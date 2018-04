Příspěvek na péči se sníží o 1200 korun. Dětí se škrty nedotknou

Jaká jsou fakta Podle české legislativy existují u nás čtyři stupně závislosti Jednotlivé stupně se stanovují podle schopnosti zvládat 34 zákonem vymezených úkonů. • Lidem v 1. až 4. stupni závislosti vyplatí obce s rozšířenou působností v roce 2010 podle předpokladů celkově 20 miliard korun, což je ve srovnání s rokem 2007 nárůst o 5,4 miliardy korun.

• Příspěvek v 1. až 4. stupni závislosti pobíralo v Česku od ledna do června 2010 každý měsíc v průměru téměř 300 tisíc osob.

• Nejvíce příjemců této dávky je v prvním stupni závislosti, příspěvek na péči nyní pobírá každý měsíc v průměru 113 tisíc osob. Kolik lidí pobírá příspěvek na péči v 1. až 4. stupni závislosti

údaje za leden až červen 2010 Stupeň závislosti Měsíční příspěvek u dětí do 18 let věku v Kč Měsíční příspěvek u dospělých v Kč Počet příjemců v průměru měsíčně Vyplaceno v průměru měsíčně v Kč 1. lehká závislost 3 000 2 000 113 000 237 milionů 2. středně těžká 5 000 4 000 88 600 359 milionů 3. těžká závislost 9 000 8 000 59 000 479 milionů 4. úplná závislost 12 000 12 000 37 000 444 milionů Zdroj: MPSV, zákon č. 108/2006 Sb.