Přinese EU lepší bankovní služby?

Jak jsme již informovali v předchozích článcích – potřebná legislativa byla našimi autoritami do českého práva implementována již s předstihem – zejména do zákona o bankách, zákona o platebním styku či o finančním arbitrovi. Datem vstupu do EU však v České republice začne platit princip jednotné licence. Co znamená? Vzájemné uznávání bankovních licencí – subjekt, který získá bankovní licenci v jednom ze států EU, bude moci podnikat jako banka v kterémkoliv z členských států. Dohled nad ním poté bude vykonávat jeho domovská země – tedy ten stát, který mu licenci vydal. Jde o tzv. pojetí jednotného pasu, který je v současnosti pojímán co nejšířeji (aby bylo možné nabízet v ostatních členských státech co nejvíce služeb, k jejichž poskytování licence opravňuje). Jaký vliv by tato skutečnost mohla mít u nás?

V globálním měřítku žádný, odborníci nepočítají se změnou rozložení sil na trhu. Podle Petra Zahradníka, vedoucího EU Office České spořitelny, je ovšem možné případné pronikání dalších subjektů na český bankovní trh, a to dvojím způsobem. Buďto regionálně pomocí kamenných poboček (např. v příhraničních oblastech či velkých městech), nebo „virtuálně“ – pomocí reklam vyzývajících klienty ke kontaktování zahraniční banky. Druhá cesta je méně účinná, ovšem rovněž méně náročná. Otázkou je, jak čeští klienti budou na takovouto reklamu reagovat. Vzhledem k tomu, že někteří již zahraniční účty vyhledávají, lze předpokládat, že určitý počet klientů je možné zlákat. Velký vliv ale očekávat nelze.

Podle Petra Zahradníka si rovněž lze představit zájem klientů z přistupujících zemí o bankovní služby bank v dalších nově vstupujících zemích, a to na základě rozdílnosti úrokových sazeb. Klienti ze zemí s vyššími úrokovými sazbami (např. Maďarsko) by po vstupu mohli projevit zájem o úvěrové produkty našich ústavů, stejně jako naši klienti o vkladové produkty bank těchto zemí. Otázkou ovšem je, jak budou banky na tyto skutečnosti procedurálně připraveny, popř. jaké pro to vytvoří podmínky. S tímto tématem souvisí očekávání GE Capital Bank, podle níž je pravděpodobné budoucí propojení úvěrových registrů v EU. Klient s dobrou platební morálkou by pak mohl žádat o úvěr prakticky kdekoliv.

Z mění se poplatky za zahraniční platby?

Jaký vliv bude mít nařízení o nediskriminaci přeshraničních plateb? Jde o nařízení 2560/2001, které se vztahuje pouze na přeshraniční převody v eurech (nyní do 12 500 EUR, od 1.6.2006 do 50 000 EUR); stane se součástí našeho právního řádu datem vstupu, tedy 1.5.2004. Podle něj musí být v rámci EU zpoplatněny převody v eurech stejně jako převody v EUR v rámci země – při stejné transakci prováděné stejnou institucí. Nařízení zahrnuje nejen platby jako takové, ale i např. výběry z bankomatu (opět v eurech; týká se rovněž šeků).

Nařízení se týká pouze zemí eurozóny; bude mít vliv na poplatky v ČR až po přijetí eura za domácí měnu, kdy bude muset být poplatek za domácí a zahraniční platby sladěn.

Změnu v oblasti finančních služeb obecně má v EU představovat Akční plán finančních služeb, který počítá mimo jiné i s vytvořením Evropské komise pro cenné papíry. V oblasti bankovní má vzniknout v střednědobém horizontu jednotný platební prostor, který by se vyznačoval vyšším supněm harmonizace než dosud - podle Evropské komise dosud nedochází k využití možností eurozóny. Sladěny by v budoucnu dle návrhů měly být například předpisy pro převody peněz, hovoří se i o právu klienta na nezměněné číslo účtu po změně finančního ústavu.

C harta uživatelů platebních systémů EU

Pro účely jednotného vnitřního trhu EU byla přijata Charta uživatelů platebních systémů EU představující sjednocování pravidel plateb. Dokument nemá závaznou podobu, ale jde o uznávaný instrument, kterým se řídí všechny respektované banky v EU. Měl by tedy začít platit i pro naše banky. Charta formuluje tyto zásady v oblasti platebních systémů:

banka musí informovat uživatele o nejvýhodnějších možnostech jemu nabízených peněžních služeb

uživatel musí mít dopředu k dispozici úplné informace týkající se celkových nákladů platby

uživatel musí mít možnost volit všechny služby tak, aby adresát obdržel plnou zaslanou částku

zahraniční platby v rámci Unie by měly být zrychleny z pohledu dosažení stejného intervalu pro dokončení transakce a stejné spolehlivosti jako pro domácí platby

uživatel zahraniční platby by měl mít přístup k náhradní proceduře přibližně stejné kvality, jaká existuje pro domácí platby (dvě poslední platí pro platby v eurech)

V praxi to může znamenat to, že banka klienta informuje, že služba konkurence je pro něj výhodnější. Zda a do jaké míry se ovšem těmito pravidly budou naše banky řídit, je otázkou. Zatím se při pohledu na český bankovní sektor můžeme této představě spíše pousmát.

