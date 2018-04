Přijímací pohovor: jakými dotazy odhalit uchazeče

Dotazy na kariéru

Abyste mohli vůbec zvážit vhodnost uchazeče na pozici, jíž hodláte obsadit, musíte znát jeho předchozí praxi. Čím prošel, jak se projevoval, čeho dosáhl. Teprve pak stojí za to pokročit v pohovoru dále…

Povězte nám stručně o své kariéře

Právě takto můžete položit první dotaz, abyste zjistili, co všechno má uchazeč profesně za sebou, jaké jsou jeho zkušenosti, úspěchy atd. Současně také uvidíte, jaké jsou jeho rétorické schopnosti, jakou posloupnost a jakou prioritu umí nastavit jednotlivým informacím, které vám právě sděluje.

Jinak vůbec neváhejte v průběhu vyprávění uchazeče zastavit, pokud vás nějaká jeho informace zaujme, a přeptat se ho na detaily. Měli byste se dozvědět co nejvíce o jeho zkušenostech, které se přímo vztahují k pozici, jíž chcete ve vaší společnosti obsadit. Pak je logicky ve vašem zájmu, abyste danou zkušenost s uchazečem rozpitvali do nejmenších detailů a měli reálnou představu. Upřesnění vás také zbaví podezření, že si nějakou informaci vymyslel, aby vás mystifikoval.

Ptejte se na úspěchy, získané zkušenosti

Prošel-li uchazeč u minulých zaměstnavatelů podobnou pozicí té, která jej teoreticky čeká u vás (popřípadě se k ní alespoň váže), je dobré získat představu o tom, jak v ní byl úspěšný, co v ní přinesl firmě nového, jaké znalosti a zkušenosti v ní nasbíral. Zeptejte se proto na to přímo. Dosáhl-li skutečných měřitelných úspěchů, bude si je dobře pamatovat, stejně jako si bude pamatovat souvislosti s daným úspěchem spojené. Nenechte si jen dovykládat čísla a holá fakta. Ptejte se do hloubky po tom, jak úspěchů dosáhl, jak na to reagovali nadřízení atp. Lže-li o úspěších, snadno ho nachytáte. Nelže-li, uděláte si představu o jeho analytických schopnostech a dalších kvalitách.

Proč je tu?

Pokud za vámi uchazeč na pohovor dorazil, může tomu být v podstatě z několika důvodů. Buď je (byl) v předchozím zaměstnání z jakéhokoli důvodu nespokojený, nebo s ním byl nespokojený zaměstnavatel, a tak se přičinil o jeho odchod, a nebo jen uchazeč mapuje své další možnosti na trhu práce. Pokuste se k podstatě jeho návštěvy dopídit, zjistěte, kde je „zakopaný pes“, ptejte se na detaily.

Informaci se můžete pokusit odměřit také dotazem směrem k jeho předchozímu zaměstnavateli, například telefonátem, předchozímu šéfovi, na personální oddělení bývalé firmy atp. Informace takto získané ovšem berte s rezervou, mohou být totiž zkreslené osobními vztahy bývalých šéfů a kolegů.

Dotazy na vaši firmu

Co o vás ví, nebo třeba neví

V další části pohovoru není od věci se uchazeče zeptat na jeho povědomí o vaší společnosti. Zjistíte tak, jaký má vlastně o práci ve vaší firmě zájem. Pokud nebude o vaší firmě vědět zhola nic, je zřejmé, že daný pohovor je pro něj jedním z mnoha. Čeká, že ho buď na pohovoru zaujmete podmínkami „jakési“ práce a dostane šanci a nebo také ne. Měl by to být pro vás signál o nedostatečné připravenosti uchazeče, o jeho nejasné představě o budoucích cílech, což může být zvláště v případě vysoce kvalifikovaných pozic zásadní problém.

Naopak by mělo být pro uchazeče naprosto běžné, že si zjistí o společnosti, v níž by rád pracoval vše důležité – její pozici na trhu, její konkurenty, vlastníky, dceřinné firmy atd. atd. Pokud bychom přijímali do firmy obchodního zástupce, nebo například marketingového pracovníka, pak by vyjmenované znalosti měly být v jeho případě naprostou samozřejmostí, spíše by nás měl překvapit, co všechno ví dále. V případě dělnických profesí je třeba na detailních znalostech firmy bazírovat minimálně. Nelze předpokládat, že by jeho činnost ve vaší společnosti nějak významně ovlivňovaly.

Měl by předpokládat, co jej čeká

Další dotaz, který vám napoví o uchazečových znalostech dané pozice, ale také o jeho důvtipu (pozice se mohou v různých firmách sice stejně jmenovat, ale mohou skýtat různá odlišná specifika) by měl směřovat na jeho povědomí o vámi inzerované pozici. Zeptejte se ho, co si představuje, že bude na novém místě dělat.

V případě, že reaguje na inzerát, má většinou k identifikaci pozice pouze omezenou škálu indicií, ale i tak by měl mít představu. Jinak vůbec netuší, proč jde k vám na pohovor a tudíž opět odhaluje své nedostatky.

Ví, co vám chce prodat?

Další kvalitní dotaz, který můžete uchazeči položit, zní: „Jaké znalosti a dovednosti u nás chcete uplatnit?“ Okamžitě vidíte, jak se uchazeč na pohovor připravil z pohledu na identifikaci vlastních charakteristik vycházejících z předchozího zaměstnání. Měl by ze sebe hned „vysypat“, jaké jsou jeho hlavní přednosti, v čem se v posledním zaměstnání zdokonalil, co ho v práci baví nejvíce. Z těchto informací si musíte vybrat ty pro vás významné a vyhodnotit je, nejlépe pomocí připravené hodnotící škály.

Negativní reakce na váš dotaz je krátká a nepromyšlená odpověď, která se například vůbec nevztahuje k pozici, jíž jste inzerovali. Nepřipravený uchazeč se může vytáčet zpětnými dotazy na bližší specifikaci dotazu, na vaše požadavky na něj. K tomu všemu je dobré sledovat projevy nervozity, které hovoří o uchazečových nedostatečných řečnických schopnostech.

V dalším díle se podíváme na motivační dotazy a na dotazy na schopnosti uchazeče. Sdělí vám řadu důležitých informací o uchazečových cílech, představách a názorech na sama sebe…