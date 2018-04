Příplatky za noční

K. Pavlusek, Brno



Příplatek za práci v noci patří mezi povinně vyplácené příplatky. Zákon o mzdě č. 1/1991 Sb. v platném znění paragrafu 7 stanoví, že za práci v noci, to jest mezi 22. hodinou a 6. hodinou ranní, přísluší zaměstnanci příplatek za každou hodinu odpracovanou v této době, a to ve výši nejméně šesti korun.

Toto platí od 1. ledna 2004 bez ohledu na to, zda mu byl přiznán status zaměstnance pracujícího v noci ve smyslu paragrafu 99 zákoníku práce. To znamená,

Kromě toho je zaměstnavatel povinen vyslat vás podle paragrafu 99 zákoníku práce na vyšetření lékařem *před zařazením na noční práci *pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou za rok,* kdykoliv během zařazení na noční práci v případě zdravotních poruch vyvolaných výkonem noční práce, pokud o to zaměstnanec požádá.

že za dobu odpracovanou mezi 22. hodinou a 6. hodinou musíte obdržet příplatek nejméně ve výši šesti korun, pokud kolektivní smlouva nebo vnitropodnikový předpis nestanoví příplatek vyšší. Náklady na zdravotní vyšetření přitom nese zaměstnavatel. V případě, že by neplnil tyto povinnosti, může mu být při kontrole prováděné úřadem práce uložena peněžitá pokuta. Kromě toho, pokud by vám zaměstnavatel neproplácel příplatek za práci v noci, máte nárok podle paragrafu 263 zákoníku práce na doplacení tohoto příplatku až za dobu tří let zpětně. Vyplacení tohoto doplatku se můžete v krajním případě domáhat i u příslušného soudu.