Příjem v nemoci si můžete zvednout

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (pojištění nemocenského, pojištění ušlého zisku výdělku apod.) lze sjednat s komerční pojišťovnou a slouží jako nadstavba („připojištění”) k povinnému nemocenskému pojištění.

Účelem tohoto pojištění je pokrytí rizika, že nemocenské od státu nepostačí k úhradě rodinných výdajů (u zaměstnanců) nebo výdajů souvisejících s podnikatelskou činností (u OSVČ). Sjednáním tohoto pojištění si lze zajistit plnou či alespoň částečnou náhradu ušlého výdělku z důvodu pracovní neschopnosti. Touto náhradou je dohodnutá denní dávka, kterou bude v tomto případě vyplácena pojišťovnou.

Jak velkou dávku dostanete z tohoto pojištění?

Celkové plnění pojišťovny se vypočte jako součin denního odškodného a počtu dnů pracovní neschopnosti, kterou je nutné pojišťovně doložit neschopenkou od ošetřujícího lékaře. Výše denní dávky se může pohybovat od 50 Kč až po částky několikatisícové. Horní výše dávky závisí na příjmech pojištěného. Důvodem je to, že obecně nelze po dobu pracovní neschopnosti pobírat spolu s dávkami sociálního nemocenského pojištění více peněz, než kolik by činil pracovní příjem. "Při současném uzavření pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici, se ale může stát, že v případě pracovní neschopnosti si poležíte v nemocnici a budete mít větší příjem, než v době pracovní aktivity." To je možné z toho důvodu, že výše denní dávky při hospitalizaci nezávisí na výši příjmu. Pojištění denní dávky při hospitalizaci totiž slouží jinému účelu, kterým je především uhrazení nákladů na zajištění pomoci v domácnosti v době hospitalizace či po ní, úhrada nákladů na rehabilitaci a doléčení, případně na uhrazení nadstandardního vybavení pokoje v nemocnici.

Pro jednotlivé příjmové skupiny proto pojišťovny stanovují maximální denní dávky, které si může zájemce o pojištění sjednat. Pouze některé pojišťovny poskytují limitovanou výši denní dávky bez ohledu na příjem pojištěného, kdy není nutné výši pracovního příjmu pojišťovně dokládat. Například ČP Zdraví umožňuje bez zkoumání příjmů pojištěného uzavřít denní dávku na 300 Kč pro zaměstnance a 500 Kč pro podnikatele. Zkoumání příjmů lze tak do jisté míry obejít, zdravotní dotazník již nikoliv.

Za jak dlouho se můžete těšit na nemocenské dávky od pojišťovny?

Délka pracovní neschopnosti, po kterou pojišťovna nevyplácí dávky, se nazývá karenční doba. Pojišťovny denní dávky vyplácejí počínaje 8.,15.,22.,29.,36. nebo 43. dnem pracovní neschopnosti, přičemž podpůrčí doba (maximální doba výplaty dávek v důsledku jedné události) je omezena obvykle na jeden rok, výjimečně na dva. Výplata dávek rovněž končí dnem přiznání starobního či invalidního důchodu. Nejvíce používané termíny výplaty dávek jsou od 15., a zejména od 29. dne, a to z důvodu nižšího pojistného a skutečnosti, že pouze dlouhodobá pracovní neschopnost může výrazně ohrozit dosavadní příjem a schopnost dostát svým závazkům.

Dávky jsou poskytovány až po ukončení pracovní neschopnosti, a to na žádost pojištěného. V případě déle trvající pracovní neschopnosti má pojištěný právo na zálohu. Případný nárok na dávku od pojišťovny vzniká až po uplynutí čekací lhůty, která počíná běžet od prvního dne platnosti pojištění. Obecná čekací lhůta bývá nejčastěji stanovena na tři měsíce. Pokud během této doby budete v pracovní neschopnosti, nemáte nárok na žádné peníze od pojišťovny. Stanovením této lhůty se pojišťovny chrání před úmyslným sjednáním tohoto pojištění například před nástupem na neschopenku. Pro následky úrazu nebo infekce, kde nelze očekávat takové jednání, čekací lhůty většinou neplatí. Víte, kolik činí dávky nemocenského a komu je určeno pojištění?

Kolik zaplatíte za jistotu vyššího příjmu?

