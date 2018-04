Přímé bankovnictví: Kdo umí víc?

Banky se v současné době předhánějí v nabídkách takových produktů, které klientovi nabízí co možná nejjednodušší obsluhu v co možná nejkratším čase. A tak se nyní vedle balíčků služeb, které slibují za jediný poplatek celou škálu produktů, z tohoto pohledu setkáváme také s rozšiřováním možností služeb přímého bankovnictví.

První z nich je eBanka, pro kterou je takovýto otevřený přístup typický. Vždyť právě tato banka zakládá svou strategii na kvalitách přímého bankovnictví. Její internetbanking a telebanking jsou propojeny hned s několika produkty, které je možné sledovat z jednoho jediného místa.

Prvním z nich je bezesporu stavební spoření. Klient má možnost zažádat o jeho sjednání jak prostřednictvím telebankingu tak internetbaningu. Stejnými kanály pak můžete také provést navýšení cílové částky nebo třeba sledovat jeho stav (například výši naspořené částky). Neméně zajímavá je i možnost využít stejným způsobem propojení s penzijním připojištěním. Opět máte možnost si jej sjednat a dále pak sledovat jeho stav.

Poslední zajímavou výhodou je využití obou zmíněných kanálů přímého bankovnictví pro investování do podílových fondů. Klient, který se rozhodne využít této služby, může jednoduše nakupovat a prodávat podílové listy nebo sledovat jejich stav. Krom vyzdvižených pozitiv je nutné poznamenat, že zmíněnými kanály je možné také sledovat stav hypotéky. Bohužel však není možné s ním žádným nástrojem přímého bankovnictví operovat. Vysloveně pozadu zůstalo v případě eBanky životní pojištění. V jejím internetbankingu sice naleznete položku, která vás odkáže na životní pojištění, ale nezískáte zde nic víc než kontakt na ty, kdo jej s vámi mohou sjednat.

Pokud byste tyto výhody raději uvítali v internetbankingu Spořitelny, jediné co vás může zatím potěšit, je pouze stavební spoření a podílové fondy. Musíte se však smířit s tím, že v případě internetbankingu je možné pouze sledovat stav, případně historii těchto produktů.

Nicméně, podle informací České spořitelny je možné se v tomto směru těšit na další výhody, které by na sebe neměli nechat dlouho čekat. A tak již v listopadu můžeme údajně očekávat určité pozitivní změny, které mají vyplynout právě z propojení běžných účtů s dalšími produkty finanční skupiny České spořitelny.

A jak jsou na tom ostatní banky? Ačkoli rovněž slibují brzké změny k lepšímu, situace je dosud následující:

Banka Nabídka netradičních služeb ve spojení s běž. účtem prostřed. přímého bankovnictví Komerční banka možnost investování do podílových fondů a sled. stavu hypotéky (internetbank., telebank.) HVB Bank jen hypotéka (telefon - MAJORDOMUS) GE Capital Bank jen sledování hypotéky (internetbank.) Raiffeisenbank jen sledování hypotéky (internetbank., telebank.) Citibank žádné Živnostenská banka žádné Union banka žádné ČSOB žádné