Příliš navoněný kolega se miláčkem kolektivu nestane

Iva Moravcová, psycholožka ze společnosti IQI – Individual Quality increase radí, jak s problémovým kolegou zacházet.

1. Povídá, povídá, povídá

Popovídat si s kolegou v práci je občas fajn. Jenže když někdo nezavře pusu od rána do večera? Přijde ráno s bodrým: "Tak nazdar děvčata a chlapci, to vám bylo zase ráno, no a včera, to si nechte vyprávět."



A odchází s hlučným: "Tak zase zítra, všichni, pěkně nám ten den uběhl." Věční mluviči nejrůznějšími historkami otravují, ale hlavně zdržují od práce.





rada psycholožky "Asertivně řekněte: Jdeme ke strojům. Pokud k vám takový kolega přijde do kanceláře, zůstaňte sedět a otočte se k monitoru nebo k dokumentům. Sdělte mu, že máte práci, kterou musíte dokončit. Nebo s ním zůstaňte stát. Nenabízejte mu sezení."



2. Nevoní, nemyje se

Pot, nemyté tělo, zpocené nohy, špinavý oděv. S takovým člověkem nechce nikdo moc přijít do styku, navíc se může stát středem pomluv a posměšků. A to rozhodně dobrou pracovní atmosféru nevytváří.





rada psycholožky "Nejbližší přítel a spojenec by ho měl vzít stranou a mezi čtyřma očima o problému promluvit. Pozor, nikdy ne před více lidmi, to zavání zesměšňováním. Ideální je použít příklad, třeba – to jedna kolegyně jednou měla tento problém, zkusila tento deodorant, ale byla na něj alergická, tak použila jiný… Třeba si ho i vymyslet. Vždy je to lepší než poučovat."



3. Voní příliš

Ostatní obtěžuje, i když někdo voní příliš. Z půl lahvičky parfému nastříkané na oblečení se může dokonce jedincům se slabším žaludkem udělat špatně. Ještě horší je, když se parfémem snaží přebít jiné tělesné pachy.



rada psycholožky "Někdy může situaci spravit důvtipná poznámka typu: To je ale hezký parfém, ale hodně silný, že? Pokud decentní signály nezaberou, postupujte jako v případě člověka, který nevoní."



4. Fňuká, brečí

Práce není skupinová terapie, kam by se chodily řešit osobní problémy. Stěžovat si, probírat svoje své potíže, nebo dokonce brečet není vůbec vhodné. Když už se svěřovat, tak nejlépe po pracovní době.

rada psycholožky "Notorickému fňukalovi asertivně řekněte, myslíš, že život žiješ jen ty? Já mám také problémy. Pokud je to však kolega, který je jinak v klidu a začne se trápit, vysílá naopak signál, že potřebuje pomoc."



5. Vaří, ohřívá

Svačiny a obědy donesené z domova není příliš hygienické jíst na pracovním stole. Co hůř, "provonět" s ním celou kancelář. Je příjemné cítit svíčkovou v jídelně, kde strávíte půl hodiny, něco jiného je čichat ji půl dne v kanceláři.

rada psycholožky "To je řešení pro šéfa, signál, že by měl zařídit koutek pro jídlo. Jestliže kolega takové místo ignoruje, je opět na místě asertivně ho požádat, aby chodil jíst tam." Iva Moravcová

6. Pomlouvá ostatní

Pomlouvání je cesta do pekel. Od člověka, který pomlouvá, dávají postupně všichni ruce pryč. Co když si zasedne i na ně? Kolegové s ním přestanou otevřeně komunikovat, nebudou se ním radit a svěřovat se mu.

rada psycholožky "Když jste svědkem pomlouvání, zůstaňte minimálně neutrální. Mnohdy totiž situace nedovoluje hrát roli oponenta a obhájce. K tomu je třeba dostatek exaktních argumentů."



7. Předstírá práci

Ach, já mám tolik práce. Já nestíhám. Nikdo nemá tolik práce jako já. Připomínám vám to něco? Někteří lidé jsou s prominutím jako slepice. Práci, kterou sami nejsou ochotní udělat, přihrnou ostatním, sami se usadí uprostřed pomyslného vyhrabaného důlku a začnou si stěžovat, jaké jsou chudinky. Zejména mladší nebo noví kolegové, kteří je ještě neznají, podlehnou dojmu, že to tak skutečně je, a že tedy přece musí pomoct.

rada psycholožky "Je to jednoduché. Nadřízený může každému přesně stanovit úkoly včetně termínů, kdy musí být splněny. Má potom možnost kontrolovat, kdo je plní a kdo ne, tedy jak kdo pracuje. A nikdo se nemůže vymlouvat."



8. Zdobí, roztahuje se

Jedna fotografie dětí na pracovním stole je únosná. Ale vystavit si tak celou rodinu včetně tchyně a bratrance? A k tomu přidat zeleného tučňáka, dárek od partnera, fialovou plyšovou žirafu s legračním nápisem, kterou jste dostali od kolegů k narozeninám, pět pokojových květin, keramický zvonek, postavu ze špejlí, dřevěný vláček. Za chvíli začne navíc obsah stolu "přetékat" ke kolegovi.

rada psycholožky "Toto řeší pravidla firemní kultury. Ta mohou stanovit, že na pracovním stole nemá být nic jiného než to, co je potřebné k práci. Pokud se kolega roztahuje, nejdřív ho upozorněte, pak nekompromisně jeho věci vezměte a přeneste na jeho stůl."

9. Pořád telefonuje

Telefon je báječná věc, pokud s ním nestráví kolega přilepený na sluchátko celou pracovní dobu. Věčné zvonění a štěbetání dokáže po čase rušit i ty nejotrlejší kolegy.

rada psycholožky "Pokud kolegovi pořád někdo volá na mobil, požádejte ho, aby zvonění ztišil třeba jen na vibraci. Některé profese, například obchodníci, musí telefonovat hodně, je proto na šéfovi, aby je například neposadil do open space, kde budou rušit ostatní."



10. Udává, intrikuje

Udavač, donašeč, špeh. Určitě nikdo nechce, aby ho někdy někdo takhle nazval. Oko u šéfa se dá rozhodně udělat jinak než donášením. Dříve nebo později se to okolí dozví a udavač se svého cejchu už nezbaví.