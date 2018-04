Příliš mnoho kroužků škodí, říká psycholožka

O dkdy by měli školáci s kroužky začít?

Rodičům prvňáků doporučuji, aby je na začátku školní docházky zatěžovali minimálně. Podle mě by si dítě mělo v prvním pololetí zvykat jen na školu. Další aktivity je dobré přidávat, až si rodiče zmapují, nakolik dá škola dítěti zabrat. Začala bych zvolna ve druhém pololetí, a to s kroužky, které pořádá sama škola. Jsou levnější, dítě se nemusí nikam přesouvat, a když se zjistí, že je nebude kroužek bavit, není to pro rodinu ani taková finanční ztráta. Pokud totiž rodiče dítě přihlásí na nějaký drahý kroužek, říkají si - ať tam chodí, když to stálo takové peníze - a často se brání ho odhlásit, i když dítěti zvolená aktivita nevyhovuje.



J aký model zvolit u starších dětí?



Do deseti nebo dvanácti let by si dítě mělo zkusit několik zájmových činností, aby si našlo tu svou, která ho bude bavit. Silně tady působí kamarádi, pod jejichž vlivem se potomci často neuváženě do kroužků hlásí. Je potřeba zvážit budoucí vývoj dítěte, říci si, co od aktivity dítě i rodič očekává. Je dobré, když se zhruba do 13 let podaří zájmy vykrystalizovat tak, aby dítě záliba doprovázela i v pubertě. Krizové roky pak snáz rodiče i jejich potomci překlenou, nebezpečí, že spadnou do drog, kouření a podobně, je menší, než když nemají žádné koníčky. Začínat s nějakou zálibou až jako teenager je obtížné - například u některých sportů skoro nemožné.

K do má aktivity vybírat, dítě, nebo rodič?



U menších dětí spíš rodiče, kteří by měli dbát na to, aby děti nebyly příliš jednostranně zaměřené, třeba jen na sport. Větší děti by se měly rozhodovat po dohodě s rodiči a vybírat s ohledem na finanční možnosti domácnosti.



K olik aktivit by dítě mělo vedle školy zvládat?



To je individuální. U hyperaktivních dětí jsou další mimoškolní aktivity vlastně terapií a jejich větší množství dětem obvykle neškodí. Určitě však není vhodné, aby ihned po vyučování následovala například výuka jazyků. Rodiče si musí uvědomit, že se ve škole děti celé dopoledne zabývají duševní prací, po níž by měl následovat alespoň chvilkový odpočinek.



C o se stane, když je kroužků příliš mnoho?



Pokud jde dítě opravdu z jednoho do druhého, může se stát, že brzy takzvaně vyhoří. Je apatické, zhoršuje se ve škole a aktivity se nedokáže ani pořádně užít. Rodiče zejména ve městech by měli brát v úvahu také dojíždění, které zvyšuje únavu dítěte. Pokud to jde, měly by být kroužky buď v místě bydliště, nebo v místě školy.



J ak dítěti vysvětlit, že mu rodiče nemohou z finančních důvodů kroužek dopřát?



Dítěti je třeba vysvětlovat už odmalička, že nemůže mít všechno, co by chtělo. Ukázat mu, že za peníze utracené za jeho zálibu by si rodina mohla dopřát jiné věci - třeba odcestovat k moři. Obvykle jde jeden a ten samý koníček provozovat v dražší i levnější variantě. Třeba tenis - v prestižním klubu při individuálním tréninku se známým trenérem bude mnohonásobně dražší než v jiném oddíle, kde bude dítě trénovat ve skupině.



Chybou rodičů je, když jen tak na zkoušku zvolí pro dítě nákladný koníček, ale přitom vědí, že by ho těžko dokázali dlouhodobě financovat, pokud by se dítěti zalíbil.