Připravte se k přijímačkám na VŠ

Připravovat se na přijímací zkoušky lze samostatně, například za pomoci vypracovaných otázek z minulých let. Dá se však využít nabídky na přípravu od různých studentských a vzdělávacích organizací nebo najít internetové stránky zabývající se přípravou na zkoušky. Podle vysokoškolských pedagogů se zájemci o studium dozvědí o přijímacích zkouškách nejvíce přímo na vysoké škole, na kterou se hlásí. Mohou se obrátit na webové stránky fakult nebo na studijní oddělení.



Začněte ve škole



České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze nabízí již několik let na všech fakultách systém přípravy zájemců o studium na přijímací zkoušku z matematiky a fyziky. Fakulta stavební pořádá navíc v sobotu 22. května od 10 hodin "Přijímací zkoušky nanečisto". "Ty obsahují test z matematiky, který je jednotný pro všechny fakulty, a test z fyziky. Po jejich skončení proběhne ukázka nejvhodnějších řešení zadaných testových úloh. Čas bude i na případné dotazy," uvádí Andrea Vondráková z Odboru vnějších vztahů ČVUT v Praze. Uchazeči mají také možnost vyzkoušet si test z

matematiky zdarma prostřednictvím internetu na adrese http://www.cvut.cz/educa/summary/entrance.html. Najdou tam i podklady pro přijímací zkoušku z fyziky, odkazy na fakulty a další informace o přijímacím řízení. "Také si lze zakoupit publikaci Vzorové příklady z matematiky, která je k dispozici i na CD," doporučuje Dana Dubnová, vedoucí odboru pedagogiky rektorátu ČVUT v Praze. Na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni pořádá Ústav celoživotního vzdělávání každoročně přípravné kurzy matematiky, fyziky a psychologie.

"Kurz psychologie bude zahájen 3. dubna, jeho cena je 800 korun a trvat bude 20 hodin," říká Eva Uhrová z Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni. "Kurzy matematiky a fyziky již běží a jsou v závěrečné fázi. Další přípravné kurzy matematiky a fyziky budou otevřeny v červnu a září. Pro všechny zájemce je k dispozici webová adresa www.ucv.zcu.cz." Přípravné kurzy pořádají i téměř všechny fakulty Masarykovy univerzity v Brně. "Kurzy z biologie jsou již v běhu, a i když by se dalo přihlásit v jejich průběhu, student by na tom zbytečně tratil finančně. Proto bude nyní pro uchazeče zajímavější speciální seminář Základy molekulární biologie a genetiky, který plánujeme na sobotu 24. 4. a bude stát 250 korun," domnívá se Věra Slezáková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám najdete i na některých fakultách Univerzity Karlovy. Na všech školách se přípravné kurzy platí.



Přijímačky z loňska



Pokud se ke kurzům pořádaným přímo vysokou školou nedostanete nebo je škola nepořádá, je v první řadě třeba zjistit, co přesně vybraná fakulta v přijímacích zkouškách skutečně vyžaduje. To je zpravidla možné na internetových stranách jednotlivých fakult. "Často jsou však obecné informace nedostatečné a vyplatí se zapátrat po něčem přesnějším. Dobrou pomocí jsou ukázky přijímacích zkoušek z minulých let, některé fakulty je opět nabízejí na internetu, jiné je prodávají jako publikace," upozorňuje Ondřej Šteffl ze společnosti Scio, která mj. připravuje a pořádá Národní srovnávací zkoušky a nabízí přípravu na zkoušky po síti. "Na internetu lze najít i strany, které přijímačky shromažďují. Tam jsou nejenom ukázky desítek zkoušek, ale i řada dalších podrobných informací o jednotlivých fakultách. Když už uchazeč ví, z čeho přijímačky budou, měl by také navštívit knihkupectví buď kamenné, nebo internetové, najde tam množství titulů, které mu mohou s přípravou pomoci."



Intenzivní příprava



Další možností jsou intenzivní kurzy, které připravují jak některé fakulty, tak specializované vzdělávací agentury. "Například jeden přípravný kurz logiky a obecných studijních předpokladů začíná 3. dubna a potrvá 22 vyučovacích hodin. Studenti stráví přípravou na přijímačky pět víkendů po čtyřech hodinách a zaplatí celkem 1990 korun," uvádí Jiří Kadlec, majitel nakladatelství a vzdělávací agentury

Kde se dá najít příprava ke zkouškám na VŠ * www.tutor.cz (přípravné kurzy na přijímací zkoušky)



* www.kampomaturite.cz (přípravné kurzy, všechno, co potřebuje zájemce o studium na vysoké škole: informace o přijímacích zkouškách, přehledy škol, tipy na zajímavé publikace, studijní materiály, burza učebnic, nabídky doučování)



* www.zkousky-nanecisto.cz (příprava na přijímací zkoušky on-line nebo korespondenčně)



* www.scio.cz (příprava na přijímací zkoušky i on-line, národní srovnávací zkoušky)



* www.seminarky.cz (nabídka knížek k přijímačkám)



* www.barrister.cz (internetové knihkupectví)



* www.vysokeskoly.cz (přehled všech vysokých škol v ČR)

Amos. Všechny podrobnosti, termíny a potřebné údaje najdete na internetových stránkách. Ty nabízejí desítky kurzů různého zaměření: na matematiku, přírodní vědy, technické předměty, jazyky, historii, chemii, geografii, politologii aj. "Náš kurz žurnalistiky vás sice neprocvičí ve psaní, ale připraví vás tak, abyste zvládli přijímací test. Podobně je tomu u matematiky na VŠE. Všechny testové příklady se procvičují a vysvětlují, několikrát si zkusíte "přijímačky nanečisto". A začít můžete kdykoli, protože kurzy otevíráme od ledna do června," nabízí Kateřina Babicová z pomaturitní školy Tutor. "Kurzy jsou specificky zaměřené na konkrétní fakultu. Středoškolské učivo je strukturovaně probráno. Kurz se zaměřuje na témata, která se nejvíce objevují v testech, řeší se aktuální problémy studentů s učivem, průběžně se píší přijímací testy. Dostanete mnoho užitečných informací a rad, jak přijímačky zvládnout, co vás čeká během studia na VŠ, jakou literaturu číst." Další možností je připravovat se k přijímacím zkouškám přímo přes internet. Tam naleznete nabídku v matematice, českém jazyce, základech společenských věd a speciálně pro přípravu na přijímací zkoušky na právnické fakulty také kurz právní logiky. Výhodou těchto kurzů "z domova" je cena; jsou mnohem levnější než ty, které musí uchazeč navštěvovat.