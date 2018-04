Nešťastná pojistka skončila až u vymahačů. Nakonec pojišťovna couvla

Pojišťovací zprostředkovatel ji nalákal na údajně výhodnou "spořicí" pojistku, kterou podle něj bylo možné po dvou letech zrušit a peníze použít na cokoliv. Ve skutečnosti se paní Martina upsala pro ni k zcela nevhodnému investičnímu životnímu pojištění (o podobných praktikách čtěte více zde).

Mimochodem, Institut finančního poradenství (IFP), pro který onen zprostředkovatel pracoval, dostal loni šestimilionovou pokutu od České národní banky za používání nekalých praktik. Ty mimo jiné spočívaly v zamlčování informací o pojistných produktech.

Po dvou letech musela paní Martina pojistku vypovědět. "Poslední tři měsíční splátky jsem hradila už jen tak tak," říká. Tím přišla o všechno, zrušení pojistky po dvou letech znamenalo, že zanikla bez jakékoliv finanční náhrady. "Odbytné nula korun byla tvrdá realita," poznamenává Martina. Celkem tak musela udělat tlustou čáru za 48 tisíci korunami.

Dlužila na pojistném celkem 4 050 korun

Výpovědní lhůta pojistné smlouvy byla šestitýdenní. Česká podnikatelská pojišťovna, u které byla pojistka sjednána, ji v červnu 2012 sděluje, že musí ještě doplatit na pojistném celkem 4 050 korun. Paní Martina zkouší požádat o odpuštění dluhu. Vše zdůvodňuje tím, že se stala obětí nekalých praktik zprostředkovatelské firmy IFP.

Odpovědi od pojišťovny se však nedočká a v červenci 2012 dostává další upomínku. Zkouší znovu žádat o odpuštění dluhu, ale opět bez odezvy pojišťovny.

A další shoda náhod. O dluh začnou v listopadu 2012 uhánět paní Martinu hned dvě inkasní společnosti (Alfa Collect a M.B.A Finance), kterým pojišťovna případ předala. Právníci obou firem ji shodně vyzývají, aby uhradila pojišťovně dlužné pojistné 4 050 korun včetně úroků z prodlení a navíc také zhruba třítisícové náklady na právní zastoupení.

"Co mám dělat? Komu mám zaplatit?" kontaktuje redakci iDNES.cz paní Martina. "Začněte se všemi intenzivně jednat," zní naše rada a začínáme sledovat, jak se bude případ dále odvíjet.

Pojišťovna uznala chyby a dluh smazala

Martina bere naši radu velmi vážně. Kontaktuje právníky obou inkasních agentur a na účet České podnikatelské pojišťovny vyrovnává dlužné pojistné. Obratem dostává od všech stran zprávu, že nemusí hradit ani úrok z prodlení ani náklady na mimosoudní vymáhání. Pojišťovna zároveň přiznává, že duplicitní vymáhání pohledávky je politováníhodná chyba a ve svém dopise paní Martině píše: "Bylo to způsobeno provozní chybou na naší straně, za což, prosím, přijměte omluvu."

Chybu přiznává pojišťovna i v tom, že nereagovala na dřívější prosbu paní Martiny, aby jí odpustila dlužné pojistné. "Ověřovali jsme veškerou korespondenci. Situace, k níž došlo, nás velmi mrzí, stalo se tak nedopatřením," říká Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

A výsledek? Po zvážení celého případu pojišťovna nakonec Martině odpustila i dlužné pojistné. Částku 4 050 korun tak dostane zpět na účet. Oproti 48 tisícům, o které nenávratně přišla, je to sice slabá náplast, její životní příběh však může být pro ostatní varováním, jak předejít potížím.

Pokud se dostanete do podobné situace, snažte se řídit několika osvědčenými pravidly:

Každý pojistný produkt si nechejte vysvětlit, ptejte se na vše, co vám není jasné. Investiční životní pojištění je životní pojištění s investiční složkou. Provize zprostředkovateli je hrazena z peněz klienta. Klient volí investiční strategii (dynamickou, vyváženou či konzervativní) a zároveň nese investiční riziko. Jde o dlouhodobý produkt, který se uzavírá zpravidla na 20 až 30 let a ve sjednaném rozsahu poskytuje klientovi pojistnou ochranu. Předčasné zrušení je krokem značně nevýhodným, hodnota odkupného (nespotřebované pojistné ukládané pojišťovnou) je v prvních letech pojištění velmi nízká.

Pokud pojistku podepíšete a dodatečně zjistíte, že jste dostali odlišné či zavádějící informace, začněte okamžitě jednat. Podle zákona máte právo vypovědět smlouvu do dvou měsíců od uzavření. Dnem doručení začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká. "Výpověď musí být učiněna písemně a vlastnoručně podepsaná pojistníkem," říká Renata Čapková, mluvčí ČPP. Výpověď lze podat i na přepážce, v takovém případě požadujte potvrzení o podání výpovědi.

Jestliže se stanete obětí podvodu, podejte na zprostředkovatele stížnost u společnosti, pod kterou pracuje a zároveň uplatněte stížnost u ČNB, která má dohled nad finančním trhem. Co nejdříve kontaktujte pojišťovnu, u které je produkt sjednaný a hledejte spolu s ní řešení, abyste předešli dalším ztrátám. "Pokud by klientka ponechala pojistnou smlouvu v platnosti, lze provést podle pojistných podmínek určité změny, například upravit výši pojistného, investiční strategii nebo pojistná rizika, aby pojistná smlouvy v daném okamžiku co nejvíce vyhovovala možnostem a potřebám klienta," poznamenává Čapková.

Když pojišťovně neuhradíte pojistné včas, musí vás vyzvat k úhradě. Následně může dluh začít vymáhat například mimosoudně prostřednictví inkasní agentury. V takovém případě se dluh navýší o úroky a náklady na mimosoudní vymáhání. "Naše společnost pracuje pro věřitele na základě mandátní smlouvy, v níž jsou jasně a pevně stanovena pravidla a podmínky spolupráce. Všechny inkasní kroky směrem k dlužníkům, to znamená od první tištěné upomínky, přes e- maily, telefonáty a SMS zprávy, mají logiku a důvod a jsou vždy schváleny právníky věřitele," říká Vratislav Kopačka, mluvčí inkasní společnosti M.B.A. Finance.

I když budete mít pocit, že chyba není na vaší straně, nezaujímejte pozici mrtvého brouka. Snažte se s dotčenými stranami komunikovat a situaci aktivně řešit. "Po obdržení upomínky nás paní Martina telefonicky kontaktovala. Náš inkasní poradce přijal její argumenty a předal věc pro ověření věřiteli. Následně došlo ze strany věřitele k uzavření případu," uzavírá Kopačka.