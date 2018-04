Příplatky, nebo prémie

G. Varga, Praha



Zákoník práce v § 94 ukládá zaměstnavateli vést evidenci pracovní doby a vykazovat počet hodin práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u každého zaměstnance. Pokud by tedy zaměstnavatel zahrnul příplatky za práci přesčas do prémií, musel by zkreslit evidenci pracovní doby a rozsah práce přesčas.

Tím by porušil jednu ze svých základních povinností. Současně by tento postup mohl ovlivnit i dodržení ročního limitu přesčasových hodin. Dále by měl každý zaměstnavatel vypracovat mzdový předpis. Z uvedeného dotazu je zřejmé, že zaměstnavatel takový předpis nemá. Je také nutné vzít v úvahu, že prémie je pouze jedním druhem z celé škály pohyblivých složek. Proto, hovoříme-li o prémiích, by měl být zpracován prémiový řád, který vymezuje minimálně účel poskytované prémie (například výkonnostní, hospodárnostní, termínová).

Ve vašem podniku patrně není vůbec podobný prémiový řád vypracován, a proto nelze ani hovořit o prémiích. Za práci přesčas je proto zaměstnavatel povinen proplácet příplatky podle § 5 zák. č. 1/1992 Sb. v platném znění, případně poskytovat za ni náhradní volno po dohodě se zaměstnancem. Pokud však není určitý počet přesčasových hodin zahrnut přímo do základní mzdy zaměstnance, což musí vyplývat buď přímo z pracovní smlouvy, nebo ze mzdového výměru. Ze zákona o mzdě tedy jasně vyplývá, že všechny vyplácené příplatky tvoří samostatnou část mzdy a musí být také samostatně vykazovány. Jejich výši může zaměstnavatel upravovat za předpokladu, že dodrží jejich minimální výši v zákoně stanovenou.