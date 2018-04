Přijdeme na chuť zahraničním fondům?

Zdroj: AKAT ČR, (vážený průměr)

Akciové trhy byly v únoru stále nejvíce ovlivňovány nejistotou vyplývající z hrozby války v Iráku. Zprávy inspektorů, projevy představitelů Spojených států (prezidenta Bushe i ministra zahraničí Powella) neměly na vývoj trhů razantní vliv, naproti tomu víkendové demonstrace proti válce v Iráku v polovině února či projev šéfa amerického FEDu odsuzující Bushův plán na snížení daní přinesly na akciové trhy mnohem větší aktivitu. Po víkendu (15. a 16. února) se na krátkou dobu otočil klesající trend, nicméně většina trhů (USA, Německo,…) zakončila měsíc ve ztrátě. Jak je vidět z tabulky, nejlépe si v minulém měsíci vedly fondy zaměřené na emerging markets. Nejlepšího výsledku dosáhl fond Raiffeisen Convergence. Jeho portfolio se sice značně liší od deklarovaného složení, místo akcií ze středomořských států a zemí východní Evropy má největší podíl cenných papírů investováno v Rusku, ovšem i s podíly v Číně nebo Hong Kongu.

Akciové fondy Nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost RAIFFEISEN CONVERGENCE 5,88% PARVEST SCANDINAVIA -17,71% CS EF (LUX) EASTERN EUROPE 4,70% T EUROPEAN A ACC EUR -16,26% ACTIVEST LUX OSTEUROPA 4,61% CS EF (LUX) NETHERLANDS -15,98%

Ruský trh je v poslední době stále častěji zmiňován jako zajímavá investice. Zatímco americké a evropské trhy zakončily únor přinejlepším bez razantních poklesů, index ruských akcií (Moscow Times) vzrostl o více jak 11%. Například třetí fond Activest Osteuropa má opět většinu (34,7 %) procenta zainvestováno do ruských akcií (respektive do ADR ruských firem), a to většinou v sektoru energií nebo bankovnictví (4,4 % portfolia tvoří GDR Komerční banky). Kromě rozvíjejících trhů (Více o výnosech na rozvíjejících trzích můžete nalézt zde…) budou pro portfolio managery v následujících měsících zajímavé např. japonské akcie, které jsou na svých dlouhodobých minimech a jsou často podhodnocené i vzhledem k tzv. book či liquidation value, což znamená, že tržní kapitalizace je nižší než suma peněz, která by se získala samotným prodejem aktiv společnosti.