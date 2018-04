Přineste zaměstnancům balík benefitů a připoutejte si je

Většina firem si je vědoma, že benefity jsou běžnou složkou mzdy zaměstnanců, ovšem mají problém klasické benefity do firmy přinést. Vrcholový management některých společností není zrovna nakloněn zavádění takových benefitů, jako je penzijní připojištění či životní pojištění, firemní mobily pro všechny, popřípadě celý benefiční systém, který umožňuje zaměstnanci rozlévat si příspěvky zaměstnavatele do produktů, jež preferuje. A tak se stává, že se zaměstnanec jen smutně pousměje, když mu po výplatní pásce vloží personalista do ruky jen balíček stravenek.

Pokud je ve vaší kompetenci, popřípadě přímo ve vašem zájmu (jednak si napoutat kvalitní budoucí zaměstnance a jednak si ty kvalitní stávající udržet) zavedení jiné než mzdové formy odměny zaměstnance, máte celou řadu možností, po kterých lze snadno sáhnout. A nemusíte se přitom ani ohlížet na finanční situaci firmy. Jednoduše přineste zaměstnancům balík slev, ovšem těch, o které opravdu stojí.

Benefity formou obchodu

Pokud nepracujete zrovna v malé vísce v horách, určitě když se kolem sebe rozhlédnete, narazíte na řadu služeb, které vaši podřízení již využívají, nebo by je rádi využívali. Často se jedná na první pohled o tak samozřejmé věci, že vás hned nenapadne, že by se z toho mohl nakonec vyloupnout benefit. Celý systém se přitom nese v duchu jednoduché matematiky – vy potřebujete slevu pro určitý balík potenciálních klientů a daná firma, která vám má slevu poskytnout, zase zisk, který jim v podobě nových klientů – vašich lidí, nabízíte.

Nyní je tedy na vás, abyste rozhodli, které firmy s nabídkou oslovit. Mohli byste samozřejmě obejít všechna možná kadeřnictví, fitness kluby, masérské salóny, kavárny, restaurace, ale také prodejny jako květinářství, dárkové předměty, sportovní oblečení, domácí potřeby a další, které se nacházejí v blízkém okruhu vašich kanceláří, továrny apod. Bylo by chybou v tomto výčtu tipů opomenout finanční služby – běžné účty, úvěry, spořicí a investiční produkty.

Ovšem pokud budete postupovat tímto způsobem, může se stát, že si dáte práci s něčím, co nakonec nepřinese u vašich lidí dostatečný ohlas – tedy že jednoduše nebudou mít zájem o kadeřnictví, protože například chodí léta ke svým oblíbeným a osvědčeným kadeřníkům. Takových příkladů bychom si ovšem mohli naznačit celou řadu.

Ať zaměstnanci ukáží, co chtějí

Proto se vyplatí zapojit do výběru firmy se slevami coby benefity samotné zaměstnance. Připravte jim dotazník v elektronické nebo papírové formě. Nechte je, ať vám sdělí, o jakou službu či o jaké zboží mají stran slev největší zájem. Nabídněte jim možnosti se zaškrtávacími políčky, ať jim výběr zjednodušíte. Už jen samotný fakt, že je do výběru benefitů zapojíte, na ně bude mít pozitivní vliv. Navodíte jim tak příjemný pocit, že rozhodují o svých výhodách, že firma stojí o jejich názor atd., což komplexně podpoří jejich loajalitu vůči firmě, vůči vám.

Samotné slevy, které se vám podaří u vybraných firem, ke kterým se dostanete průnikem návrhů vašich podřízených a reálnými možnostmi ve vašem okolí, nejspíš nebudu příliš velké. Pokud se dostanete na slevy ve výši 10, 20 nebo 30 %, bude to určitě veliký úspěch. Konkrétní výše slev se bude samozřejmě mimo jiné odvíjet od množství lidí, kterými vaše společnost "disponuje". Ale sebemenší sleva může působit pozitivně, tím spíše, pokud vaši lidé danou službu již využívají. Pokud jim pak nasmlouváte ne jednu, ale celý balík zvýhodněných služeb, spokojenost bude nemalá.