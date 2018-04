Přímé bankovnictví: pohodlí i plná kontrola

Všechny banky mají v nabídkách pro podnikatele a právnické osoby řešení, jak přesně rozlišit práva k ovládání firemních účtů. Přímé bankovnictví pro firemní klientelu nabízí mnoho funkcí, které mohou firmě usnadnit manipulaci s penězi. Účetní proto může připravit faktury k proplacení z příslušného účtu k předepsanému datu a se symboly, které platbu jasně určují, její nadřízený - majitel, jednatel nebo finanční ředitel by se pořizováním příkazu k úhradě jen zdržoval, a tak ji může pouze zkontrolovat a s podpisem odeslat. Protože je žádoucí, aby měl kontrolu nad peněžními toky firmy, bankovní domy svým klientům umožňují u některých kanálů přímého bankovnictví (internet a home banking) celý proces zadávání příkazů k úhradě rozdělit mezi určený počet uživatelů.



Výše zmíněné řešení lze se používá zejména u internetového bankovnictví. Většina bank nabízí možnost rozfázování zadávání příkazu do několika stupňů. Například Česká spořitelna nebo ČSOB v rámci služby internet banking podporují více úrovní podpisů, včetně různých tzv. „rolí“ a limitů k jednotlivým účtům či transakcím. Jejich pomocí lze nastavit pravomoce zaměstnancům firmy tak, aby například zadání příkazů k úhradě podepisovali vždy dva zaměstnanci. Jeden jej zadá a druhý jej má možnost tzv. připodepsat nebo zadání zrušit.

Další variantou je rozdělit podpisová práva na straně banky, kdy si majitel účtu stanoví, jak široká budou mít jednotliví uživatelé přístupová práva k účtům a určí kategorii elektronického podpisu. Je možné rovněž definovat kolektivní podepsání plateb, což platí např. pro HVB Bank u produktu MultiCash, ale i u jeho zjednodušené varianty HomeCash.

Užitečnou funkcí elektronického bankovnictví je i možnost jeho propojení přímo s účetním systémem dané firmy a tzv. import dávek. Kdy jsou příkazy zadány přímo do účetního systému a z něj přeneseny do bankovní aplikace k provedení. Banky také zde umožňují odlišit pravomoci jednotlivých osob nastavením oprávnění pro konkrétní uživatele přímo ve firemní aplikaci. To platí pro produkty jako je MultiCash, Edifakt, nebo Gemini, které lze najít v nabídce Raiffeisenbank, Živnobanky, ČSOB a dalších.

Přehled nabídky elektronického bankovnictví vybraných bank

Poněkud složitější je rozdělení pravomocí u dalších kanálů přímého bankovnictví, a to jak v případě ovládání účtu přes telefonního bankéře nebo přes mobilní telefon. Banky v tomto případě možnost oddělit jednotlivé operace většinou nenabízejí. Lze tak maximálně stanovit limit pro transakce a pomocí něj určit pravomoci zaměstnance firmy.

V případě použití GSM bankingu je rozdělení pravomocí mezi jednotlivé pracovníky společnosti možné, ale komplikované. Například klienti České spořitelny mohou přes mobilní telefon platbu připravit, autorizaci je však možné provést jen prostřednictvím internet bankingu.

Když se budete rozhodovat, jakým způsobem ovládat běžný účet, pak se dobře podívejte i na cenu, kterou za danou službu zaplatíte. Rozdíl může být, v případě přímého bankovnictví, v řádech tisíců korun. Proto se vždy vyplatí nekývnout na první nabídku a raději se podívat i na ostatní.