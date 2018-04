Příprava na Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Fulbrightova komise nabízí možnost zapůjčení přípravných materiálů na dobu 1 měsíc oproti záloze 500 nebo 1000 Kč. Počítačovou podobu testu si lze vyzkoušet. To můžete učinit on-line nebo si ukázku vyzkoušet osobně v otevíracích hodinách v Poradenském centru Fulbrightovy komise, kde je k dispozici PowerPrep software a CD-ROM TOEFL Sampler. Na toto vyzkoušení je třeba se objednat předem nejlépe telefonicky na čísle 02/22718452 linka 24. Sampler se dá i vypůjčit. Součástí sampleru a PowerPrep jsou také ukázky esejí a jejich hodnocení. Ukázky esejí a jejich hodnocení lze nalézt v brožuře, která je k nahlédnutí také v Poradenském centru. Komise nepořádá ani nedoporučuje přípravné kurzy. Zájemci o ně by se měli obracet na jazykové školy v místě bydliště. Co se týká zakoupení přípravné literatury, přípravné knihy k TOEFL, často s kazetami (obvykle od Cambridge University Press) jsou ale k dostání ve většině knihkupectví, která nabízí jazykové učebnice. Zcela jistě má nabídku přípravných knih k TOEFL od různých nakladatelů vždy na skladě Big Ben Bookshop, Malá Štupartská 5, Praha 1. Pokud máte zájem koupit či prodat starší učebnice k testům, můžete využít internetové fórum Fulbrightovy komise.