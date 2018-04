Příliš vysoké i nízké kapesné škodí

Děti by měly znát cenu peněz

Zatímco děti žebroní o co nejvíc peněz, psychologové i učitelé doporučují stanovit přiměřenou částku tak, aby děti nebyly v třídním kolektivu outsidery a zároveň si nemohly "uplácet" přízeň spolužáků drahými dárky a zvaním do kin či cukráren. Určit přitom optimální výši kapesného nelze, vždy záleží na věku dítěte a na tom, co všechno se z něj má platit. Platí však, že s rostoucím věkem dítěte by mělo kapesné stoupat. I předškoláci by přitom nějaké "své" peníze měly mít. Jednodušeji než výše kapesného se dá stanovit frekvence jeho vyplácení: nejčastějším modelem je měsíční výplata, u menších dětí, které se učí teprve s penězi hospodařit, je vhodnější částku rozdělit do kratších období, jinak hrozí, že s penězi nedokáží vyjít.

"Pravidelné kapesné je velmi důležité při přípravě na rodinný život. Učí děti, jak vyjít s určitým objemem peněz, akumulovat je, poznají, že když chtějí více peněz, musí se přičinit samy," říká finanční poradce Pavel Zachrdla. To všechno platí však jen za předpokladu, že i rodiče dodržují určitá pravidla. Pokud pokaždé, když dítěti peníze dojdou mu "natankují" další, míjí se výchovný efekt kapesného stejně jako když dítě dostává peníze průběžně a na všechno, o co si řekne.

Jak vysoké kapesné by měly dostávat děti? Zeptali jsme se Vladimíra Vošického, Generálního ředitele Ford Motor Company, s.r.o. Zastávám zásadu, že jako jeden z bodu programu přípravy na život je pravidelné kapesné v priměřené míře témeř ideální. Na počátku je vždy euforie z astronomické částky, která se ztenčí při jedné či dvou neuvážených investicích a poté následuje krušný zbytek týdne či měsíce do dalšího prídělu. Po krátkém čase se zpravidla dostaví efekt v podobe rozvržení výdajů na delší časový úsek a dospívající ratolest se stává rozumněji uvažujícím konzumentem.

Hlavně starší děti by se také neměly spoléhat jen na peníze od rodičů, ale shánět si brigády a alespoň o prázdninách si na nich přivydělat. Velmi rychle poznají neúprosné pravidlo, že utrácet peníze je o dost snadnější, než je vydělat. Je vhodné, když středoškoláci mají svůj vlastní bankovní účet a naučí se zacházet s platební kartou.

Kapesné za jedničky? Raději ne!

Výše kapesného by neměla být vázána na známky ve škole ani pomoc v domácnosti. Podle psycholožky Lýdie Jarkovské je chození do školy stejnou povinností jako zaměstnání dospělých, takže je lepší stanovit pevné kapesné bez ohledu na školní výsledky.

Rodiče by sice neměli dítěti ani určovat, za co kapesné utratí, ale stanovit jasná pravidla, na co je a není kapesné. Zárukou úspěchu je dodržování pravidel. Když rodiče řeknou, že hradí dítěti mimo kapesné například 50 SMS zpráv z mobilního telefonu, měli by to dodržovat, a to, co dítě provolá navíc, od něj chtít zaplatit.

Jak by se měly děti vyrovnat s tím, že někteří spolužáci ve třídě mají vyšší kapesné než ony?

Je potřeba jim vysvětlit, proč to tak je a že vyšší kapesné nemusí nijak souviset s osobními kvalitami dítěte. Případně je pobídnout k brigádám, aby si kapesné zvedly vlastním přičiněním. Podle maminky čtyř dětí Heleny Grundmanové se skromnost v dětství rozhodně vyplatí, protože zatímco na vyšší životní úroveň si děti v dospělosti zvyknou bez problémů, naopak je to podstatně horší.

Jaké měsíční kapesné pro děti doporučují odborníci?

předškolák: 20 korun měsíčně 20 korun měsíčně

žák 1.- 5.třída: 100 až 200 korun 100 až 200 korun

žák 6.- 9. třída: 200 až 300 korun 200 až 300 korun

středoškolák: 300 až 600 korun 300 až 600 korun

Máte problémy s výběrem adekvátní výše kapesného pro vaše dítě? Hodnotíte jím jeho úspěchy či neúspěchy? Těšíme se na vaše názory.