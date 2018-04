Přijdete-li v cizině o pas, zažádejte o nový. Řidičák vám nestačí

Jakmile ztrátu pasu odhalíte, nahlaste ji na místní policii. Musí vám vydat potvrzení.

S ním pak podejte žádost o vydání nového cestovního dokladu na zastupitelském úřadu České republiky v místě dovolené. Pokud jste v zemi, kde Česko nemá zastupitelský úřad, můžete se obrátit na zastoupení jakéhokoliv jiného členského státu Evropské unie a tam požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU.

Na zastupitelském úřadu můžete podat buď žádost o vydání cestovního průkazu nebo cestovního pasu. Zaměstnanci úřadu po vás budou chtít dvě shodné fotografie a doklad, kterým prokážete svou totožnost a státní příslušnost. Pokud ho nebudete schopni předložit, bude jim stačit, když pro účely vydání cestovního průkazu vaši totožnost potvrdí například váš příbuzný či známý, který má platné doklady.

řidičský průkaz nestačí Cestujete-li na dovolenou do Evropské unie autem a přijdete o cestovní pas či občanský průkaz, k prokázání totožnosti a následnému vycestování domů vám řidičský průkaz v žádném případě nebude stačit. Vždy musíte požádat o vystavení cestovního dokladu.

Když se budete brzké době vracet domů, postačí vám cestovní průkaz neboli náhradní cestovní doklad. Ten primárně slouží pro návrat do České republiky, je územně i časově omezen. Zastupitelský úřad vydává cestovní průkazy v co možná nejkratší době, většinou do druhého dne a zároveň za to vybírá poplatek 400 korun.

Budete-li požadovat vydání cestovního pasu, připravte se na to, že zaplatíte až 1 600 korun a počkáte si na něj zhruba 30 dní. Žádost se totiž ze zastupitelského úřadu posílá do Česka, kde cestovní pas vystaví a posílají zpět.

S vyřízením dokladů vám pomůže delegát cestovky

Pochopitelně ne vždy to máte k zastupitelskému úřadu, co by kamenem dohodil. Budete-li trávit dovolenou zprostředkovanou cestovní kanceláří například v některé z řeckých destinací, dejme tomu na Korfu, není nutné, abyste si náhradní cestovní doklady museli sami vyřizovat v Aténách.

Situaci vám pomůže řešit delegát cestovní kanceláře. V případě ztráty dokladů se tedy obraťte na něj. Delegát má kontakty na konzulární oddělení a v jeho kompetenci je postarat se o vystavení cestovních dokladů.

Pokud máte sjednáno cestovní pojištění, pomůže vámi asistenční služba. Většina pojišťoven má ztrátu nebo krádež dokladů nějakým způsobem pojištěnu, někdy vám uhradí náklady spojené s vystavením dokladů, někdy i cestu, záleží na produktu.

"V situaci, kdy klient tráví dovolenou daleko od zastupitelského úřadu, řeší asistenční služba situaci dle místních možností. Buď tak, že dopraví klienta na konzulát i zpět do místa pobytu nebo se s konzulátem domluví na doručení fotografie či jiných dokumentů bez účasti klienta. My to nejčastěji řešíme prostřednictvím našeho místního zastoupení, které zajistí kurýra," vysvětluje Jana Ježková, vedoucí lékařka asistenční centrály Europ Assistance.

jak snížit riziko okradení • Důležité telefonní kontakty na český konzulát v místě vašeho pobytu, asistenční službu (pro případ úrazu), linku banky určenou pro blokaci karty, mobilního operátora a další si poznamenejte nebo uložte do mobilu. • Před cestou si pro jistotu udělejte kopie svých dokladů a vezměte je s sebou. Zároveň si přibalte i dvě fotografie pasového formátu pro případné náhradní doklady. • V cizině se snažte nevyčnívat, neprovokujte okolí luxusním oblečením, šperky nebo drahým foťákem. • Doklady i peníze noste odděleně, nedávejte všechny do jedné peněženky či kapsy. Nenoste je v zadní kapse batohu nebo kalhot. • I peníze mějte na více místech a nikdy je nenoste společně s platební kartou. • Nenoste s sebou celou hotovost, část si uložte v zamčeném kufru nebo hotelovém sejfu. • Při platbě kartou například v restauraci nebo hotelu s ní nenechte zaměstnance odejít.

Přijít můžete i o řidičák a občanku

Řada Čechů už cestuje do zemí Evropské unie jen na občanský průkaz. Pokud zjistíte, že ho nemáte, opět vyhledejte nejbližší policejní stanici a ztrátu nahlaste. I v tomto případě s policií sepište protokol, který předložte na zastupitelském úřadě a požádejte o vydání cestovního průkazu. Nový občanský průkaz již řešte doma.

Ztrátou, nebo odcizením řidičského průkazu riskujete, že vám policie může v případě kontroly uložit pokutu. Je tedy opět vhodné nahlásit na místním oddělení policie, že jste o řidičák přišli. V případě, že vás bude policie kontrolovat, prokažte se protokolem, který s vámi na stanici sepíší. Ovšem připravte se i na to, že ne všichni policisté ho budou akceptovat. Pak už bude záležet jen na vaší výřečnosti.

Peníze z domova budete mít během několika minut

Pokud přijdete o hotovost a nemáte s sebou platební kartu nebo někoho, kdo by vás založil, máte jedinou možnost. Požádat příbuzného či známého, aby vám z domova peníze poslal. Stačí mu zajít na jakoukoliv pobočku společnosti Western Union (nacházejí se na mnoha místech v celé republice, v cestovních kancelářích, ve směnárnách), kde vyplní formulář, uvede vaše jméno a pobočku Western Union v zahraničí, kde si peníze převezmete. Zároveň složí peníze a zaplatí poplatek. Například za zaslání 15 tisíc korun uhradí 1 150 korun a za zaslání 25 tisíc korun to bude 1 250 korun.

Od zaměstnance Western Union dostane kontrolní číslo převodu, které vám sdělí. Vy už si jen na místě, na kterém jste se domluvili, během několika minut od odeslání vyberete peníze. Zaměstnanci se musíte prokázat dokladem totožnosti. Pokud ho nemáte, s odesílatelem peněz si domluvíte heslo, kterým se při převzetí peněz prokážete.

Přijdete-li o platební kartu, neprodleně kontaktujte svou banku, aby vám kartu zablokovala. Poplatek za blokaci již žádný neplatíte.