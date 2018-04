Připravit firmu na epidemii chřipky je mnohem snazší než řešit důsledky

Očkovat se proti chřipce každoročně nechá jen kolem sedmi procent lidí v České republice. Prevenci podceňují i firmy. Většina z nich nejenže nepřispívá na účinnou vakcínu proti tomuto virovému onemocnění, ale chybí jim často i plán, jak epidemii řešit. Během krize, kterou vyšší nemocnost vyvolá, totiž v nepřipravené firmě vylezou na povrch všechny problémy, které do té doby nebylo vidět.

"Epidemie způsobí paniku. Lidé jsou ve stresu, že se nakazí, že budou nemocní, a tudíž vydělají méně peněz. Na druhou stranu se bojí přetížení, protože budou muset vykonávat práci za jiné. Kromě paniky tak vzroste i rozladěnost a demotivace, která vede k rozpadu týmu a neshodám. Lidé pak říkají nahlas i věci, které by si za normálních okolností nechali pro sebe," vysvětluje Marek Sebastian Coutierre, lektor špičkové školy manažerského vzdělávání CMC Graduate School of Business, Čelákovice.

Firma se může vzpamatovávat i rok

Zatímco například nemocnice a školy hradí očkování proti chřipce z Fondu kulturních a sociálních potřeb, soukromé firmy většinou nemoc podceňují. "Nedokážou si spočítat náklady na prevenci a nemoc," říká lektor CMC Čelákovice. "Domnívají se, že by prevence byla nákladná. Neuvědomují si, že by je vyšla levněji… 80 procenty firem chřipka během čtyř až šesti týdnů doslova proteče a postupně přechází z jednoho oddělení do druhého.“

Potvrzuje to i praktický lékař Cyril Mucha. "Virus chřipky je obrovsky sdílný, nakažlivost je téměř stoprocentní. Když někdo ráno přijde s virem do práce, odpoledne si ho domů ponesou téměř všichni. Zejména pokud pracují ve velkých kancelářích, kde vzduch cirkuluje přes klimatizaci,“ říká. "Po chřipce je člověk další dva týdny malátný, unavený a méně výkonný. Nepočítám možné komplikace, jako jsou těžké zápaly plic, záněty mozku a srdce.“

Zatímco člověk může být po třech týdnech zdráv, firma se z epidemie může vzpamatovávat i celý rok, varuje Coutierre, který se v rámci exekutivního vzdělávání v CMC Čelákovice specializuje na tréninky manažerů, jak předcházet krizi a komunikační panice.

"V krizi zaměstnanci schovávají své malé prohřešky za jeden velký problém, začnou se vymlouvat, že kvůli práci za kolegy něco nestihli nebo nemohli udělat apod. Manažer, který se soustředí na velký problém, nemá čas řešit drobnosti," dodává. Krize způsobí, že 30 procent lidí dá během dalších měsíců výpověď, je-li jejich nadřízený neoblíbený despota. Dobrý plat nebo přátelské vztahy s kolegy je už v práci neudrží.

Připravte krizový plán

Nachystat firmu na epidemii je mnohem snazší než řešit důsledky. I když je nyní na očkování nejvyšší čas, zaměstnanci si proplacení vakcíny proti chřipce od zaměstnavatele jen těžko vymůžou. Každopádně však mají podle lektora CMC Čelákovice požadovat, aby je nadřízený seznámil minimálně s tím, jak bude firma během epidemie fungovat a kdo a jakou práci bude za jiného vykonávat.



"Zastupitelnost je věc, na níž by se mělo dlouhodobě pracovat. Lidé mají právo vědět, jaký má jejich šéf pro takové situace plán. Měli by dotlačit firmu k vytvoření scénáře, díky němuž by byli na vypjaté situace připraveni už dlouho předtím, než stresová situace vypukne," dodává Coutierre. Požadavek na tyto informace přitom doporučuje vznést jako návrh na zlepšení, nikoli jako kritiku. To pak má zaměstnanec šanci na úspěch.

"Když jsou lidé s krizovým plánem předem srozuměni, nepropadají stresu ani panice," dodává Coutierre s tím, že dnes je ve firmách možný i nácvik řešení epidemie. Navíc firmu nemusí rozložit jen chřipka. Krizový scénář by měly firmy mít i pro případ výměny vedení, změnu strategie anebo propouštění. "Není dobré představit ho, když se epidemie blíží. Vyvoláte jen paniku," vysvětluje lektor CMC Čelákovice. "Lidé na rychlé řešení krize reagují jako prskavky - ve stylu, to na nás zase někdo něco vymyslel."