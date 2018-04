Příliš drahá sleva?

Tato akce se vztahuje na klienty, kteří si sjednali stavební spoření již před několika lety a mají vklady i úvěry úročeny vyššími sazbami. Aktuální úrokové sazby, které se vztahují na ty, kdo si smlouvu uzavírají v současnosti, jsou ve výši 2 % na vklady a 4,75 % na úvěr. Klienti spořitelny se staršími smlouvami však mají vklady úročené až 4 procenty. To znamená, že kdyby přijali nabídku SSČS (Buřinka), vzdali by se celých dvou procentních bodů, kterými si mohou i nadále nechat úročit své úspory. Za tento krok by získali slevu na úhradě za vedení účtu. Ta je pro ty, kdo mají úročeny vklady čtyřmi procenty, stanovena na 550 korun ročně. Což je částka mezi stavebními spořitelnami bezkonkurenčně nejvyšší. Ti, kdo mají vklady úročeny třemi procenty, zaplatí na této úhradě ročně 470 korun. Klienti, kteří si smlouvu uzavřeli v prosinci roku 2002 a později, platí pouze 235 korun, což je v porovnání s ostatními spořitelnami naopak poplatek nejnižší. Konkrétní údaje jsou uvedeny v tabulce. Jak zní nabídka SS ČS si můžete přečíst ZDE.

Datum uzavření smlouvy o stavebním spoření Úrokové sazby - vklady a úvěr Roční úhrada za vedení účtu Roční sleva na úhradě za vedení účtu od 1. 12. 2002 2% a 4,75% 235 Kč - od 1. 7. 2000 do 30. 11. 2002 3% a 5,5% 470 Kč 235 Kč do 30. 6. 2000 4% a 6% 550 Kč 315 Kč

To by tedy mělo klienty motivovat k tomu, aby si změnili úrokové sazby na aktuální výši, jelikož tak získají slevu až 315 korun. Pokud má někdo na účtu například 100 000 korun a letos už mu na něj žádná jiná částka nepřibude, ztratí při změně sazby z 4 % na 2% dva tisíce korun, aby ušetřil tři sta.

Dalším motivem, který Buřinka komunikuje, je snížení úrokové sazby z úvěru, a to z 6 % či 5,5 % na 4,75%, což je jistě pozitivní změna. Takže jaký je závěr? Má klient tuto nabídku přijmout?

Navyšování cílových částek

V každém případě ji bude muset přijmout, pokud si bude chtít navýšit cílovou částku, jelikož to je podmíněno změnou úrokových sazeb na aktuální výši. To však vůbec není specialita Buřinky, ostatní spořitelny postupují podobně. Naopak, její výše uvedená nabídka je ve srovnání s ostatními spořitelnami velmi výhodná. Zatímco totiž

většina stavebních spořitelen podmiňuje zvýšení cílové částky změnou úrokové sazby s tím, že klientovi ve výsledku „přeúročí“ sníženou sazbou celý zůstatek jeho účtu od začátku trvání smlouvy, Buřinka připsané úroky ponechá v původní výši a novou (nižší) sazbou bude úročit zůstatek až ode dne změny. Například pokud v jiné spořitelně měl vklady úročeny třeba 3 % a při nečerpání úvěru mu měl vzniknout nárok na přeúročení 4% sazbou, v případě navýšení cílové částky mu nyní budou všechny vklady zpětně úročeny sazbou v aktuální výši, což jsou dnes většinou 2 %. Nebo přijde o celý slíbený bonus, který měl získat pokud si nevezme úvěr. Konstrukcea bonusů se v jednotlivých spořitelnách liší. Pokud se jedná o klienty čerpající úvěr, pro ně bude změna úročení většinou výhodná, jelikožbudou mít úročen sazbou pod 5 %, zatímco původně ve smlouvě měli uvedeno nejčastěji 6 %.

Kdy je vhodné navyšovat cílovou částku? Především pokud klient potřebuje vyšší úvěr, než jaká je jeho původně sjednaná cílová částka. Ovšem také klient, který úvěr chtít nebude a do cílové částky se mu toho už moc „nevejde“. Vzhledem k tomu, že od začátku letošního roku platí novela zákona o stavebním spoření, která přinesla snížení státní podpory a prodloužení vázací doby z pěti na šest let, bude pro většinu klientů výhodnější pokračovat v původní smlouvě. A to přesto, že se vzdají vyšší úrokové sazby na vklady. Toto platí obecně pro podmínky všech spořitelen, tak jak byly popsány výše. Buřinka však narozdíl od ostatních svého klienta nepřipraví o úroky, které mu již jednou byly připsány na účet.



Kdo by měl této nabídky SS ČS využít, a kdo ne? (Týká se to pouze klientů se staršími smlouvami s vyšším úročením vkladů i úvěrů ) ANO ti, kdo si budou brát úvěr a jsou již blízko přidělení cílové částky (kdo bude čerpat úvěr až později, se změnou počká) ANO ti, kdo si potřebují navýšit cílovou částku - ti ostatně jinou možnost ani nemají NE ti, kdo chtějí pouze spořit a cílová částka je dostatečně vysoká i pro další vklady

Další případy

Stejné podmínky má SSČS i pro klienty, kteří cílovou částku navyšovat nebudou. Klient se starší smlouvou s vyššími sazbami a se zájmem o úvěr se může dostat do velmi výhodné situace. Spoří například čtyři, pět let a má již (nebo brzy získá) nárok na řádný úvěr. Takový klient bude mít vklady úročeny 4 % - viz. tabulka. Pokud si nyní požádá o změnu úrokové sazby, tak jak ji Buřinka nabízí, získá úvěr se sazbou 4,75 % a přitom mu zůstanou 4% úroky, které nashromáždil za všechny předchozí roky, ve stejné nezměněné výši. Bez žádného zpětného přeúročování. Sníženou sazbou 2 % se vklady budou úročit až ode dne provedení změny. Takže by se dalo doporučit, aby si klienti, kteří si budou chtít vzít úvěr, mají vklady úročeny 3 % nebo 4 % a nemusí zatím navyšovat, ponechali smlouvu tak jak je až do doby, než budou žádat oa pak požádat o změnu sazeb.

Zdá se to být až nereálně výhodné. Buřinka však ujišťuje, že tato akce není časově omezená a že jejím prostřednictvím opravdu chtějí své klienty takto zvýhodnit a podpořit, aby si brali úvěry. Pro koho je tedy tato nabídka výhodná? Zdenka Blechová z SSČS říká: „Klienti, kteří mohou potenciálně tuto změnu využít, jsou již v takové fázi cyklu stavebního spoření, kdy jim jednak vznikl nárok na přidělení cílové částky a také obvykle spoří již tak dlouho, že jejich záměry využít úvěr jsou již zcela konkrétní“.

Pro koho tedy uvedená akce, která snižuje úrokové sazby a slibuje slevu na poplatku za vedení účtu, není vhodná? Pro klienty, kteří nebudou čerpat úvěr a mají dostatečně vysokou cílovou částku, aby na ni mohli dále spořit bez nutnosti si ji navýšit. V tomto případě budou úrokové výnosy v naprosté většině případů vždy vyšší, než případná sleva na poplatku.

Co si myslíte o uvedené nabídce SSČS? Pro koho je podle vás výhodná? Kde vidíte úskalí, se kterými by se klient mohl setkat? Využijete této možnosti?