Přinesou novinky mezi fondy oživení?

Americké akciové trhy začaly týden výrazným růstem, který byl největší za poslední dva týdny. Na rapidní pokles ceny ropy nejlépe zareagoval technologický sektor. Ten si připsal nejvyšší nárůst také v úterý, když trhy, i přes počáteční propad, rostly po komentářích FEDu o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni.

Údaje o vývoji inflace a růst HDP měly pozitivní vliv na investory také ve středu, díky čemuž se dostal index Dow Jones na svá tříměsíční maximum. Čtvrteční obchodování skončilo s nevýraznými změnami, když i volatilita trhů byla minimální, nakonec však trhy skončily mírně v záporu. V pátek dokázaly trhy opět posílit a díky dobrým makrodatům tak všechny hlavní indexy překonávaly svá tříměsíční maxima (DJIA + 1,6 %, S&P 500 +1,2 %, Nasdaq +2,5 %).

Po pondělním poklesu, způsobeným nepříznivým vlivem zahraničních akciových trhů, se pražská burza vydala nahoru. Do konce týdne pak, díky optimismu na okolních trzích, vydržela v pozitivním trendu až do pátku. Index PX si tak mohl připsat týdenní nárůst o jeden a tři čtvrtě procenta (+1,73 %).

Nejvýraznějším týdenním posílením se může pochlubit developerská společnost ORCO, která díky výtečným čtvrtletním výsledkům posílila o více než osm procent (+8,1 %). Dařilo se také akciím CETV (+6,2 %), které posilovaly zejména po zprávě o vstupu fondu rizikového kapitálu Apax Partners. Největším propadem se opět prezentovaly akcie Philip Morris (-6,8 %), i když po zvýšení investičního doporučení poslední tři dny posilovaly.

Mezi fondy se činily zejména novinky

Výkonnost domácích podílových fondů v minulém týdnu investorům starosti nedělala, zájem o investování je však, na konci okurkové sezóny, stále podprůměrný. Jediným výraznějším pádem se prezentoval fond ČPI Ropného a energetického průmyslu (-1,42 %), který doplatil na pokles ceny ropy a propad akcií energetických a ropných společností v průběhu týdne. Na opačném konci se ocitly také akciové fondy, AKRO fond nových ekonomik (+1,50 %) a ČPI Globálních značek (+1,31 %).

V čistých prodejích již tradičně propadly fondy peněžního trhu (IKS Peněžní trh -115, 1 mil. Kč) a fondy dluhopisové (ISČS Sporobond -14,4 mil. Kč, IKS Dluhopisový -13,4 mil. Kč). Statistiku čistých prodejů v uplynulém týdnu vylepšovaly zejména tři novinky od ISČS, do nichž bylo vloženo 80 milionů korun.

Obchodování podle AFAMu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové AKRO nových ekonomik 1,50% ČPI Rop. a energ. průmyslu -1,42% ČPI Globálních značek. 1,31% ČSOB akciový Mix 0,38% ISČS Sporotrend 1,04% ČPI Nových ekonomik 0,43% Dluhopisové ISČS Trendbond 0,64% ČPI Státních dluhopisů 0,02% IKS Plus bondový 0,60% ČSOB Bond Mix 0,03% ISČS-ČS korporátní dluhopisový 0,22% ČSOB dluhopis. příležitostí 0,03% Fondy fondů IKS Fond fondů 1,11% IKS Fénix konzervativní 0,01% ISČS GLobal Stocks 0,80% IKS MAX 6 0,04% ISČS Dynamický Mix 0,38% ISČS Opatrný Mix 0,04% Peněžního trhu ISČS Sporoinvest 0,07% ČPI Peněžního trhu 0,03% ČSOB Výnosový 0,04% Pioneer-Sporokonto 0,03% IKS Peněžní trh 0,04% Smíšené ČPI Zlatý 1,11% ČSOB středoevropský -0,12% J&T Opportunity 1,11% ČSOB nadační -0,11% ISČS Výnosový 0,94% IKS MAX 2 -0,02% Čisté prodeje mil. Kč ISČS Top Stocks 40,1 IKS Peněžní trh -115,1 ISČS High Grade FF 20 ISČS Sporobond -14,4 ISČS High Yield FF 20 IKS Dluhopisový -13,4

Zdroj: AFAM

Nejvíce prostředků bylo svěřeno novému akciovému fondu ISČS Top Stocks (+40,1 mil. Kč). Tento aktivně spravovaný fond investuje prostředky do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých trzích zejména v USA, Kanadě a Evropě. Jelikož počet akciových titulů v portfoliu není vysoký, volatilita fondu bude patřit mezi vyšší a fond je tak určen především dlouhodobým a zkušenějším investorům.

Dalšími novými fondy v nabídce ISČS jsou dva dluhopisové fondy fondů. ISČS High Grade dluhopisový FF investuje prostředky do dluhopisových fondů, které ukládají peníze do kvalitních zahraničních dluhopisů (USA, Evropa) od emitentů s ratingem v investičním stupni. Jelikož fond nakupuje cenné papíry denominované v cizích měnách (USD, EUR), měnové riziko je z převážné části zajištěno. Fond ISČS High Yield dluhopisový FF investuje do fondů nakupujících dluhopisy ve spekulativním stupni a jeho riziko i potenciální výnosy jsou tak vyšší než u prvního fondu.