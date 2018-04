Příliš osobní vztahy kolegů hrozí průšvihem

Rádi se svěřujete?

V profesním životě není příliš vhodné směšovat osobní a pracovní vztahy. Vyvarujme se důvěrných, intimních debat o našem soukromí. Mnoho lidí se rádo svěřuje se svými důvěrnostmi, jiní jsou zase uzavření a rozebírání takovýchto témat jim není příjemné a někdy neví, jak zareagovat, jak to dát druhé straně najevo. Aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním, je potřeba na obou stranách tolerance.

Také se může stát, že později přestaneme být se svými kolegy v přátelském vztahu a veškerá naše důvěrná sdělení mohou být použity a využity proti nám. Také vyřizování soukromých záležitostí, či intimní rozhovory s partnerem před kolegy přes telefon nebo osobně je nejen netaktické, ale hlavně neprofesionální.

Kde hledat správné hranice

Najít správné hranice, za které si své kolegy pustíme, je těžké. Vždy platí, že mantinely si musíme nastavovat my sami a svému okolí musíme dát již na začátku jasně najevo, co si k nám může dovolit. Pak je ale vhodné, abychom se tímto řídili také my sami, a to nejen verbálním, ale i neverbálním jednáním. Pokud se žena bude chovat vyzývavě, nemůže se divit, že toho bojovnější část mužské populace může využít k různým návrhům a narážkám.

Může za to oblečení?

K osobním vztahům patří i plácnutí po zadku od vašeho kolegy, koukání do výstřihu nebo dvojsmyslné řeči. Na jednu stranu je pro mnohé ženy právě muž velkou motivací proto, aby chodily hezky oblékané, upravené. Na straně druhé se pak kvůli vyzývavějšímu oblečení nemůžeme divit nejen různým poznámkám, ale i dotekům. Proto, abychom těmto pro někoho trapným okamžikům předešli, mělo by být oblečení do zaměstnání být vkusné, elegantní, nevyzývavé.

Jak zareagovat na decentní pochvalu ze strany mužů, která potěší a zpříjemní den? V takovém případě je vhodné poděkovat, mile se usmát a dále se věnovat pracovním záležitostem. Tyto poklony by ale neměly být brány jako záminka pro navázání užšího vztahu. Ne vždy mají hlubší význam, a proto je berme s nadhledem. Nechcete-li navázat se svým kolegou jakýkoliv bližší kontakt, popovídejte si s ním o tom, ale v soukromí. Rozhodně tuto záležitost neprobírejte s ostatními kolegy.

Jak na to mimo kancelář

Zaměstnanci se ale nezdržují jen na jednom pracovišti. Firemní večírky, pracovní obědy, večeře nebo různé výjezdy mimo pracoviště svádí k neformálnějšímu jednání v osobních vztazích. Příjemně se pobavit, zasmát, to je důležité pro udržení dobrých vztahů na pracovišti. Ale i tady je potřeba si uvědomovat svoji osobní zodpovědnost, profesionalitu a sebevědomí.

Dojde-li k určitému sblížení, například má-li jeden z partnerů rodinu, může dojít k nepříjemnostem, které se později řeší zvláště ve větších firmách přímo na osobním oddělení. Často také před zraky ostatní kolegů. Což je nakonec nepříjemné pro všechny strany.

Profesionalita, nebo osobní vztahy?

U nás přežívá názor, že mnoho pracovních úspěchů, vyšších pracovních pozic bylo a je dosaženo přes postel. Není ale opodstatněný, protože často bývá závistivými a neúspěšnými kolegy uměle vyvolán. Často stojí za vyšší pozicí i tvrdá dřina. To vše se ale pozná po čase. Ti, kteří byli na svá místa dosazeni z jiných než profesních důvodů, většinou brzy odchází. Naštěstí v dnešní době převažuje profesionalita nad osobními vztahy.

Podle průzkumů se nejvíce vztahů navazuje právě v zaměstnání. Ne všechna zamilování ale končí svatbou. Stane se, že si dva lidé prožijí menší „románek“ na pracovišti. Nezapomínejme ale, že po rozchodu bývá návrat do původních kolegiálních vztahů velmi složitý, někdy až neřešitelný. Může skončit odchodem jednoho z lidí z firmy. Rozvázání pracovního poměru a následné hledání nového zaměstnání je čím dál složitější. A stojí to za to?