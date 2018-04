Přijdete-li o auto na leasing, máte problém

Vladislav Galgonek si před třemi lety pořídil na leasing Škodu Octavia v hodnotě 250 000 korun. Šedesát tisíc složil hned a zbývajících 190 000 korun platil formou měsíčních splátek. Letos v červenci, sedm měsíců před tím, než měl auto doplatit, mu je ukradli. Pojišťovna leasingové společnosti vyplatila 130 000 korun, ale po odečtení všech svých nákladů panu Galgonkovi leasingovka postoupila jen 3 000 korun.



"Čekal jsem, že to bude alespoň třicet tisíc, auto nutně potřebuji a za tři tisíce si žádné nepořídím," říká klient. Vyúčtování sice dostal, ale nezdálo se mu, a proto věc postoupil právníkovi. Leasingová společnost se k případu zatím nevyjádřila.



Navíc než přišly peníze z pojišťovny, musel ještě zaplatit dvě měsíční splátky asi po 7 000 korunách, celkem ho tak auto vyšlo asi na 350 000 korun. Věděl, že peníze z pojistky půjdou leasingovce a ta si odečte zisk a náklady související s předčasným ukončením smlouvy, ale nečekal, že to bude tolik.



Kdyby auto bylo majetkem pana Galgonka - zaplatil by ho v hotovosti nebo na úvěr - suma od pojišťovny by mu připadla celá. Pochopitelně by však musel doplatit i případný úvěr. Podobný problém nastává v okamžiku, kdy dojde k havárii a auto je zralé na odpis.

Může se stát, že budete doplácet

Pokud jste na začátku složili nízkou akontaci, může se dokonce stát, že budete muset leasingové společnosti po konečném vyúčtování ještě nějaké peníze doplatit. Naopak, když vám nějaké peníze zbudou, můžete je použít na zaplacení akontace v případě, že si hned od leasingovky chcete vzít nové auto. Podle Petra Jeníčka z ČSOB Leasing je toto řešení v praxi časté.

Když nemáte peníze

Problém nastane, i když se dostanete do situace, že nemáte na splátky. Pokud nechcete o auto přijít, okamžitě kontaktujte leasingovou společnost a o své finanční tísni ji informujte. Pokuste se dohodnout na odkladu nebo snížení splátek, případně na tom, že auto i s leasingem postoupíte někomu dalšímu.



Počítejte však s dalšími náklady, například GE Money Auto si za převod smlouvy účtuje 5 000 korun. Leasingová společnost vám nemusí vyhovět automaticky, platební neschopnost klienta společnosti řeší individuálně podle konkrétního případu.

Zadlužte se rozumně Než podepíšete smlouvu, dobře zvažte svoje finanční možnosti i to, jestli auto skutečně potřebujete. Říká se, že nové auto je ta nejhorší investice. Už ve chvíli, kdy s ním vyjedete z autosalonu, totiž jeho hodnota klesne o 10 až 15 procent. A neunáhlete se při podpisu smlouvy. Než se rozhodnete, přečtěte si podmínky, a pokud něčemu nerozumíte, nechte si to od prodejce nebo leasingovky vysvětlit.

Schopnost splácet si můžete pojistit

Abyste se nedostali do finanční nouze kvůli ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci, můžete se pojistit. Pojištění splátek uzavřete u prodejce současně s leasingovou smlouvou. Cena pojistky se stanovuje individuálně, obvykle se však pohybuje od jednoho do šesti procent z výše měsíční plátky.



Například UniCredit Leasing spolupracuje s pojišťovnou Amcico. I tady si však nejdřív dobře přečtěte podmínky, abyste později nebyli nepříjemně překvapeni. Pojišťovna totiž za vás placení převezme obvykle až po 60 dnech, když ulehnete na dva týdny s angínou, budete muset leasingové splátky dál hradit ze svého.