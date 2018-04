Přijímačky si lze zkusit nanečisto

Porovnat a posoudit vlastní schopnosti a znalosti před přijímacími zkouškami na střední a vysoké školy rozhodně není marné. Zájemci si to mohou vyzkoušet v takzvaných národních srovnávacích zkouškách. Pořádá je v rámci přípravy na přijímací řízení pro žáky základních a studenty středních škol nadace Scio. Letos poprvé mají příležitost i žáci základních škol. Přihlásit se je možné do 12. ledna 2001, studenti středních škol pak do 28. března 2001.Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou profesionálně připravené testy, které proběhnou v celé republice ve stejnou dobu za zcela shodných podmínek. Zkoušky jsou dobrovolné, každý se jich účastní sám za sebe a hradí si náklady. "Absolvování srovnávacích zkoušek může poskytnout objektivní informace o tom, co žák nebo student doopravdy umí, a to v porovnání s vrstevníky z Čech, Moravy i Slezska," uvádí Ondřej Šteffl, ředitel nadace Scio. "A poskytují tak cennou informaci každému, kdo se hlásí ke studiu na střední či vysokou školu." Existují tři druhy zkoušek: pro žáky 5. tříd (uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích), pro žáky 9. tříd (uchazeče o studium na všech typech středních škol) a pro maturanty (uchazeče o studium na vysokých školách).Některé školy přihlížejí k výsledkům národních srovnávacích zkoušek a přijmou bez přijímacích zkoušek ty, kteří dosáhli v NSZ určitého výsledku. Na jiných školách výsledky NSZ započítávají nebo přihlížejí k jejich výsledkům při odvolání. V národních srovnávacích zkouškách absolvují zájemci rozsáhlý test, který je podobný tomu, jenž je čeká u přijímacích zkoušek. Zkusí si pracovat v cizím prostředí, mohou částečně odbourat nervozitu a naučit se uplatnit vše, co umějí. "Zjišťovat až u přijímaček, co ještě neumějí, bývá pro mnohé zájemce o studium pozdě," apeluje Ondřej Šteffl. "Výsledek našich zkoušek může být pro žáka, studenta i jeho rodiče informací o tom, na jaké úrovni jsou jeho znalosti." Lze se včas dozvědět, kde jsou vědomosti dobré a kde je třeba je ještě doplnit nebo procvičit látku. "Před rokem jsem absolvovala zkušební testy před opravdovými zkouškami na vysokou školu. Zjistila jsem, že moje znalosti matematiky a fyziky jsou na dost vysoké úrovni, přestože jsem na gymnáziu měla trojky," svěřuje se Pavlína Macháčková z Jihlavy. "Troufla jsem si na přijímačky na VUT v Brně, přijali mě. Zjištění, že jsem na srovnatelné úrovni se svými vrstevníky, mi hodně pomohlo." Zkoušky probíhají zároveň ve dvanácti místech republiky, aby nikdo nemusel za zkouškou někam složitě cestovat.Obsah i forma NSZ se odvíjí od požadavků škol a užívá se při většině přijímacích zkoušek. "Od přijímacích zkoušek se však liší přesným dodržováním metodiky vývoje i celkovou péčí, která je věnována jejich přípravě," vysvětluje Ondřej Šteffl. "Profesionální metodika přípravy zaručuje, že NSZ netrpí neduhy přijímacích zkoušek." Časté je, že se v testech objevují věci okrajové a příliš těžké nebo detailní. Autoři mívají strach, že když test sestaví ze základní látky a z průměrně obtížných úloh, nepůjde rozlišit mezi nejlepšími. To je podle Šteffla omyl: "Například testy, které sestavovalo Scio pro Sondu Maturant '98, sestávaly jen z průměrných, spíše lehčích úloh (museli je absolvovat i žáci učilišť). Přitom u většiny testů nikdo z 80 tisíc účastníků nedosáhl plného počtu bodů. Příliš těžké úlohy zbytečně zvyšují vliv náhody na výsledek a špatně oddělují dobré uchazeče od horších." Kuriózně ne zcela výjimečně školy považují špatné řešení úlohy za správné. Častější bývá nepřesné nebo i nejasné zadání. Takové chyby vznikají proto, že se testy neoponují. Ve Sciu vidí každou úlohu v různých fázích nejméně čtyři odborní oponenti a dva specialisté na tvorbu testů. Kromě toho se testy ověřují na mnoha desítkách žáků, a tak se na případné chyby přijde včas. Nadace Scio garantuje všem účastníkům NSZ objektivitu zkoušek, jejich utajení, správnost vyhodnocení a správnost a jednoznačnost úloh.