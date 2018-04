Příprava na přijímací pohovor

Jde o velmi zátěžovou situaci, která často rozhoduje o dalším pracovním osudu uchazeče o zaměstnání. O přípravě na pohovor hovoří manažerka divize Office Team společnosti Robert Half International Zdeňka Bajerová.Je důležité si uvědomit, jak chceme na takovém pohovoru působit. Můžeme to definovat takto: chci působit klidně, uvolněně, chci, aby ze mě vyzařovala sebejistota, a chci dostatečně prodat své znalosti a zkušenosti.Důležitá zásada zní: nepodcenit přípravu! Každý uchazeč o zaměstnání by si měl předem zjistit maximum informací o společnosti, ve které se chce ucházet o zaměstnání, měl by si důkladně prostudovat webové stránky společnosti, výpis z obchodního rejstříku, brožury a jiné firemní materiály, informace v médiích. Doporučuji prostudovat i popis konkrétní pozice, o kterou se bude při pohovoru jednat.Zájemce o místo by se měl zamyslet nad tím, s jakými body popisu práce má zkušenosti, promyslet konkrétní případy projektů, které by bylo možné zmínit. Dále je důležité si znovu projít životopis a zamyslet se nad jeho jednotlivými částmi - co bylo konkrétní náplní práce, co společnosti na této pozici přinesl, co změnil i proč odešel, zda to bylo dobré rozhodnutí a tak dále.Pokud je možnost ovlivnit čas schůzky, je výhodné zvolit si denní dobu, která mu nejlépe vyhovuje. Pokud je někdo ráno plný energie, ať si domluví schůzku na dřívější termín, pokud je více ve formě až odpoledne, bude vhodné směrovat schůzku na tuto dobu. Nedoporučuji domlouvat si více pohovorů na jeden den. V tomto případě určitě platí zásada méně je někdy více. Ten, kdo běhá od schůzky ke schůzce, se snadno přestává orientovat, o jakou pozici se právě uchází a v jaké je to společnosti, a působí nesoustředěně a zmateně.Nezapomínejme na známý fakt, že si většina účastníků pohovoru udělá názor na uchazeče v prvních vteřinách osobního setkání. Proto je důležité myslet na vhodnou úpravu zevnějšku, udržovat oční kontakt a pamatovat i na přiměřený stisk ruky. Při pohovoru samém být co nejpřirozenější, pokud možno dbát i na příjemný tón hlasu. Vhodné je být aktivní, připravit si předem dotazy k pozici a společnosti a mít po ruce i poznámkový blok.