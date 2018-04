Přijít o dovolenou je snadné

Nemůže jim ji prý ani proplatit, jak bylo původně dohodnuto. Ženy tak přišly o tisíce korun a chtějí se obrátit na soud. „Zaměstnavatel však postupoval správně,“ říká mluvčí ministerstva práce Kateřina Beránková. Podle ní se jednalo pouze o nevyčerpanou dovolenou. To znamená rozdíl mezi vyčerpanou dovolenou v roce 2003 a povinnými čtyřmi týdny této dovolené.

„Tu část dovolené, která přesahuje tyto čtyři týdny, lze proplatit, rozdíl ale ne,“ vysvětluje mluvčí. „Nemůžeme a ani nechceme postupovat jinak než přesně podle zákonů platných v České republice,“ dodává k případu zaměstnankyň Milan Zítko, mluvčí holdingu Česká gumárenská, do nějž Rubena patří. Ženy si teoreticky mohly dovolenou vyčerpat, pokud by přerušily mateřskou či rodičovskou dovolenou. To jim však zaměstnavatel nedovolil. A podle zákona ani dovolit nemusel - pouze mohl.

Podle kontrolorky náchodského úřadu práce Radmily Bartoškové postup firmy sice neodporuje zákoníku práce, ale neodpovídá lidské slušnosti. „Změny v zákoně se v tomto případě ukázaly jako nešťastné,“ říká Bartošková. Podotýká, že zaměstnavatel ostatním zaměstnancům dovolil si zbytky dovolené z roku 2003 vybrat. Ale ženám na mateřské ne. Podle ní se oprávněně cítí nejen ošizeny, ale i diskriminovány.



Co dělat, nevědí ani zaměstnanci, kterým zaměstnavatel přikázal vybrat si zbytek loňské dovolené dříve než koncem tohoto roku, jak to umožňuje zákoník práce. Mají poslechnout zákoník, nebo zaměstnavatele? „Především platí, že dovolenou určuje zaměstnavatel,“ říká mluvčí ministerstva práce Kateřina Beránková. Zaměstnavatel tedy může zaměstnanci nařídit, aby si nevyčerpanou dovolenou z roku 2004 vybral například do konce února 2005. „Pokud se však na termínu čerpání, v tomto případě do konce února, obě strany nedohodnou, zaměstnanci dovolená samozřejmě nepropadá,“ říká právník Libor Hůla. Po dohodě se zaměstnavatelem si tak může vybrat loňskou dovolenou kdykoli jindy do konce roku. Ale pozor! Pokud si zaměstnanci nevyberou všechnu dovolenou a mají přitom třeba nárok na pět týdnů (tedy týden nad zákonnou délkou dovolené), může to vypadat, že tento týden navíc vlastně ani nepotřebují.Aby nezanikl nárok na dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené, mohou zaměstnankyně požádat zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské.Pokud je zaměstnankyně na rodičovské dovolené, a nemůže proto čerpat dovolenou, může požádat zaměstnavatele o přerušení rodičovské dovolené a čerpat dovolenou na zotavenou. Zaměstnavatel však není povinen její žádosti vyhovět.Nevyčerpaná dovolená může být proplacena jen při skončení pracovního poměru.Dovolená přesahující čtyři týdny může být se souhlasem zaměstnance převáděna až do konce dalšího kalendářního roku. Příklad: pátý týden dovolené za rok 2004 může být převeden až do roku 2006.Dovolená musí být čerpána zásadně ve volnu. To znamená, že zaměstnanec nemůže v době dovolené pracovat u zaměstnavatele. Pokud by jej k tomu někdo nutil, může se obrátit o pomoc na úřad práce.Zaměstnavatel musí určit zaměstnanci čerpání dovolené na zotavenou v délce minimálně čtyř týdnů.Termín čerpání řádné dovolené může zaměstnavatel nařídit.Dobu čerpání dovolené musí zaměstnavatel oznámit zaměstnanci alespoň čtrnáct dní předem.Dostane-li zaměstnanec dovolenou v částech, musí alespoň jedna z nich trvat nejméně dva týdny. Pokud se se zaměstnavatelem nedohodne jinak.Zaměstnavatel nesmí určit dobu čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec například vykonává vojenskou nebo civilní službu, kdy je zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené.Zaměstnance lze z dovolené odvolat například z důvodu důležité zakázky pro firmu, nemoci zaměstnanců a podobně.Zaměstnavatel musí zaměstnanci uhradit náklady, které mu v souvislosti se změnou termínu čerpání dovolené nebo odvoláním z dovolené vznikly.Dovolenou nevyčerpanou u předchozího zaměstnavatele si lze vybrat u nového, pokud skončení dosavadního a vznik nového pracovního poměru na sebe bezprostředně navazují a zaměstnavatelé se dohodnou na úhradě vyplacené náhrady mzdy za dovolenou.