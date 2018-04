Připraví vás banka o penzi?

Penzijní připojištění je regulováno celou řadou ustanovení, která vymezují poměrně úzké mantinely pro jeho podnikatelské aktivity, zejména operace na kapitálovém trhu, kdy penzijní fond disponuje s penězi svých účastníků. Zákon ukládá managementu a orgánům penzijního fondu mimo jiné striktní respektování požadavku, aby penzijní fond s majetkem hospodařil s odbornou péčí s cílem zabezpečit spolehlivý výnos, resp. stanoví, že penzijní fond nesmí se svým majetkem nakládat způsobem, který by byl v rozporu se zájmy účastníků. Fondy jsou pod přísnou kontrolou ministerstva financí, Komise pro cenné papíry a rovněž depozitáře fondu. Jakou úlohu má v celém systému dozoru nad penzijními fondy depozitář?

K do je depozitář?

Depozitářem je banka, která vede příslušnému penzijnímu fondu účty. Penzijní fond je povinen zřídit u této banky samostatné běžné účty nebo podúčty k běžnému účtu vždy pro přijímání a vracení příspěvků účastníků a státních příspěvků, pro financování činnosti penzijního fondu a pro umísťování a ukládání prostředků penzijního fondu. Základní funkce depozitáře souvisí tedy se zajištěním platebního styku, oceňování portfolia a vypořádání obchodů. Vedle těchto činností byla depozitáři přiděla kontrolní funkce. Depozitářská banka kontroluje nakládání s finančními prostředky fondu a sleduje, zda činnost fondu je v souladu se zákonem a statutem fondu. Depozitář, který zároveň odpovídá za případnou škodu způsobenou porušením své povinnosti depozitáře, může na denní bázi sledovat veškeré pohyby peněžních prostředků na účtech fondu a obchody na finančním trhu . Podezřelé obchody může operativně zastavit a předat je Komisi pro cenné papíry. Nevýhodou je to, že jde o statický systém dozorování na základě výkazů, který nedokázal zabránit vytunelování již několika penzijních fondů na počátku fungování trhu penzijního připojištění (např. PF Garance). Depozitář dostává od fondu pravidelné (měsíční) reporty a na základě nich se teprve sestavuje tzv. Zpráva depozitáře. Systém kontroly je navíc příliš nákladný, neboť je vykonáván bankou placenou penzijním fondem. V zahraničí např. v Rakousku nebo Německu je kontrolní funkce svěřena odpovědné fyzické osobě (obdobně jako pojistně-matematická kontrola).

J aké depozitáře mají penzijní fondy?

V poslední době změnily depozitáře dva penzijní fondy: PF České pojišťovny a ING PF. Oba fondy měly účty vedeny u Československé obchodní banky. PF České pojišťovny „přestoupil“ k Živnostenské bance a ING PF k ING Bank N.V. V obou případech byla tato změna schválena ministerstvem a Komisí pro cenné papíry. Banka, která vykonává funkci depozitáře pro penzijní fond či právnická osoba, ve které banka vykonávající funkci depozitáře pro penzijní fond má přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění přesahující 10%, nesmí nabývat akcie tohoto penzijního fondu. Proto depozitářem fondu nemůže být banka ze stejné finanční skupiny, která přímo vlastní penzijní fond. Majetkovou propojenost ING Bank N.V. s ING PF naleznete ZDE.

„Změnou depozitáře jsme sledovali snížení nákladů na platební styk“, uvedl výkonný ředitel PF ČP Tomáš Matoušek. S účinností od 1. září mění depozitáře rovněž ING PF. „Důvodem změny depozitáře Fondu je nejen pokračující synergie jednotlivých společností skupiny ING v rámci České republiky, ale také snížení provozních nákladů“, uvedla předsedkyně představenstva ING PF Renata Mrázová. U obou fondů je tak prezentovaným motivem změny banky snížení nákladů na služby depozitáře. Ty stojí fondy ročně miliónové částky, přestože tyto náklady zpravidla činí méně než 1 % celkových nákladů penzijního fondu. V případě ING PF jde nejen o snahu ušetřit na poplatcích depozitáři, ale i o umožnění bance ze společné finanční skupiny generovat zisk z vysoké likvidity penzijního fondu.

Penzijní fond Banka vykonávající funkci depozitáře ABN AMRO PF, a.s. ČSOB, a. s. Allianz PF, a.s. Komerční banka, a.s. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PF, a.s. ČSOB, a.s. ČSOB PF Progres a Stabilita, a.s. Živnostenská banka, a.s. Generali PF, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. Hornický PF Ostrava, a.s. Česká spořitelna, a.s. ING Penzijní fond, a.s. ING Bank N.V., organizační složka* PF České pojišťovny, a.s. Živnostenská banka, a.s. PF České spořitelny, a.s. Komerční banka, a.s. PF Komerční banky, a.s. Česká spořitelna, a.s. Zemský PF, a.s. Citibank, a.s

* Pozn. s účinností od 1. září

Zdroj: APFČR, penzijní fondy

C o by znamenal krach depozitáře?

Krach depozitáře by znamenal ochromení platebního styku fondu a ztrátu nepojištěných finančních prostředků udržovaných na účtech u depozitáře. Výše těchto finančních prostředků na účtě depozitáře činí obvykle 0,5 % až 2 % objemu portfolia, což může činit i několik desítek miliónů Kč. Kromě ztráty nepojištěných depozit by fond rovněž nemohl nakládat s novými příspěvky a začlenit je do portfolia, což by mělo dopad na jejich zhodnocení. Po určitou dobu by byly omezeny operace na portfoliu a taktéž výplaty dávek. Krach depozitáře by tak měl dopady na hospodářské výsledky fondu v podobě nižších výnosů. Je možné očekávat, že klienti ve snaze vyhnout se nižším výnosům by odcházeli k jiným penzijním fondům. Zde je ovšem třeba zdůraznit, že krachem depozitáře by nedošlo ke ztrátě prostředků klientů, které jsou uloženy především ve formě cenných papírů. Další osud penzijního fondu by záležel především na tom, jak by se dokázal vypořádal s nenadálým odlivem většího množství klientů. Z uvedených důvodu by měla být věnována adekvátní péče kontrole finančních operací prováděných depozitářem, neboť ten má fyzicky pod kontrolou úspory na stáří účastníků. Ministerstvo by tak mělo mít možnost dohlížet na finanční operace na denní bázi a ne formou statických ex post reportů.

Obáváte se o ztrátu úspor v penzijním fondu? Jakou roli přisuzujete depozitářské bance při kontrole penzijních fondů? Věříte více větším či menším fondům? Děkujeme za názory.