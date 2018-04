Přilepšete si k důchodu. Na výběr máte fondy nebo investiční pojištění

Klient Adam chce mít jistotu, že kdyby zemřel, dostane jeho manželka s dcerou 1 000 000 korun. K tomu by rád ještě naspořil nějaké peníze do důchodu.

Rozhodl se z rodinného rozpočtu každý měsíc posílat 2 000 korun. Za 30 let tak zaplatí 720 000 korun.

Kolik ale našetří? Adam váhá mezi investiční pojistkou a kombinací rizikového pojištění a penzijního fondu.

1. volba: riziková pojistka a fond

Rizikové pojištění stojí klienta z příkladu měsíčně minimálně 442 korun (u ING). Nejdražší nabídla Česká pojišťovna – za 833 korun, ale v tomto případě jde o pojistku se spořením, protože čistě rizikovou nenabízejí.

Rizikové pojištění není nijak ziskové, je to vlastně podobné, jako kdybyste platili pojištění domácnosti. Tam také jen posíláte peníze a něco zpět dostanete jen v případě, že vás vykradou nebo zařízení bytu zničí třeba požár. U rizikového životního pojištění je důvodem k výplatě pojistné částky smrt pojištěného.

Smlouvu může kdykoli ukončit, pokud by třeba manželka nastoupila do zaměstnání a jištění by nebylo třeba. Zvolit si rizikovou životní pojistku na 30 let je hodně dlouhá doba, ale budeme uvažovat, že nyní má muž malé dítě a jeho manželka už zůstane v domácnosti.

Adam chce zároveň šetřit, proto ukládá zbytek peněz z částky dvou tisíc do penzijního fondu. Penzijní fondy musí investovat opatrněji, jsou omezeny zákonem, takže výnosy budou menší než u investičního životního pojištění.

Pro výpočet jsme zvolili zhodnocení 4 procenta, u investičního životního pojištění uvažujeme s pětiprocentním výnosem. Kdyby místo penzijního připojištění Adam volil podílové fondy, jeho úspory by narostly, musel by však počítat i s rizikem ztráty.

RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ PLUS PENZIJNÍ FOND Pojišťovna Pojistné Platba fondu V 60 letech naspoří Allianz 740 1 260 966 232 Amcico 597 1 403 1 064 225 Axa 749 1 251 960 064 Česká pojišťovna 833* 1 167 902 501 ČPP 751 1 249 958 694 Generali 472 1 528 1 149 884 ING pojišťovna 442 1 558 1 170 442 Komerční pojišťovna 750** 1 250 959 379 Kooperativa 620 1 380 1 048 464 Pojišťovna ČS 599 1 401 1 062 855 Uniqa 457 1 543 1 160 163 Wüstenrot pojišťovna 788 1 212 933 339 Poznámka: muž měsíčně ukládá 2 000 korun. Chce rizikové ŽP a pojistnou částku milion. To, co zbude do 2 000 korun, pošle do penzijního fondu. Zhodnocení je 4 procenta, spoří do 60 let. Částky uvedeny v korunách, pojišťovna Aegon se srovnání dobrovolně vzdala, ČSOB pojišťovna a Aviva ŽP do uzávěrky výpočty nedodaly. *nenabízí čistě rizikovou pojistku, ** max. doba pojištění 25 let

Zdroj: pojišťovny

2. volba: investiční pojištění

Ve druhém případě počítáme, kolik by naspořil, kdyby zvolil investiční životní pojištění. To je kombinace rizikové pojistky se spořením.

Výhodou je jednoduchost – jedna platba, jedna smlouva. Klient má možnost si v průběhu doby zvyšovat či snižovat pojistnou ochranu. Půjde-li například manželka do práce a rodina se už nepotřebuje jistit na milion, sníží se pravidelná platba na "riziko" a zbude víc na spoření.

Sám si také může volit, zda chce investovat s větším výnosem (ale zároveň i s rizikem, že prodělá) třeba do akciových fondů, nebo zůstane při zemi a spokojí se s menším, ale jistějším ziskem. Nevýhodou je jistá neprůhlednost, kolik peněz platí klient na krytí pojistných rizik a kolik se vlastně spoří.

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojišťovna Produkt IŽP Kolik našetří Allianz IŽP Rytmus 938 639 Amcico Amcico Invest 1 400 000 Axa negarantované IŽP 1 235 000 Česká pojišťovna Dynamik Plus 1 051 886 ČPP Maximum 1 310 000 Generali Clever Invest IŽP 1 280 744 ING pojišťovna IŽP Top Life 1 129 015 Komerční pojišťovna* Vital Invest 1 219 029 Kooperativa IŽP Perspektiva 1 216 047 Pojišťovna ČS Flexi Invest 1 257 781 Uniqa tarif F1 1 237 221 Wüstenrot pojišťovna Invest 1 075 715 Poznámka: Muž 30 let, zvolí investiční životní pojištění, které kombinuje pojistku se spořením. Pojištění je do 60 let, pojistná částka milion, platí 2 000 korun měsíčně. Předpokládané zhodnocení je 5 procent. Poznámka: částky v korunách, * pojistná částka pro případ smrti je pouze 865 074 korun

Zdroj: pojišťovny

Investiční životní pojištění vydělá víc, ale...

Až na dva případy jsou zisky z investiční pojistky vyšší než z penzijního fondu. Až o 300 000 korun. Má to však háček: klient nesmí pojistku předčasně vypovědět. To by s jistotou prodělal. Oproti tomu rizikové pojištění lze vypovědět kdykoli a celé dva tisíce pak mohou směřovat do penzijního fondu.