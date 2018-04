Připojištění: spořte si na penzi

Daňovou úlevu z penzijního připojištění můžete využít jen tehdy, pokud jste splnili jednu důležitou podmínku: posílali jste do penzijního fondu dost peněz.

Zákon o dani z příjmů totiž umožňuje snížit si daňový základ o tu část vaší měsíční úložky, která převyšuje 500 korun a přitom je nižší než 1500 korun. I když si spoříte vyšší částku, daňovou úlevu nezvýšíte, můžete využít v maximální možné výši 1000 korun měsíčně. Daňový základ si tak za rok snížíte maximálně o 12 000 korun (a penzijnímu fondu jste přitom poslali 18 000 korun za rok). Vysvětlení komplikovaného postupu má svou logiku – k prvním pěti stům korunám, které v penzijním fondu spoříte, vám stát přispívá 150 korunami státního příspěvku, teprve další úspory jsou daňově zvýhodněné.

Oněch odečtených 12 000 ve skutečnosti neušetříte, pouze je nebudete danit – úspora tedy bude taková, kolik je daň z 12 000 v daňovém pásmu, do kterého spadáte. Její konkrétní výši ukazuje tabulka.

Prohlédněte si smlouvu

Než se začnete těšit na peníze, které vám vrátí finanční úřad jako přeplatek na dani, vyndejte nejprve z šuplíku smlouvu, kterou jste uzavřeli, a dobře si ji prohlédněte. Jde skutečně o penzijní připojištění? Na smlouvy důchodového pojištění se totiž vztahují trochu jiné podmínky. A je smlouva vaše? Často se totiž stává, že klient spoří takzvaně „na babičku“ – aby měl přístup k penězům dříve než ve svých 60 letech, uzavře smlouvu po dohodě se starším příbuzným a spoří jeho jménem. „Takovou smlouvu samozřejmě není možné k daňovým úlevám použít,“ Alexandra Gjurič z ING Penzijního fondu.

Stejně tak nelze sčítat částky, které manžel spoří třeba pro sebe a svou nezaměstnanou manželku – když každému chodí na účet u penzijního fondu měsíčně 500 korun, daňové úlevy čerpat nelze, i když vlastně z jedné peněženky odchází tisícikoruna.

Potvrzení hledejte v poště

Penzijní fond vám v případě, že jste si v loňském roce spořili víc než 500 korun za měsíc, poslal počátkem tohoto roku potvrzení o výši příspěvků zaplacených na penzijní připojištění. „Potvrzení posíláme obyčejnou poštou, abychom klientům nekomplikovali situaci z vyzvedáváním,“ upřesňuje Petr Brousil z Penzijního fondu České pojišťovny. „Jestliže klient dosud neobjevil potvrzení ve své schránce, měl by kontaktovat penzijní fond s požadavkem na opětovné zaslání,“ doplňuje Petr Brousil.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE Opět vám pomáháme s daněmi

Podnikatel uplatní slevu sám

Pokud jste podnikatel, uplatníte slevu při podávání daňového přiznání. Zaměstnancům stačí potvrzení odnést do mzdové účtárny, kde ho zaměstnavatel zahrne do ročního zúčtování daně z příjmu. To byste však už měli mít za sebou, většina zaměstnavatelů uplatňuje požadavek do 15. února.

Jestliže jste zapomněli dokument do mzdové účtárny doručit a nepodaří se vám domluvit, že účetní jej ještě zpracuje, můžete podat daňové přiznání sami. Stačí, když v práci požádáte o potvrzení o zdanitelných příjmech, které bude podkladem k výpočtu daně.

Když podáváte daňové přiznání, vepíšete částku, kterou vám penzijní fond potvrdil, do řádku 48 daňového přiznání. O ni pak snížíte základ daně a vypočtete daň. Pokud jste řádně platili zálohy, pravděpodobně vám vznikne přeplatek, o jehož vrácení požádáte na straně 4 daňového přiznání. Nezapomeňte, že potvrzení z penzijního fondu musíte k daňovému přiznání přiložit (přílohu označíte též na straně 4 daňového přiznání). „Finančnímu úřadu dáváte originál potvrzení, rozhodně však neuděláte chybu, když si z něho nejprve uděláte kopii,“ upozorňuje daňový poradce František Brabec.

