Přímé bankovnictví ČS: problémy

Několik čtenářů zaslalo do redakce rozhořčené reakce na nefunkčnost přímého bankovnictví České spořitelny. Je jejich rozhořčení oprávněné? Nefunkčnost Servisu 24 byla totiž předem avizovaná, avšak v kratším termínu, než v jakém trvala. Nejvíce se odstávka dotýká těch, kteří jsou v zahraničí a jinak než po internetu či telefonicky se s bankou nemohou spojit.

Na internetových stránkách ČS se do včerejšího dne neobjevila žádná reakce na stávající tristní situaci, kdy klienti mohou účet obsluhovat pouze na pobočce. A tak jsme Spořitelnu požádali o vyjádření my.

Podle údajů banky obsluhuje své účty pomocí některého z kanálů přímého bankovnictví přes 800 tisíc klientů. Banka jim pravidelně, jako každá jiná, oznamuje odstávky systému a přerušení služeb, když upravuje své systémy či rozšiřuje jejich funkčnost. ČS tak učinila např. v případě víkendu 21. – 22. 5., kdy avizovala nefunkčnost systému v nočních hodinách. Bohužel z těchto nočních hodin je dnes již druhý pracovní den, kdy se klienti nepřihlásí do internetového bankovnictví a pokud zavolají na telefonní linku klientského centra, oznámí jim automat (konverzant), že je z technických důvodů dočasně mimo provoz.

Jako alternativu je klientovi nabízena návštěva pobočky, kde klient může provést požadované transakce, a to bez poplatku. V případě příkazu k úhradě se pak nabízí možnost jej zadat na některém ze svých bankomatů po celé ČR.

Podle vyjádření odboru Firemní komunikace České spořitelny zavedení nové IT aplikace do praxe způsobilo nestabilitu systému a dlouhé odezvy v komunikaci a byl to i důvod nynějšího výpadku. Banka však slibuje, že tyto nepříjemnosti by v dohledné době měly být vyváženy rozšířením služeb a posílením bezpečnosti (např. autorizačními SMS zprávami).

Banka sice slibuje všem uživatelům služby vrátit poplatek za měsíc květen jako kompenzaci, což sice rozhodně potěší většinu klientů, ale nenadchne ty, kteří denně potřebují splácet své závazky či vidět pohyby na účtu. Ti se mohou totiž v těchto případech stát denními návštěvníky poboček, a to jistě není příjemné.

Jste uživateli Servisu 24? Jak jste s touto službou spokojeni? Ovlivnila vás nějak nedostupnost služby během posledních dní? Napište nám své názory.