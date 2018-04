Přijímačky na střední i vysokou školu si lze nejdříve vyzkoušet

K pozdějšímu lepšímu zvládnutí opravdových zkoušek napomůže podle pedagogů i rodičů nejen to, že si děti prověří svoje znalosti. Na vlastní kůži si totiž mohou vyzkoušet a natrénovat situaci, kterou budou nuceni při psaní přijímaček zvládnout. "Dcera si letos v rámci zkoušek nanečisto dvakrát zkusila psát přijímací testy. Chystá se na osmileté gymnázium. Na písemky je sice zvyklá ze školy, ale doposud nikdy je nepsala v naprosto cizím prostředí mezi neznámými dětmi," říká Jaroslav Táborský z Prahy. Navíc pokud výsledky nejsou vynikající, je čas ještě leccos dohnat a doplnit si učivo tam, kde je třeba.Pro žáky 5. a 7. tříd základních škol jsou každou sobotu (až do skutečných při j í mací ch zk oušek v dubnu) od 14.00 do 17.30 na Gymnáziu Na Zatlance v Praze 5 připraveny testy z matematiky, českého jazyka a všeobecných znalostí. Není třeba se předem přihlašovat. Kdo přijde, může se zúčastnit. Test z matematiky a češtiny stojí po sto korunách, test z všeobecného přehledu 50 korun. Stejné podmínky platí pro deváťáky. Ti si testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu mohou vyzkoušet v pátek od 15.00 do 18.30 a v sobotu od 9.00 do 12.30. Na testy z jazyka českého i matematiky mají děti 45 minut. Všeobecný přehled trvá patnáct minut. Pro páťáky a sedmáky jsou navíc za padesátikorunu připravené patnáctiminutové testy z angličtiny. "Dalších 30 (resp. 15) minut po každé písemce si vše hned vysvětlíme, řekneme správné výsledky a vše důkladně prodiskutujeme," uvádí Petr Husar, autor projektu Přijímací zkoušky nanečisto. Vyučující co nejrychleji písemné práce opraví. U žáků devátých tříd je hodnotí ihned. "Protože je ze strany páťáků a sedmáků daleko větší zájem, mohou si výsledky vyzvednout další sobotu nebo si je nechají proti vyplněné obálce se známkou poslat domů," vysvětluje Petr Husar. "Pravidelně se testů účastní velký počet žáků 5. tříd z Prahy a jejího okolí, z celých středních Čech a občas dokonce přijíždějí i děti například z Mariánských Lázní, Ústí nad Labem nebo Brna."Pro ty, kteří se pravidelného testování nemohou zúčastnit osobně, nabízejí organizátoři projektu Přijímací zkoušky nanečisto formu korespondenční a internetovou. "V neděli večer jsou na internetu zveřejněna zadání písemek, která by měl žák do středy vypracovaná odeslat k vyhodnocení. Ještě před ním (ve středu večer nebo ve čtvrtek ráno) obdrží mailem správné výsledky testů. Vlastní opravenou písemku dostane zájemce přibližně za týden," vysvětluje Husar. První kolo testování po internetu je zdarma na vyzkoušení. Od dalšího kola se platí podle tabulky uveřejněné na webových stránkách (2. kolo 80 korun, 3. kolo 160 korun, 4. kolo 240 .... - 10. kolo 650 korun). Podobná praxe funguje i v případě posílání testů poštou. Do celkového pořadí všech uchazečů jsou internetoví a korespondenční frekventanti zkoušek zařazeni, jako by se jich účastnili osobně. Na internetových stranách projektu (www.zkousky-nanecisto.cz) jsou k mání všechna zadání písemek a další možnosti a typy příprav. Například příprava studentů 4. ročníků středních škol na maturitu z matematiky a na zkoušky z matematiky na Vysokou školu ekonomickou (každý týden jsou k dispozici zkoušky nanečisto z matematiky) i další typy VŠ, příprava studentů 4. ročníků SŠ na maturitu a na zkoušky na VŠ z humanitních předmětů, první matematická pomoc pro žáky a studenty všech typů škol.Další z možností, jak se důkladně a svědomitě připravit k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy, je absolvovat takzvané národní srovnávací zkoušky. Ty probíhají v určité datum v celé republice najednou za zcela shodných podmínek. Žáci základních škol (5. a 9. tříd) se musí přihlásit internetem nebo poštou do 22. 2. 2002. Zkoušky proběhnou 23. 3. 2002 od 9.15 do 12.30 v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Svitavách, Teplicích a Zlíně. Všichni účastníci vykonají tři zkoušky: z obecných studijních předpokladů (60 minut), z matematiky (45 minut) a z českého jazyka (45 minut). Za všechny tři zkoušky dohromady zaplatí účastník 495 korun. V případě, kdy rodiče doloží pobírání nejvyšších přídavků na dítě u zkoušek, činí cena pouze 110 korun. Podle pracovníků nadace Scio, která národní srovnávací zkoušky pořádá, je zatím letos přihlášeno téměř tisíc žáků pátých a devátých tříd.Studenti čtvrtých ročníků středních škol mají čas na přihlášení k národním srovnávacím zkouškám až do 25. 3. 2002. Písemné testy proběhnou 27. a 28. 4. 2002 ve stejných městech jako zkoušky pro žáky základních škol mimo Svitavy. Přihlásit se můžete opět prostřednictvím internetu nebo poštou a vybrat si z nabízených předmětů: obecné studijní předpoklady, základy společenských věd, matematika, český jazyk, angličtina, chemie, dějepis, biologie, němčina a fyzika. Absolvování jedné zkoušky stojí 315 korun (včetně cvičné verze, ta je zaslána po přihlášení), bez cvičné verze stojí 285 korun. Kromě zkoušky je třeba zaplatit registrační poplatek. Pokud se však hlásíte ke třem a více zkouškám nebo se přihlašujete přes internet, registrační poplatek neplatíte. Do deseti dnů po uzávěrce přihlášek (platí pro zájemce ze základních i středních škol) obdržíte doporučeným dopisem pozvánku ke zkoušce (místo, hodina), kromě toho dostanete podrobné informace o průběhu zkoušky a pokyny k ní. Po skončení testu si zadání můžete nechat. Během krátké doby dostanete kopii svého záznamového archu s přesnou informací o tom, jak byl váš test vyhodnocen. Nakonec obdržíte certifikát o výsledku zkoušky, kterým se můžete prokázat při skutečných přijímacích zkouškách.