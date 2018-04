Přišla jsem o dovolenou i peníze

Proti danému postupu dle zákoníku práce není bohužel možné se bránit. Pouze kdybyste prokázala, že zaměstnavatel vám měl dovolenou poskytnout a neučinil tak, přičemž mateřská, resp. rodičovská dovolená nastala až v závěru roku 2004. V takovém případě není vyloučené po něm požadovat náhradu škody. Pokud jste byla na mateřské nebo rodičovské dovolené a dovolenou na zotavenou nevyčerpala ani do konce roku 2004, nárok na ni zanikl. Nevyčerpanou dovolenou za rok 2003 v rozsahu čtyř týdnů nelze převádět do roku 2005 ani proplatit. S výjimkou skončení pracovního poměru v roce 2004.

Jedinou možností bylo ukončit se souhlasem zaměstnavatele rodičovskou dovolenou za účelem čerpání dovolené na zotavenou, a to nejpozději do konce roku 2004. Po skončení čerpání této dovolené na zotavenou je možné opětovně nastoupit na dovolenou rodičovskou. Neumožnilli zaměstnavatel takto vyčerpat dovolenou na zotavenou (není to jeho povinnost), nárok na ni zaniká. Je to pouze otázka vzájemné dohody mezi ním a zaměstnankyní.