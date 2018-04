Na pohovor si nikdy neberte kopie drahých značek, tenisky či moc doplňků

Oblečení dokáže ovlivnit to, jak se bude uchazeč během pohovoru cítit a jaký výkon odvede. Vhodně zvolené oblečení bývá často klíčem k úspěšnému pohovoru, ale může také pomoci při vyjednávání lepších platových podmínek. Vhodně zvolené oblečení podpoří vaší sebejistotu.

Zevnějšek má reprezentovat nejen naši povahu, ale také budoucí pozici ve firmě. Pokud měl muž oblek naposledy v tanečních, měl by ho před pohovorem včas vyzkoušet. Ověřit si, zda oblečení stále sedí, zda se v něm cítí dobře. Nezapomeňte, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem.

V rámci přípravy doporučuji nastudovat si styl oblékání v podniku, kam se jdete o volné místo ucházet. To platí zvláště pro mladé absolventy, kteří se chystají na svůj první konkurz. U manažerských a kancelářských pozic jsme už na outfit do jisté míry zvyklí, ale i od recepčního se vyžaduje určitá úroveň oblékání a vystupování, ať již bude působit v bance, nebo v autosalonu.

Muž Nikdy košili s krátkým rukávem

Muž nikdy nic nezkazí správně zvoleným oblekem sladěným s košilí, kravatou a botami. K obleku v žádném případě nepatří košile s krátkým rukávem. Stejně tak kravata by měla odpovídat vážnosti situace. Doba, kdy muži nosili kravaty s pestrobarevným potiskem, je snad už naštěstí pryč.

Sako jako ze sauny

U obleku je nutné dbát na správnou velikost. I v rámci konfekce je možné najít vhodný kousek za rozumnou cenu. Jen je třeba vybírat. Není nic horšího, než když student prestižní vysoké školy přijde na pracovní pohovor do vysněné firmy v nepadnoucím obleku.

„Pokud si s výběrem vhodného oblečení nevíte rady, není nic ostudného nechat si poradit od odborníka,“ říká Kamila Vodochodská.

Pozor by si pánové měli dávat i na složení látky, ze které je oblek ušitý. Kvalitní oblek má většinový podíl vlny doplněný hedvábím, případně menším procentem syntetického vlákna (elastanu). Obleky ze špatných materiálů totiž nejen často nesedí postavě, ale bývá v nich horko, neregulují teplotu a uchazeč na pohovoru působí, jako kdyby byl vyslýchán v sauně.

Čisté boty a pěkný pásek

Velkou roli hrají kvalitní, ale především čisté boty, které by měly být vždy tmavší než kalhoty. A zvolte takové, aby se k obleku hodily, nikoli tedy tenisky nebo farmářky s vysokou podrážkou.

Z hlediska doplňků rozhodně nic nezkazíte elegantními hodinkami. Tím však rozhodně nejsou myšleny napodobeniny luxusních značek. Hodí se také kožený pásek s jednoduchou kovovou sponou sladěný k botám. Pokud nesete dokumenty, uložte si je do elegantní tašky či moderní aktovky. Pokud takovou nevlastníte, dá se do jisté míry omluvit, pokud budete mít dokumenty v ruce. Ale igelitku samozřejmě nechte doma.

Žena Výrazné šperky jsou moderní, ale na pohovor se nehodí

Pracovní pohovor je formální společenská situace. Proto je třeba vyhnout se některým oblíbeným kouskům. Hluboké výstřihy, minisukně a křiklavé barvy či doplňky raději nechte doma. Stejně tak výrazné šperky, ačkoliv jsou v poslední době velmi trendy. Nic nezkazíte dobře padnoucím kostýmkem, elegantními šaty v kombinaci se sakem či kalhotami s halenkou.

Minišaty se hodí jen na diskotéku

Žena by neměla mít příliš odhalená ramena, ideální volbou je tedy top s krátkým rukávem, košile či šaty s rukávem. Sukně nesmí být kratší než pět centimetrů nad kolena, ale osobně doporučuji spíše délku lehce pod kolena. U žen, které se pyšní krásnými lýtky a výška postavy jim to dovolí, bych doporučila moderní a elegantně ženskou variantu úzkých sukní 7/8 délky kombinovanou s obuví na podpatku.

Názor personalistky „Pohovor je první příležitost, kdy se s uchazečem o práci setkáváme osobně. První dojem je hodně důležitý a rozhodování personalisty může ovlivnit. To, že si dal uchazeč na přípravě záležet, reflektuje jeho zájem o nabízenou pozici,“ říká Kateřina Tobiášová Mattasová, vedoucí personalistiky a rozvoje zaměstnanců ve Škoda Transportation.



Odepíšete se ušpiněným, pomačkaným oděvem, odřenými botami a kabelkou, na níž se už stáří podepsalo. Stejně jako u pánů, také u dam platí pravidlo o napodobeninách luxusních značek. Místo abyste se blýskli, tak se kopií drahé kabelky jen znemožníte. Nehodí se přijít na pohovor na asistentskou pozici v teniskách a s kabelkou, jejíž originál stojí několikanásobek průměrné mzdy. Na pracovním pohovoru rozhodně oslníte víc, když vhodně zkombinujete celkové oblečení, než když je doplníte rádoby značkovými kousky.

Uzavřená špička platí i pro letní počasí

Pravidla platí také pro obuv, která by měla mít uzavřenou špičku. Botu volte jemnou a vzhledově minimalistickou. Ideální podpatek by měl opticky podpořit postavu, obecně se doporučuje výška 4 až 6 cm.

Nepsané pravidlo říká, že žena by na sobě neměla mít více než pět doplňků, a to nenápadných. Stejně tak doporučuji držet se pravidla trojbarevnosti. To znamená nekombinovat více než tři barevné tóny na jednom outfitu.

Dámy by měly vést v patrnosti, že pro vyzývavost není v business odívání místo. Prezentovat svou ženskost bychom měly jen sofistikovaně a s vkusem. Stejně tak pro vkusného manažera nejsou značky lákadlem a v žádném případě je nedává na obdiv. Důležitá je pro něj kvalita, vynikající zpracování a nadčasovost střihu.

A pokud si s výběrem vhodného oblečení nevíte rady, není nic ostudného nechat si poradit od odborníka. Koordinace vzhledu je již běžnou součástí služeb, které lidé v profesním prostředí využívají.