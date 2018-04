Připravte sebe i svou peněženku na dovolenou!

Na cesty s hotovostí i s kartou



Kolik si vzít s sebou na zahraniční dovolenou peněz a v jaké podobě? Vozit s sebou na dovolenou peníze v hotovosti může být leckdy paradoxně dražší, než třeba platit kartou nebo cestovním šekem.

Cestovní šeky: bezpečné, ale méně pohodlné



Na dovolenou bez strachu o peníze? Možností jsou cestovní šeky. Nakupují se v bankách a nesou nejčastěji označení American Express, Thomas Cook či Visa. Jejich předností je „nižší cena“ zahraniční měny.

Dovolená bez cestovního pojištění je velmi riskantní



Cestovat do zahraničí a spoléhat na to, že se nic nepřihodí, je nerozum, který se může hodně prodražit. I běžná chřipka či angína totiž přijde dráž než cestovní pojištění.

Při cestě na dovolenou nechte řízek doma!



Obstarat před zahraniční dovolenou konzervy, zavářet domácí guláše, nebo si na místě užívat místní kuchyni a nakupovat speciality v tamějších obchodech? Podívejte se, ve kterých zemích se která varianta vyplatí.

Nechcete pod stan? Půjčte si na dovolenou!



Dovolená za dveřmi a vám nezbývají úspory na to, abyste realizovali své touhy a představy? Nevadí, pokud jste ochotni se zadlužit. Mnoho společností vám totiž na dovolenou ochotně půjčí.

Vyplatí se letos jet na dovolenou vlastím autem?



Rozhodně více než loni. Levný benzín a silná koruna totiž letos zlevní oproti loňskému roku cestu k severnímu pobřeží Chorvatska či Itálie a zpěto o 500 až 1000 korun.

Kolik si připravit na benzín a dálniční poplatky?



Pokud hodláte cestovat na dovolenou vlastním autem, měli byste se připravit na cenové podmínky, které jsou v jednotlivých zemích značně odlišné. Co vás tedy čeká v nejčastějších turistických destinacích?