Přídavky na děti? I pro rodiny s vysokými příjmy

Nejméně 237 a maximálně 784 korun měsíčně může na jedno dítě dostávat od státu každá rodina, která požádá o přídavky na děti. Jak vysoké budou, to záleží nejen na stáří dítěte, ale také na velikosti čistého příjmu rodiny. Platí přitom přímá úměra, čím starší dítě a čím nižší příjmy, tím vyšší přídavky. Aby rodina měla na přídavek nárok, nesmí příjem překročit trojnásobek životního minima.

O kolik peněz jde?

U tříčlenné domácnosti dvou rodičů a jednoho dítěte do šesti let je trojnásobkem životního minima částka 27 630 korun čistého měsíčně. V rodině, kde jsou dvě děti ve věku pěti a osmi let, už je to ale 33 300 korun. Je jasné, že i při dvou nadprůměrných platech domácnost splní kritéria pro přiznání přídavku; stačí o něj požádat.

Co je dětské konto? Vytlačí dětské konto tradiční kasičky?

Více ZDE .

Žádost lze podat kdykoli během roku, vždy ke konci září však je nutné odevzdat potvrzení o výši příjmů za předcházející rok, tedy v současnosti za rok 2002. To platí i pro rodiny, které už přídavek na děti pobírají. Pokud nestihnou dodat na úřad uvedené doklady do konce října, výplata přídavků bude zastavena a je potřeba o ni požádat znovu.

P ro formuláře na úřad či internet

Lidé, kteří žádají o jakoukoli z dávek státní sociální podpory poprvé, musí zajít na kontaktní místa zřízená okresními úřady. Dostanou formuláře, které musí vyplnit. Šetřete nohy, vzkazují úředníci. Na kontaktní místa není nutné chodit několikrát zbytečně. Formuláře žádostí je možné stáhnout z internetového serveru MPSV, vyplněnou žádost lze úřadu poslat i poštou, stejně jako například některé chybějící doklady, třeba potvrzení o studiu dětí.

Někdy není vyplnění žádostí úplně snadné, a pokud si s ním lidé nevědí rady, je lepší nechat rubriku prázdnou a poradit se s úřednicí. K žádostem je nutno doložit občanský průkaz, potvrzení o výši příjmů rodiny a doklady o společně posuzovaných osobách - rodné listy dětí, potvrzení o jejich studiu, případně doklad o rozvodu a výši výživného.

Zpřísnila se kritéria pro přiznání dávek ve dvou směrech: o jejich výplatu se dá žádat zpětně pouze tři měsíce od vzniku nároku, a ne ve lhůtě jednoho roku, která platila doposud; do příjmů rodiny se od 1. října tohoto roku budou započítávat také některé příjmy ze zahraničí obdobné tuzemským sociálním dávkám. O tom, zda rodině stát dávky vyplatí, dostane písemné vyrozumění.

J ak si spočítat nárok na přídavek na děti 1. Zjistit čisté příjmy všech členů rodiny. Počítají se do nich nejen mzdy, ale i vyplacené sociální dávky, brigády dětí, nemocenská atd. 2. Spočítat životní minimum pro rodinu. 3. Porovnat, zda jsou příjmy rodiny nižší, nebo vyšší než trojnásobek spočítaného životního minima pro ni. Pokud jsou příjmy rodiny nižší, má význam žádat o přídavek na děti. Kde se dozvíte víc - na zelené lince MPSV 800 189 810 lze zjistit, zda má rodina nárok na přídavek na dítě

- na www.mpsv.cz jsou informace o dávkách státní sociální podpory i formuláře žádostí

P řídavky jsou dětí, nebo rodičů?

Jakmile je dítěti víc než 18 let, ale nedosáhlo ještě věku 26 let a studuje, musí žádat o přídavek samostatně na zvláštním formuláři. Na něm uvádí i výši svého čistého příjmu za rok. Může to být například výživné, stipendium nebo příjmy z letních brigád. To, zda na přídavky bude mít dítě nárok, závisí nejen na jeho příjmu, ale i na příjmech členů rodiny, s nimiž trvale bydlí. Pokud se příjmy všech společně posuzovaných členů rodiny vejdou do trojnásobku životního minima pro ně, přídavek je dítěti přiznán.

Komu peníze patří: rodičům, nebo dětem? „Vyplácené peníze patří dítěti, záleží jen na něm, jak s nimi naloží,“ upozorňuje Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní sociální podpory městské části Praha 2. Rodiče by tedy neměli dětem předepisovat, zda peníze mohou utratit, nebo je dokonce nutit, aby jim je odevzdaly. V případě nezletilých dětí dostávají sice přídavek na dítě rodiče, ale mají také povinnost je využít ve prospěch potomka.

Co všechno se započítává do příjmů rozhodných pro nárok na sociální dávku? Kolik dostane rodina se dvěma dětmi (5 a 8 let)? Jaká je hranice pro získání příspěvku a o jaké další dávky můžete požádat? Čtěte ZDE.

Co si myslíte o systému státní sociální podpory? Máte nárok na některý z příspěvků poskytovaných rodinám s dětmi? Jak hodnotíte výši dávek? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.