Pojištění nemocenského lze označit za relativně drahé pojištění, přičemž cena závisí zejména na věku pojištěného (u starších klientů je větší pravděpodobnost nemoci, a proto platí vyšší pojistné), pohlaví pojištěného (ženy z důvodu statisticky častější pracovní neschopnosti platí vyšší pojistné), zdravotním stavu (zhoršený zdravotní stav může znamenat dražší pojistné), délce karenční lhůty (tj. od kterého dne pracovní neschopnosti jsou dávky vypláceny), velikosti sjednané denní dávky (čím vyšší dávku v době pracovní neschopnosti budete chtít pobírat, tím vyšší pojistné zaplatíte), druhu zaměstnání (existují určitá tzv. nepojistitelná povolání a povolání s přirážkou, které představují vyšší riziko, a tudíž i vyšší pravděpodobnost pracovní neschopnosti), ale i na tom, zda je pojištění pracovní neschopnosti sjednáno jako samostatný produkt nebo jako připojištění k jinému životnímu pojištění, kdy některé pojišťovny nabízejí slevy.

V současné době nabízejí pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti osm pojišťoven, a to Allianz, ČP Zdraví, Generali, ING Nationale-Nederlanden, Kooperativa, Komerční pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny a UNIQA pojišťovna, přičemž některé z nich pouze jako připojištění k životnímu pojištění.

Orientační ceny pojištění nemocenského

Muž 25 let, výplata dávky od 29. dne, roční pojistné Denní dávka Allianz ČP Zdraví Generali ING N-N UNIQA 100 Kč 538 Kč 548 Kč 500 Kč 656 Kč 480 Kč 500 Kč 2 690 Kč 2 740 Kč 2 500 Kč 3 280 Kč 2 400 Kč

Muž 35 let, výplata dávky od 29. dne, roční pojistné Denní dávka Allianz ČP Zdraví Generali ING N-N UNIQA 100 Kč 601 Kč 668 Kč 600 Kč 827 Kč 610 Kč 500 Kč 3 009 Kč 3 340 Kč 3 000 Kč 4 135 Kč 3 050 Kč

Žena 40 let, výplata dávky od 29. dne, roční pojistné Denní dávka Allianz ČP Zdraví Generali ING N-N UNIQA 100 Kč 852 Kč 785 Kč 800 Kč 1 068 Kč 850 Kč 500 Kč 4 260 Kč 3 925 Kč 4 000 Kč 5 340 Kč 4 250 Kč

Speciální formy pojištění nemocenského

Pojištění nemocenského může velmi dobře pokrýt pojistné potřeby zaměstnanců. Jejich jedinou ztrátou v případě pracovní neschopnosti je obvykle jejich mzda, kterou jim toto pojištění alespoň částečně nahradí. Problém ovšem může nastat u podnikatelů, kteří v případě pracovní neschopnosti přicházejí nejen o svůj příjem, ale jsou nuceni i v době nemoci platit celou řadu výdajů spojených s podnikáním (např. pronájem, elektřinu, platy zaměstnanců, závazky apod.). Produkty pojištění přerušení provozu kryjí zejména riziko přerušení v důsledku živelních událostí či jiné věcné škody a orientují se převážně na větší společnosti. Proto mohou k tomuto účelu podnikatelé využít i speciálních forem nemocenského pojištění, přestože poskytují pouze dílčí řešení problému hrazení fixních nákladů. Zejména jde o nabídky pojišťoven Allianz a ČP Zdraví.

Pojišťovna Allianz dává podnikatelům možnost pojistit v rámci pojištění pro případ ušlého výdělku 25% příjmů z podnikání. ČP Zdraví zase poskytuje podnikatelům možnost stanovení výše denní dávky na 90% nezbytných provozních měsíčních nákladů. Tatáž pojišťovna nabízí i pro zaměstnance pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti po dobu splácení leasingových splátek nebo pojištění zbytkového leasingového dluhu, jejichž smyslem je převzetí uhrazení leasingových splátek pojišťovnou za klienta, který je v pracovní neschopnosti nebo se stal plně invalidním.

Podnikatelům plyne z pojištění nemocenského i daňová výhoda - pokud se neúčastní sociálního nemocenské pojištění, mohou si částku za toto pojištění až do výše 4,4% z měsíčního vyměřovacího základu započítat jako daňově uznatelný výdaj. Nabídky komerčních pojišťoven proto musí vzít v úvahu, pokud se rozhodují o tom, zda se budou účastnit sociálnímu nemocenskému pojištění nebo upřednostní komerční pojištění.

Uvažujete o pojištění nemocenského či jej považuje za zbytečné? Komu byste tento produkt doporučili? Děkujeme za příspěvky.