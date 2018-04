Připravte se dobře na přijímací pohovor, vyplatí se to

Vše získat, nebo hodně ztratit, takový může být výsledek přijímacího pohovoru. Už to, že na něj dostane uchazeč pozvání, je určitým úspěchem. Jeho životopis firmu zaujal, má šanci místo získat. Avšak musí pro to něco udělat ještě dřív, než se k ústnímu pohovoru vypraví.Vydat se na pohovor do firmy a skoro nic o ní nevědět, to může být osudová chyba. Přesto jsou personalisté často u toho, kdy adept práce odpovídá na otázku, proč jste si vybral naši firmu, nejistě a zcela nekonkrétně. Základní informace se přitom dají získat, nejsnadněji na internetu. Nic nezkazí zájemce o práci tím, když se doma předem pokusí odpovědět také na několik otázek, které s největší pravděpodobností u pohovoru padnou. Uchazeč by měl mít jasno určitě o tom, proč se hlásí právě na pozici, kterou firma nabízí, a jaké má pro její vykonávání předpoklady. A také představu, jak by se měla vyvíjet jeho kariéra a jaký plat si představuje. Na otázky komise je dobré odpovídat stručně, nic nezamlžovat ani tajit. Na nevhodné otázky týkající se například politické či sexuální orientace se odpovídat nemusí. Slušnost a zdvořilost se v životě vyplácí a u přijímacího pohovoru dvojnásob. Boduje přirozené chování, přímý pohled i pevný stisk ruky. Na škodu mohou být gesta, která svědčí o rozpacích (drbání hlavy, brady, hra s vlasy, prsty či tužkou).I když jste notorický zpozdilec, pro případ přijímacího pohovoru udělejte výjimku, na místě pohovoru je dobré být s předstihem. To znamená plánovat cestu s dostatečnou časovou rezervou. Počítejte s možným zdržením kvůli dopravě i orientaci přímo ve firmě. Pokud jedete mimo místo svého bydliště, zvažte zda není rozumné přicestovat o den dřív. Minimálně se vyhnete stresu z případného selhání budíku či dopravního prostředku. I přes sebevětší opatrnost se však může stát, že se nemůžete domluvené schůzky zúčastnit či máte zpoždění. Na místě je omluva, ať už písemná nebo telefonická.Při přijímacím pohovoru sice nehrají rozhodující roli ani minisukně a hluboké výstřihy, ani sešlapané boty a neupravené vlasy, ale dojem, kterým zapůsobíte, se na jeho výsledku může hodně podepsat. Vhodné je přiměřené oblečení, šaty, kostým či sukně s halenkou u žen, oblek nebo košile s kalhotami u mužů. Dojem mohou zcela zkazit také neošetřené boty a nehty, případně nápadný lak stejně jako výstřední líčení nebo přemíra šperků. Oblečení je dobré přizpůsobit místu, na které se hlásíte. Jinak se oblékněte na přijímací pohovor do státního úřadu a jinak do reklamní agentury. Zatímco v prvním případě se hodí jen formální oblečení, ve druhém může být ležérnější. Pozor na vůně. Volte decentní lehké parfémy či kolínské vody.* Jak si v budoucnu představujete svoji kariéru* Proč jste si zvolil právě tuto oblast, obor* Proč chcete u nás pracovat* Jakého byste si přál šéfa* Jaké si představuje platové ohodnocení* Charakterizujte svou špatnou a dobrou vlastnost* Jakou knihu jste v poslední době četl* V čem budete přínosem pro naši firmu* Vzpomeňte si, kdy jste řešil nějakou krizi, a řekněte jak* Jak jste trávil prázdniny během studií* Jakou pozici byste rád zastával za pět let* Co je pro vás důležitější peníze, nebo pracovní růst* Na co z toho, co jste dosud vykonal, jste nejvíc hrdý* Máte raději samostatnou práci, nebo týmovou činnost?* Co vás nejvíc motivuje* Jak se chováte při konfliktu* Kdy se chcete ženit, vdávat* Jste věřící* Koho budete volit* Zda plánujete rodinu* Jsou vaše děti často nemocné* Kdo se vám o děti postará v případě nemoci* O platu jednejte až na konci pohovoru* Zjistěte si, jaké jsou platové relace na obdobných pozicích* Hovořte o platovém rozpětí, ne o zcela konkrétní částce* Uvažujte také o mimoplatových výhodách* Ptejte se nejen na nástupní plat, ale také platový postup* Požadavek příliš vysokého platu vás může poškodit stejně jako podceňování