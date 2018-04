Přijímací pohovor je vizitkou firmy. Dívejte se dobře

Pozvání k rozhovoru je úspěch

K přijímacímu rozhovoru jste vyzváni telefonicky nebo písemně. Je to pro vás velký úspěch, protože se vám podařilo budoucího zaměstnavatele zaujmout. Přípravu na pohovor není dobré podcenit. Firma by vás měla jasně informovat o tom, kde sídlí, který den a v kolik hodin vás její zaměstnanci budou očekávat.



Vaší povinností je tyto údaje potvrdit. Dostavit se v domluvený čas je první dobrou vizitkou. Vhodné je přijít na recepci o pět minut dříve, aby schůzka mohla začít ve sjednanou dobu. Zásadně však nechoďte na schůzku o více jak 10 minut dříve. Svědčí to o neúctě vůči plánování času "partnera", který navíc bývá často služebně vyšší. Dalším vaším kladem je, když víte, jak se chovat, o čem hovořit, co si obléci a když znáte svoji cenu.



Dobrým dojmem musí působit i firma

Nejen vy byste měli vědět, jak zapůsobit. Dobrou vizitku má mít i váš budoucí zaměstnavatel, a to už od vchodových dveří. Dobře si všímejte, jak vás v recepci přijmou, jakým tónem s vámi hovoří, kam vás posadí, zda se omluví za časový skluz. Později bedlivě sledujte, v jaké atmosféře se bude pracovní rozhovor odvíjet. Od renomovaných firem se očekává určitá úroveň přijetí. Bohužel ani tady to nebývá pravidlem.



Velkým rozčarováním může být, když se najednou ocitnete v místnosti, kde čekají ve stoje další adepti, kteří po sobě vzájemně pokukují a potvrzují si, na jakou hodinu vlastně byli objednáni. Tato scéna může připomínat setkání pacientů v čekárně u lékaře. Když vám asistentka po delší době oznámí, že management má časový skluz, který ještě chvíli potrvá, nabudete dojmu, že jednání vůči vám i ostatním je nejen neprofesionální, ale také neuctivé.



Nenechte se stresovat

Pozvat více kandidátů najednou není dobré pro jejich psychiku. Většina lidí má před rozhovorem trému, chce si na poslední chvíli promyslet, o čem bude hovořit, jak se bude celkově prezentovat. Na osobním rozhovoru může být kandidát vyzván k absolvování nejrůznějších typů testů – odborných, jazykových či psychologických. Proto takový přistup budoucí zaměstnance pouze stresuje, znejistí a vytvoří zbytečnou rivalitu ještě před začátkem pracovního rozhovoru.



Važme si vzájemně svého času

Firma by si měla vážit času svého i vašeho, proto není možné, aby podceňovala jasnou organizaci časového plánu pracovních rozhovorů. Je-li před vámi ještě pět adeptů, je jasné, že se vaše čekání prodlouží asi o dvě hodiny, což je naprosto neprofesionální. Již v tuto chvíli si můžete udělat obrázek o tom, jak se ve firmě pracuje, jedná s lidmi, jak si váží jeden druhého. Tímto jednáním "již ve dveřích" vám je dáno najevo, že můžete být vůbec rádi, že vás pozvali k rozhovoru, a být štěstím bez sebe, když náhodou přijmou právě vás.



Zůstat, nebo odejít

Je na vás, zda-li budete ochotni čekat, nebo odejdete. Pokud nemáte možnost dalšího výběru práce, zkuste rozhovor absolvovat. V opačném případě je asi vhodnější takovou firmu opustit. Můžeme na recepci nechat vzkaz, že odcházíme. O tom, jestli bylo naše rozhodnutí správné nebo ne, se můžeme přesvědčit tím, že napíšeme do firmy dopis (e-mail), ve kterém vysvětlíme důvody, proč jsme odešli. Například můžeme uvést, že jsme si pozvání vážili, dostavili jsme se včas, ale velké zdržení, chaos a způsob přijetí či jednání asistenta vás vedlo k odchodu.



Podle odpovědi, kterou dostanete, pak můžete usoudit, jestli bylo vaše jednání správné. Pokud vám napíší, že se za zpoždění omlouvají, ale že váš zbrklý odchod nesvědčí o tom, že byste měli o práci ve firmě skutečně zájem, nemáte čeho litovat, protože práce ani dobré vztahy by vám tady dlouho s lidmi, kteří takto vůči vám vystupují, nevydrželi. Rozhodně je vhodnější dále nereagovat a poohlédnout se po zaměstnavateli, který si bude vašich kvalit a hodnot vážit.