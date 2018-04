Příjem mladého člověka: jak ho využít na maximum

Pan Jan Marek, 24 let, studuje čtvrtým rokem vysokou školu se zaměřením na programování počítačových systémů. Získal stálé zaměstnání v oboru na 4/5 pracovní úvazek. Bydlí s rodiči v rodinném domě nedaleko od krajského města. Jeho příjem ze zaměstnaneckého poměru je 16 000 Kč měsíčně.

Po zaplacení svých pravidelných měsíčních nákladů (cestovné, školní pomůcky, příspěvek na domácnost rodičům, …) si může pravidelně ukládat ještě kolem 2 000 Kč a některý měsíc mu zůstane i o něco víc. V současné době jediným jeho finančním produktem je stavební spoření s cílovou částkou 200 000 Kč, které bylo založeno v roce 2003. Přispívá na něj ovšem nepravidelně a momentálně má na tomto účtu naspořeno 40 000 Kč.

C íle

Vhodně využít vlastních volných prostředků, příspěvků zaměstnavatele a začít se připravovat na samostatný start do života. Dokud nemá rodinu a závazky, mohl by si vytvořit určitou finanční rezervu pro pozdější důležité potřeby.

Jan také v budoucnu plánuje pořízení vlastního bydlení. Uvažoval o stavbě menšího rodinného domku na pozemku své babičky, ale ne dřív jak za 5 let. Již se informoval, v jaké výši se ceny takových rodinných domů pohybují a ví, že v současné době by potřeboval částku cca 1 500 000 Kč.

N ávrh řešení

Důležitým faktorem při tvorbě finančního plánu bude využití motivačních nástrojů jeho zaměstnavatele v oblasti finančních produktů. Janův zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na životní pojištění a penzijní připojištění. Výše příspěvku je závislá na délce pracovního poměru a pozici ve firmě. Janovi bude v současné době zaměstnavatel přispívat 200 Kč na penzijní připojištění a 300 Kč na životní pojištění.

Pojďme tedy pro Jana najít takovou variantu, kde využijeme veškerých prostředků, které můžeme mít k dispozici. Tedy konkrétně…

· stavební spoření s cílovou částkou 200 000 Kč a úsporami ve výši 40 000 Kč

· 2 000Kč měsíčně, které Jan může pravidelně odložit

· nepravidelné finanční přebytky

· příspěvky zaměstnavatele

1 . Pravidelné investování

Jan v současné době nevyužívá žádné životní pojištění. Pro naše řešení si ovšem sjedná investiční životní pojištění, na které mu bude přispívat i zaměstnavatel. S výhledem na budoucí investici do bydlení zvolíme takové investiční životní pojištění, které dokáže fungovat v kombinaci s hypotečním úvěrem.

Jan v současné době neví, kdy a v jaké výši bude investovat do svého rodinného domku a jeho prioritou je investování volných prostředků. Zvolí proto pouze IŽP s pojistným 1 000 Kč měsíčně, aby mohl nyní optimálně využívat daňových výhod, přičemž pojistná doba musí být stanovena na 36 let. Na toto IŽP bude Janovi přispívat zaměstnavatel 300 Kč měsíčně. V momentu, kdy se Jan rozhodne pořizovat své bydlení a požádá o hypoteční úvěr, má možnost upravit i pojistné tak, aby splnil podmínku pro poskytnutí úvěru.

Za 5 let Jan vloží na IŽP 60 000 Kč, zaměstnavatel mu přispěje celkem 18 000 Kč. K tomu ještě musíme přičíst daňové odpočty ve výši 2 280 Kč ročně. Jestliže se Jan rozhodne pro použití IŽP ke kombinaci s hypotečním úvěrem, zvýší měsíční úložku na 6 000 Kč po dobu 20 let a vytvoří dostatečný prostor pro financování svého rodinného domku.

Pojďme se podívat, co s dalšími penězi. Od zaměstnavatele můžeme získat ještě jeden příspěvek, a to na penzijní připojištění. Pro tento účel bude nejvhodnějším řešením otevřít penzijní připojištění s Janovým vlastním měsíčním příspěvkem 100Kč. V konečném efektu máme vcelku zajímavou investici: při vložených 100 Kč vlastních Janovi přispěje zaměstnavatel 200 Kč měsíčně a ještě dostaneme státní příspěvek 50 Kč. Po 5 letech tak bude mít Jan na penzijním připojištění cca 22 000 Kč.

V této chvíli jsme Janovi pomohli získat zaměstnavatelovy příspěvky, nastínili možnost budoucí investice do bydlení a odčerpali z předpokládané pravidelné úložky 1 100Kč. Takže nyní ještě zbývá 900 Kč na pravidelné spoření a dále pak nepravidelné příjmy.

Pro pravidelné investování 900 Kč zvolíme investice do otevřených podílových fondů nebo do nemovitostí prostřednictvím nemovitostních fondů. Z dlouhodobého hlediska můžeme počítat s průměrným výnosem 7 %, což nám pomůže řešit buďto částečné samofinancování hypotečního úvěru, ostatních finančních produktů nebo spoření na cokoliv. Po 5 letech spoření si Jan vytvoří finanční rezervu asi 65 000 Kč.

2. Nepravidelné investování

Jan po pár měsících v zaměstnání má odzkoušeno, že je možné někdy odložit i víc peněz, ale není to pravidlem. Pro tyto prostředky zvolíme kombinaci produktů peněžního trhu a stávajícího stavebního spoření. Nepravidelné volné prostředky bude Jan dle svých možností kumulovat na bankovním produktu (např. ING konto) nebo ve fondu peněžního trhu a jednou ročně přesouvat na stávající stavební spoření. Samozřejmě musí zohlednit limity z hlediska výše státní podpory a cílovou částku.

Z ávěr

Tato varianta je pro Jana přijatelná. Ví, že se v současné době zavazuje k placení jen takové částky, kterou si předem nadefinoval.

Důležitá je i flexibilita jednotlivých částí finančního plánu s ohledem na možné budoucí změny. Pokud by např. o hypoteční úvěr nakonec z jakéhokoliv důvodu nežádal, nezaplatí zbytečně žádné poplatky a může v programu investičního životního pojištění pokračovat nadále. Zůstane mu daňově optimální program, z něhož může využít peníze například pro své děti na studia nebo pro zabezpečení svého důchodového věku.

Např.: Jestliže by si Jan tyto své 2 000 Kč odkládal pravidelně až do 60 let věku a zaměstnavatel by mu po celou dobu přispíval 500 Kč, (200 Kč na penzijní připojištěni a 300 Kč na životní pojištění), měl by naspořeno na svou penzi cca 4 000 000 Kč a zajistil by si tak relativně zajímavé doplnění financí ke starobnímu důchodu.

Uvedený návrh řešení samozřejmě není jediný možný, existuje více možností.

R ady a tipy

· Jestliže máte v budoucnosti určité cíle, začněte se jimi zabývat již nyní. Finanční plánování s dostatečným předstihem umožňuje uspořit mnoho peněz.

· Nebojte se využít veškerých prostředků, které máte k dispozici. Správně nastavený finanční plán totiž obsahuje jak produkty, ve kterých jsou prostředky částečně vázané pro dosažení dlouhodobých cílů, tak i produkty, ze kterých je možné v případě potřeby peníze kdykoliv vybírat.