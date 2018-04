I s tisícovkou měsíčně můžete investovat. Jak na to

A skutečně, první pravidlo podnikání zní, že nemáte investovat všechny své peníze, nebo dokonce peníze, které si kvůli zhodnocení půjčíte. Vždy to prostě chce mít finanční rezervu, protože principem investice je to, že vás láká na pěkné zhodnocení, ale nijak ho nezaručuje.

Vyšší úrok s sebou vždy nese riziko, že nevyděláte nic, nebo dokonce proděláte část peněz, které jste do akce původně vložili. A takhle riskovat můžete jen ve chvíli, kdy máte někde v pomyslném šuplíku prostředky pro případ potřeby.

Spořicí produkty

„Pro ty, kdo mohou odložit měsíčně jen několik set korun, bych doporučila využít maximálně prostředků podporovaných státem – přímou finanční podporou například u stavebního spoření či doplňkového penzijního spoření nebo nepřímou podporou v podobě daňových výhod,“ doporučuje Miriam Hanáková ze společnosti FinVox. To jsou však spíše spořicí produkty. Při jejich výběru je dobré přihlížet k tomu, jaké jsou jejich výhody a nevýhody:

Spořicí účet

+ peníze jsou kdykoli dostupné

+ vklady jsou pojištěny

+ úroky se pohybují do 1,63 %

- úrokovou sazbu může banka časem změnit

Termínovaný vklad

+ úroky se pohybují podle doby trvání vkladu až do 2,2 % (vklad na 60 měsíců)

+ vklady jsou pojištěny

- s vkladem lze manipulovat jen v době, kdy uplyne sjednaný termín, pak se obvykle automaticky obnoví a na peníze je třeba čekat celé další období

- úrokové sazby na kratší období (měsíc, rok) se pohybují od 0,01 do 1,3 % ročně

Stavební spoření

+ státní podpora až 2 000 Kč ročně (k ročnímu vkladu 20 000 Kč)

+ roční zhodnocení až 5 %

+ vklady jsou pojištěny

+ možnost časem získat úvěr na bydlení

- pokud si nevezmete úvěr, je minimální doba spoření 6 let

- penále a ztráta státní podpory, pokud peníze vyzvednete dříve

- za uzavření smlouvy i vedení účtu se platí poplatky

Doplňkové penzijní spoření

+ státní příspěvek až 2 760 Kč (při roční úložce 12 000 Kč)

+ plus daňová úleva až 1 800 Kč (při roční úložce 24 000 Kč)

+ zhodnocení fondem, které však může být nulové, u nových smluv i záporné

+ zvlášť vhodné pro starší klienty – pokud spoření trvá 5 let, je roční zhodnocení se započtenou státní podporou až 8 procent

+ možnost nezdaněného příspěvku od zaměstnavatele

- dlouhodobé – minimálně 60 měsíců, ale vždy do 60 let

- v případě nedodržení doby spoření penále, ztráta státních příspěvků

- není pojištěné

Životní pojištění

+ pro ty, kdo potřebují, jde hlavně o pojištění

+ daňová úleva až 1 800 Kč (při pojistném 12 000 ročně)

+ možnost nezdaněného příspěvku od zaměstnavatele

- ohlašované zhodnocení (zhruba 2–5 procent) se týká jen části placeného pojistného, což si klienti často neuvědomují, jde hlavně o pojištění

- musí se platit – klient si koupil pojištění, nemůže platby vynechat (lze snížit, ale jen do určité míry)

- složitý systém poplatků

- dlouhodobé, v případě využití daňových úlev je třeba mít pojištění do 60 let

Investiční produkty

Kdo však může odkládat měsíčně víc nebo už má naspořeno, může už uvažovat o opravdovém investování. „Na finančních trzích se většinou obchoduje ve velkých objemech, což ztěžuje přístup běžných střadatelů. Existuje řešení v podobě podílových fondů, které umožňují nakupovat své podíly i ve velmi malých částkách v řádech stovek korun, přičemž samy potom díky velkému počtu podílníků nakupují na finančních trzích ve velkých objemech,“ říká Richard Siuda ze společnosti Conseq. A jaké jsou výhody a nevýhody některých finančních produktů?

Podílové fondy

+ klient se dostane prostřednictvím kolektivního investování k investicím, na které by jako jedinec neměl prostředky, k pravidelnému investování stačí 1 000 korun měsíčně

+ po třech letech držení cenných papírů se zisk nedaní

+ investici lze přizpůsobit rizikovému profilu klienta (fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, fondy fondů, ...)

- peníze nejsou pojištěné

- platí se poplatky za správu, vstupní nebo výstupní

- podíly zpět na peníze proměníte do týdne, ale i do měsíce

Zajištěné podílové fondy

+ zajištěna je obvykle návratnost vložené částky

- vydavatel mnohdy uvádí předpokládané zhodnocení za celou dobu investice, což může být pro klienty matoucí

- delší doba návratnosti peněz (několik let, záleží na podmínkách konkrétního fondu)

Dluhopisy a akcie

+ šance na větší zisk, u akcií průměrně i desítky procent, ale jeden konkrétní titul v daném čase může také výrazně ztratit

- potřeba většího kapitálu pro nákup

- potřeba větších znalostí zákonitostí finančního trhu nebo schopný investiční poradce

- kolísání cen u akcií může být velmi vysoké a ne každý klient je unese

- vyšší poplatky spojené s obchodováním, zvláště když jsou transakce časté

Podtrženo a sečteno:

Jestliže vám zbývá v rodinném rozpočtu několik set či několik tisíc korun, zároveň zvažte, zda jste konzervativní, vyvážený či dynamický investor a jak dlouho nebudete peníze potřebovat. Pokud se rozhodnete kombinovat spoření a investici, berte všechny své investované úspory jako celek a posuzujte vždy celé své portfolio. Nemá cenu přehlédnout výnos ze stavebního spoření a plakat nad momentální ztrátou v podílovém fondu.

Modelový příklad Spořím 500 korun měsíčně

Částka není vysoká, pokud klient nemá jiné rezervy, určitě lze doporučit pouze velmi konzervativní produkty. Při této úložce nemá cenu vkládat peníze do více různých produktů.

1 rok:

spořicí účet, zhodnocení 1,1 %, naspořeno 6 036 korun

5 let:

spořicí účet, zhodnocení 1,1 %, naspořeno 30 854 korunu

u starších klientů (5 let do důchodu) doplňkové penzijní spoření: zhodnocení 2 % + státní příspěvek, naspořeno 39 400 korun (po zdanění)

6 let a déle:

stavební spoření, zhodnocení 1,7 %, naspořeno 39 400 korun (po započtení poplatků a zdanění),

u starších klientů (6 let do důchodu) doplňkové penzijní spoření: zhodnocení 2 % + státní příspěvek, naspořeno 47 700 korun (po zdanění),

fondy životního cyklu – zprvu se v nich spoří dynamicky, jak se blíží doba výběru peněz, přechází fond automaticky na konzervativnější strategii. Fondy životního cyklu bývají na 10 až 30 let

Modelový příklad Spořím 3 000 korun měsíčně

Tuto částku už lze rozdělit tak, aby měl klient část v bezpečných finančních produktech, a část lze investovat například formou podílových fondů. Navíc lze investici rozdělit i v čase – některé peníze mít k dispozici v podstatě kdykoli, jiné spořit dlouhodobě. Rozdělení může vypadat například takto: