou výší přídavku do schránky obyčejným dopisem. V případě, že nárok na dávku ztratíte, úřad vám tuto skutečnost sdělí doporučeně do vlastních rukou – pošle vám takzvané rozhodnutí o odejmutí dávky. Dopisy by měly přijít nejpozději do konce února, v lednu ještě dávky dostanete v každém případě – vyplácejí se totiž zpětně a v lednu úřady posílají peníze za prosinec.

„Na konci minulého roku jsme vyplatili zhruba 4 500 přídavků, od ledna to bude o 1 300 méně, nárok na dávku ztratilo téměř třicet procent dětí. Mnoho rodin asi bude nepříjemně překvapeno,“ říká Eva Jordanová, vedoucí oddělení státní sociální podpory z městské části Praha 7. V Praze 2 o přídavky přišlo ještě víc dětí – podle odhadu úřadu je to 40 až 45 procent a v Pardubicích nebo Trutnově nárok na dávky ztratila dokonce polovina příjemců.

O přídavky se zajímejte sami

Podle odhadu Evy Jordanové však ještě existují rodiny, které na přídavky na děti dosáhnou i za nových podmínek a dávky nečerpají. Jestli se vaše příjmy pohybují na hranici 2,4násobku životního minima, zkuste si o dávky požádat. Čeká vás sice trocha papírování, ale nemáte co ztratit a pár stovek navíc se v rodinném rozpočtu hodí.

Nejdřív musíte vyplnit žádost o přídavek na dítě a podat ji na úřadu práce podle místa trvalého bydliště, v Praze pak na úřadech městských částí. Formulář je k dispozici buď na úřadě, nebo si ho můžete stáhnout přímo z webu ministerstva práce a sociálních věcí. O přídavky lze žádat až tři měsíce zpětně.

Požádejte o letošní i loňské dávky

Pokud se na úřad vydáte ještě v lednu, můžete dostat peníze i za říjen, listopad a prosinec loňského roku. Ovšem kvůli změně zákona budete v tomto případě muset vyplnit hned dvě žádosti – starou, která platila do konce roku 2007, a novou, platnou od 1. ledna 2008. Nárok na „loňské“ dávky bude totiž posuzován ještě postaru – sociálka bude počítat se 4násobkem životního minima, u letošních přídavků pochopitelně už jen s 2,4násobkem.

Na vyřízení žádosti mají úřady 30 dní

Podle slov Josefa Roubínka ze sociálního odboru z Trutnova, jsou ale schopny žádost posoudit do týdne. Podmínkou je, že je správně vyplněná a nechybějí žádné další doklady. Jejich přesný seznam je uveden na konci žádosti – jsou to například průkazy totožnosti a doklady o příjmech členů, u dětí do 15 let rodné listy a potvrzení o studiu.

Aktuálně budete dokládat příjmy za rok 2006, ty loňské po vás úředníci budou chtít až v září 2008. Příjmy se totiž posuzují v ročních cyklech vždy od října do září. Do příjmů se započítává i rodičovský příspěvek, výživné, důchod či nemocenská.

Měsíční výše přídavků na děti

na dítě do 6 let 500 korun

na školáka do 15 let 610 korun

na studenta do 26 let 700 korun

Kolik nejvíc můžete brát, abyste dostali přídavky?

O tom, jestli na přídavky dosáhnete, nebo ne, rozhodují čisté příjmy rodiny – ty nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima. Vzhledem k tomu, že to je pro každou rodinu jiné, nabízíme vám přehlednou tabulku, ze které snadno zjistíte, jestli jste nad, nebo pod touto hranicí.

Nezapomeňte, že do příjmů se započítává jak měsíční výplata, tak třeba rodičovský příspěvek, výživné nebo nemocenská. Stačí však, abyste měli jen o korunu méně, a od státu peníze na děti dostanete. Výpočty jsou provedeny pro rodiny s jedním až třemi dětmi.

Kolik můžete brát, abyste dostali ještě přídavky, najdete ZDE

Jak číst v tabulce

Vyhledejte řádek, který odpovídá počtu a věku vašich dětí. Co puntík, to jedno dítě. Jeďte prstem po řádku a vpravo najdete, kolik peněz čistého můžete maximálně měsíčně mít, abyste přídavky na děti dostali. V prvním sloupci jsou částky pro rodiny, ve kterých o dítě či děti pečuje pouze jeden rodič, ve druhém pak pro úplné rodiny s oběma rodiči. Z posledního údaje se dozvíte, kolik vám stát měsíčně vyplatí.

Příklad

Jestli máte dvě děti ve věku 7 a 14 let, jděte na pátý řádek – dva puntíky ve sloupci „děti 6 až 15 let“. Pokud je živíte sám (sama), přídavky dostanete jen když nemáte víc než 16 320 korun. V případě, že jste na děti dva, je pro vás to správné číslo 22 560 korun.