Přídavky na děti

Nejvyšší přídavek vůbec náleží rodičům dítěte staršího patnácti let s nejnižšími příjmy a je to 784 korun měsíčně. Žádost o přídavek na dítě se podává k 1. 9. každého roku a platí vždy jeden rok.

Pozor: rodiny, které již přídavky pobírají, musí do konce září doložit údaje o studiu dětí a výši příjmů za uplynulý rok. Pokud by se tak nestalo ani do konce října, výplata dávky bude zastavena a je o ni potřeba žádat znovu.