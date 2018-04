Přinese euro znehodnocení vašich úspor?

Termín, kdy u nás dojde k přijetí jednotné evropské měny, závisí na splnění takzvaných maastrichtských kritérií. Tato kritéria se týkají stability měny, cenové hladiny a nízkého podílu veřejného dluhu na hrubém domácím produktu.

Česká ekonomika v současné době nemá problémy se stabilitou měny nebo cenové hladiny, avšak trápí ji mnohem chroničtější problém než předchozí dva. Jde o všem českým občanům dobře známý deficit veřejných financí. Ten se vzhledem k velké neochotě politických stran k razantním reformám bude odstraňovat velmi pomalu a dlouho.

E stonsko je připraveno, ČR asi jako poslední

Právě z tohoto důvodu je Česká Republika považována mezi nováčky EU za jednoho z posledních kandidátů na euro. Na straně druhé v tom není sama a podobné problémy provází i ostatní kandidáty na euro. Některé země nesplňují dokonce více kritérií (kromě schodku veřejných financí je trápí také inflace či volatilita směnného kurzu), avšak právě deficit veřejných financí je nejobtížněji odstranitelným problémem. Právě z tohoto důvodu se předpokládá, že v České Republice přijmeme euro nejdříve v roce 2009 nebo 2010. Pozdní přijetí eura má spíše negativní dopad na podnikovou sféru a pravděpodobně negativně ovlivní hospodářský růst v ČR. Na občany má pouze zprostředkovaný efekt a spíše jej nijak nepocítí. Máme před sebou pět, šest či více let před vlastním přijetím eura. Co můžeme udělat, abychom minimalizovali dopad eura na osobní finance?

E uro zatím všude přineslo zdražování, ČR nebude výjimkou

Pokud se zeptáte kohokoli ze současné eurozóny, pak na euro žádnou velkou chválu neuslyšíte. V podstatě v každé zemi došlo při přechodu na jednotnou evropskou měnu ke zdražení. Nejvíce postiženy byly zejména položky v nižších nominálních hodnotách, jejichž ceny obchodníci unisono zaokrouhlovali na celá čísla – výlučně ovšem nahoru. Podobný efekt, byť v relativně nižší míře, se týkal i nominálně dražších věcí.

Pokud jedeme do zemí Evropské unie, stále máme pocit, že Evropa je pro nás drahá. Rozdíly v kupní síle se ovšem mílovými kroky snižují. Vzpomeneme-li si, kolik si průměrný Čech koupil v Německu před rokem 198, v roce 1995 a dnes, zjistíme, že si toho můžeme v zahraničí stále více dovolit. Důvodem relativně se zvyšující kupní síly Čechů v zemích Evropské unie je fakt, že se cenová úroveň u nás a v zemích Evropské unie pomalu přibližuje.

Zcela určitě nedojde k úplnému vyrovnání a všude v Evropě nebudou stát jednotlivé druhy zboží stejně. Není tomu tak ani dnes při porovnání členských zemí Evropské unie a za srovnatelný nákup musíme vynaložit více v Německu než kupříkladu v Portugalsku. Na druhé straně dnes za plný nákupní koš vydáme v Portugalsku více peněz než u nás. Tyto rozdíly se v souvislosti s hospodářskou integrací do EU a následným přijetím eura budou smazávat. Jak byste se měl v takovém prostředí chovat vy jako běžný spotřebitel?

M éně úspor, více úvěrů

V očekávání zvyšujících se cen není v žádném případě dobré držet vysoký podíl osobních úspor v depozitních produktech. Zejména potom těch, které jsou denominovány v české měně. Při očekávání růstu cenové hladiny budou ovšem takto uložené úspory pouze prodělávat. Naopak současná situace nahrává těm, kteří se rozhodnou dnešní úspory utratit ve formě movitých či nemovitých statků a zejména těm, kteří se kvůli pořízení těchto statků dokonce zadluží. Vyplatí se nyní sáhnout nejen po půjčce krátkodobějšího charakteru (splatnost čtyři či pět let – pravděpodobně před přijetím eura), nýbrž i po půjčce vysloveně dlouhodobé, jako je hypotéka.

S přijetím eura a prohlubováním vzájemné obchodní výměny a pracovní síly se zeměmi eurozóny budou totiž také růst mzdy, a tudíž bude splácení „delších“ půjček jednodušší. Jde v podstatě o podobný efekt, který má inflace na postavení věřitele a dlužníka. Zatímco dlužníkovi rostoucí cenová hladina hraje do karet, tak věřitel chudne.

D ůchodci si příchodem eura také nepolepší

Důchodcům s příchodem eura pšenka pravděpodobně také nepokvete. Za úspěch by se dala považovat situace, pokud by se reálná kupní síla penze nesnížila. Spíše tomu ovšem bude naopak. V neprospěch důchodců hovoří kromě efektu přijetí eura také stále napjatější stav státního rozpočtu a neustále se zhoršující demografická situace (zvyšující se podíl důchodců na celkové populaci obyvatel). Současní či blížící se důchodci ovšem mají v porovnání s těmi mladými „produktivními“ poměrně malý manévrovací prostor, jak se na takovou situaci připravit. Buď jsou již v důchodu anebo se do něj dostanou během pár let. Zcela určitě se nemohou pustit do nějakých dlouhodobějších půjček.

Co si myslíte o přijetí eura v České republice? Budeme si moci za svoje výplaty v eurech koupit více zboží a služeb anebo budeme reálně chudší? Těšíme se na vaše názory.