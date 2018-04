Přinesou povodně výrazně levnější byty?

Dopady více než stoleté vody na tuzemský realitní trh budou bezesporu velmi významné. Připomenutí toho, co voda dokáže, ovlivní nejen cenu pozemků, domů a následně i bytů, ale i chuť nových investorů v těchto oblastech stavět své projekty. Dopady povodní ovšem nebudou všude stejné. Je logické, že se projeví jinak v Praze a jinak třeba v chatové oblasti na břehu Berounky. Lze ale očekávat výrazný pokles cen například u bytů v záplavových oblastech Prahy?

V některých médiích se již objevily citace realitních makléřů, kteří mluvili o drastickém poklesu cen v záplavových oblastech. Výjimkou nebyly ani odhady poklesu o 20 až 40 procent i v atraktivních lokalitách Prahy. Lidé mají ovšem velmi krátkou paměť a proto lze očekávat, že alespoň v Praze se takto vysokých poklesů nedočkáme. K několikaprocentnímu pádu cen dojde v Praze zřejmě především u nemovitostí umístěných v relativně méně atraktivních lokalitách, které byly posledními povodněmi dotčeny nejvíce. Jedná se tak o několik málo ulic v Karlíně, Holešovicích a Smíchově. Ve velmi lukrativních lokalitách na obou březích Vltavy sice bezesporu dojde k mírnému poklesu poptávky, ovšem při jejím stávajícím objemu nelze předpokládat, že by zde ceny starších nemovitostí nějak výrazně poklesly. Naopak dojde pravděpodobně k růstu cen nájemného v kancelářských a ostatních komerčních prostorech. Stoletá voda totiž zvýší nároky na zabezpečení objektů proti zatopení jak u starších, tak u nově budovaných objektů, a to vlastníci těchto realit bezesporu promítnou do výše nájemného.

Orientační ceny bytů v zaplavených ulicích Prahy před povodněmi Staré město Valentinská ulice 100 až 110 tisíc Kč za m2 Nové město Těšnov 38 až 45 tisíc Kč za m2 Karlín Křižíkova ulice 35 až 45 tisíc Kč za m2 Holešovice Dělnická, Tusarova 30 až 35 tisíc Kč za m2 Zdroj: nabídky realitních kanceláří Pokles poptávky v záplavových oblastech by rovněž mohl zapříčinit mírný růst cen nemovitostí v oblastech se stejnou atraktivitou, které jsou ovšem mimo dosah rozvodněné řeky. Právě sem budou svůj zrak směřovat ti, kteří ztratí zájem o nemovitosti v dosahu případných záplav. Obdobnou situaci jako v Praze lze očekávat také v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a dalších velkých městech.

Jiný vývoj pravděpodobně zaznamená trh realit mimo velká města. Drastická bude ztráta hodnoty nemovitostí umístěných v postižených obcích s několika málo stovkami obyvatel, kde bude pokles zájmu ze strany kupujících pravděpodobně nejvýraznější. Zájem o hranice záplavových oblastí vzroste výrazně také u rekreačních objektů a stavebních pozemků v chatových osadách a rekreačních oblastech. Zatímco pozemky a budovy nad hranicí velké vody si svou hodnotu uchovají či jejich cena poklesne jen mírně, nemovitosti pod pomyslnou čarou svou hodnotu zredukují o desítky procent. Velkým problémem by ovšem mohlo být vylidnění těchto oblastí v případě, že chataři ztratí o danou lokalitu zájem. Nemovitosti zbylých chatařů v „mrtvých“ rekreačních osadách by v tom případě ztratily svou stávající hodnotu.

Pro odhad budoucího vývoje nám mohou dobře posloužit i povodně na Moravě z roku 1997. Vzorovým příkladem může být například Ostrava a její okolí. Zatímco se ceny v méně atraktivních lokalitách v prvních letech po povodních o několik procent propadly, v lokalitách s velkým zájmem investorů nezanechaly povodně téměř žádné stopy. Snad nejhůře ovšem dopadli majitelé nemovitostí v části Nová Ves, kde vydal Stavební úřad tzv. stavební uzávěru. Znemožněním rekonstrukcí a výstaveb nových objektů se staly zdejší nemovitosti takřka neprodejné.

Nekupujte proto zajíce v pytli. Problém s případnou nemovitostí, která byla zakoupena za výhodných podmínek v záplavovém území, může být totiž ještě horší. Stavební uzávěra bývá v podobných případech jen dočasným řešením, které zamezí neuváženému stavebnímu ruchu v nežádoucích místech. Častým pokračováním stavební uzávěry bývá změna územního plánu, která může vzhledem ke svému dlouhodobému charakteru vaše záměry na velmi dlouhou dobu zmrazit.

Ovlivní hranice záplavových oblastí vaše rozhodování v případě, že budete uvažovat o koupi nemovitosti? Přiměla by vás k takové koupi snížená cena, nebo by zvítězil strach z velké vody?