Příliš starý na práci? Ještě ne!

Dosáhli jste čtyřiceti let? Možná zažíváte vrchol své kariéry. Do důchodu vám zbývají tak dvě desetiletí. Ale už za pět roků můžete mít problém sehnat práci. Proč? Kvůli předsudkům zaměstnavatelů.



Ucházíte-li se o novou práci po čtyřicítce, jste už pro některé zaměstnavatele ten starý pes, který se novým kouskům nenaučí. "Jsem alergický na pracovní nabídky, v nichž stojí: Uvítáme v našem mladém kolektivu...," říká čtyřicetiletý programátor Michal Matěj z Prahy. "Párkrát jsem se v takových firmách na práci ptal, ale hned bylo jasné, že uvítají jen někoho stejně mladého, jako jsou oni. Ani je nezajímalo, co umím."

Nějak se k nám nehodíte





Stejný pocit jako pan Michal Matěj zažívá 72 procent Čechů starších 50 let, když se ucházejí o nové místo. Vyplývá to z průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Polovina dotázaných podle něho pociťuje zaujatost ze strany zaměstnavatelů. "Lidé nám často říkají, že během pohovoru vycítí, že jsou pro zaměstnavatele staří. Nemají konkrétní důkazy a bojí se stěžovat si nahlas, aby nebyli za potížisty," říká Miriam Majdyšová, mluvčí Úřadu práce ve Zlíně. Jejich mlčení samozřejmě ztěžuje boj proti věkové diskriminaci. Navíc zaměstnavatelé jsou opatrnější než kdysi. Napsat do doporučenky úřadu práce "nehodí se, protože je starý", si žádný z nich nedovolí. Porušil by zákoník práce, který diskriminaci kvůli věku zakazuje. Proto si najde nějaký zástupný problém.



Mýty o stáří je třeba překonat



Zatímco ve věku od 45 do 50 let pracuje v Česku přes 90 procent osob, kolem šedesátky má podle zprávy OECD místo jen 30 procent mužů a 18 procent žen. Lidé situaci řeší předčasnou penzí nebo invalidním důchodem. Na to, aby padesátníci a starší měli práci a nežili několik let ze sociálních dávek, stát často připlácí. Úřady práce mohou místo, na něž bude starší uchazeč přijat, zaměstnavateli dotovat. "Využívají toho převážně menší firmy, protože jim to sníží mzdové náklady," vysvětluje Majdyšová. "Myslím si, že zaměstnavatelé starší lidi zbytečně podceňují. Padesátník u nich může vydržet deset let, mladí práci střídají častěji. Navíc starší už vydělávají na důchod, a tak mají dostatečnou motivaci se snažit," říká.