Přijímací pohovor: nedejte na první dojem uchazeče

V minulém článku jsme se připravili na pohovor s novým uchazečem na pozici ve vaší firmě - ZDE, dnes se podíváme na to, jak zvládnout samotný pohovor.

Uchazeče, který za vámi dorazí na pohovor, nenechte dlouho čekat. Ukažte mu svou přesností, že jste na pohovor sami dobře připraveni a že máte celou „akci“ pevně v rukou.

První náznaky vám mnohé napoví

Při prvním setkání mu stiskněte ruku, všimněte si jeho stisku, stejně jako jeho pozdravu a představení se (zřetelnost, hlasitost atd.). Tyto drobné postřehy vám mohou už v prvních vteřinách o kandidátovi leccos napovědět.

Druhá věc, které si všimněte hned při jeho příchodu, jsou jeho šaty, boty, úprava vlasů, popřípadě vousů, úprava nehtů. Ze všech těchto střípků si můžete složit prvotní obrázek uchazeče. Zjistíte nejen, jak je čistotný, ale především to, jak se umí připravit, jaký význam pohovoru ve vaší firmě přikládá. Můžete si dle úpravy jeho vzhledu udělat představu o tom, jak je pečlivý, jak je schopen vystupovat před obchodními partnery. Nedostatky uchazečova vzezření samozřejmě signalizují nedostatky v jeho charakterových vlastnostech, které se později mohou odrazit i na jeho práci.

Zkuste si odpovědět sami: Jaké šance dáte člověku, který přijde špinavý, rozcuchaný, propocený, v barevném triku a bermudách namísto perfektního obleku?

Jak uvést uchazeče

Ale pojďme dále. Uchazeče uvádíme (popřípadě necháme uvést, máme-li k dispozici asistentku či sekretářku) do své kanceláře či jiné místnosti, kterou máme pro tuto příležitost dostatečně dopředu rezervovanou (např. zasedací místnost), aby nás v průběhu pohovoru nikdo nerušil a my se mohli o uchazeči dozvědět v klidu vše, co potřebujeme.

Uchazeče usazujeme na místo námi vybrané – nejlépe proti nám tak, aby mu nesvítilo světlo do očí, ale zase abychom na něj dobře viděli. Neposazujeme jej příliš daleko od sebe, abychom si dobře rozuměli, aniž bychom na sebe museli křičet. Můžete uchazeči nabídnout něco k pití – vodu, čaj, popřípadě kávu, což samo o sobě uvolní napětí, zvláště, pokud se nám v průběhu nabídky nápoje podaří nějak vhodně zavtipkovat. Samotné napití se (samozřejmě nealkoholického nápoje) také pomůže uchazeči v boji s trémou.

Odlehčete situaci, získejte si sympatie

Zmíněné vaše zavtipkování neberte vůbec na lehkou váhu. Vždycky je dobré před pohovorem odvést řeč na chvíli zcela mimo pohovor. Uchazeč se lépe uvolní a bude pak snáze a přirozeněji odpovídat na vaše dotazy. Ideální je, pokud se vám ještě před pohovorem podaří získat jeho důvěru, popřípadě sympatie. Můžete se zeptat na jeho cestu za vámi, na počasí, které je právě extrémně krásné či naopak. Určitě sami přijdete i na jiná témata, která se mohou naskytnout v daný moment.

Samotný pohovor byste měli mít dobře připravený po jednotlivých krocích a tak by vám nemělo činit problém uchazeči v krátkosti nastínit jeho průběh pro jeho lepší orientaci. Nejlépe mu také vymezte prostor (ideálně na konci pohovoru) pro jeho dotazy, aby vám častými dotazy v průběhu pohovoru nenarušil kontinuitu pohovoru.

Pohovor vám samotným může posloužit jako trénink správného řečnictví. Mluvte k uchazeči srozumitelně, plynule, udržujte s ním oční kontakt. Vyvarujte se hraní si s předměty na stole, s vašimi prsty, malování na dokumenty před vámi, snažte se udržet v klidu. Seďte pevně oběma chodidly na zemi, ruce nechte nejlépe volně položené na stole, nebo na svých stehnech – tedy pokud si ovšem nebudete dělat poznámky, což byste měli.

Vyplatí se hodnotící škála

Zvláště pokud si budete vybírat z většího počtu uchazečů, je vhodné si připravit určitou hodnotící škálu k jednotlivým kritériím, na nichž pohovor stavíte. Škála by neměla být nastavena jen ve formě číselné řady, ale spíše ve formě slovního popisu. Vaše hodnocení uchazeče (respektive zařazení jeho jednotlivých kvalit do škály) pak bude daleko snazší a v konečném důsledku bude mít větší vypovídající hodnotu. Škálu si nastavte sudou, abyste neměli tendenci většinu uchazečů podvědomě zařazovat mezi průměr.

Podvědomé zařazení uchazečů do skupiny vhodný/nevhodný je problém sám o sobě. Většina lidí má totiž tendenci dát na tzv. první dojem. Člověk, kterého vidíte poprvé, vám prostě může být okamžitě sympatický, nebo naopak, což může ovlivnit váš následující rozhodovací proces. V případě přijímacího pohovoru byste se měli od takového přístupu odprostit a soustředit se čistě na uchazečovy kvality zjištěné díky pohovoru.