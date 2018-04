Přijímací pohovor napoví mnoho o firmě

Čím prestižnější je pozice, o kterou se uchází, tím silnější bývá takovýto pocit. Zástupci firem, kteří vedou vstupní pohovory s novými uchazeči o zaměstnání, dávají často nepokrytě najevo, že mají na volnou pozici v evidenci velký počet dalších uchazečů, a že si tedy chtějí vybrat opravdu toho nejlepšího. Každá společnost má jistě právo hledat toho nejkvalitnějšího uchazeče na volné místo. Mnohem důležitější však je, že každý uchazeč o zaměstnání musí přesně vědět, proč je právě on ten nejlepší ze všech.

Musí také znát, jaké výhody pro svého nového zaměstnavatele přináší, v čem je dobrý, jaké jsou jeho silné, ale i slabé stránky. Je pro něj velice důležité, aby takové informace uměl na přijímacím pohovoru přesně a efektivně předat. Přijímací pohovor není vhodný prostor na diskusi o dosaženém vzdělání nebo praxi. Tyto informace jsou jistě přesně popsány v životopise. Přijímací pohovor může novým uchazečům ukázat, do jaké společnosti vlastně hodlají nastoupit. Je velice vhodné sledovat již od prvních okamžiků, při příchodu do společnosti, jak se chovají zaměstnanci v recepci, jak rychle se dozví personalista, že na něj čeká návštěva, zda nabídnou návštěvě občerstvení. Máte-li možnost při čekání na svůj kontakt sledovat komunikaci ostatních zaměstnanců, mějte oči opravdu otevřené. Všimněte si, jestli vás absolutně ignorují, nebo jestli se snaží o příjemný neverbální kontakt, například úsměv, nebo zda vás dokonce pozdraví. To vše jsou prvky vnitrofiremní kultury, a jsou pro vás nesmírně důležité. Významným momentem celého přijímacího pohovoru je setkání s osobou, která s vámi pohovor povede. Je to osoba, kterou za vámi společnost "vyslala" k prvnímu kontaktu.

Vy máte v tuto chvíli možnost posoudit, jak si tady váží svých potenciálních zaměstnanců. Pokud se k vám zaměstnanec chová nepřátelsky, je arogantní nebo nepříjemný, mějte se na pozoru. Nemusí to být problém pouze jedné osoby, může to být problém celé firmy. Start v novém zaměstnání musí být výhodný pro obě strany. Zaměstnavatel by měl v novém zaměstnanci získat posilu do svého týmu, která mu bude aktivně pomáhat naplňovat jeho podnikatelské záměry. Zaměstnanec za to dostane možnost využít svých zkušeností a vzdělání v praktickém životě. Za svou práci by měl dostat odpovídající odměnu a jistotu, že má v zaměstnavateli partnera, který dokáže ocenit jeho loajalitu.