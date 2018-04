Příští rok nás bude bolet

Státu odvedeme na daních více než letos, budeme mít skromnější sociální dávky a někteří i platy.

Co bude dražší

DPH

V příštím roce teoreticky podraží téměř vše, protože se zvyšuje daň z přidané hodnoty. U potravin, léků a sociálních a ubytovacích služeb z 9 na 10 %, u všeho ostatního zboží bude místo 19 rovných 20 procent.

Je pravděpodobné, že první, snížená sazba půjde v příštím roce ještě nahoru - je to pro stát spolehlivý zdroj financí. Otázka je, zda obchodníci promítnou zvýšenou daň do ceny zboží, nebo jestli kvůli krizi zdražovat nebudou. Někteří prodejci aut už avizovali, že ceny nezvýší.

Obecně by se příští rok nemělo zdražovat příliš, maximálně v průměru o dvě procenta. Letos to byla polovina.

Spotřební daň

Určitě bude dražší alkohol, pohonné hmoty a cigarety - tady stát zvýší spotřební daň. Půllitr piva bude o padesát haléřů dražší, líh podraží o pětikorunu za litr. Daň z benzinu i z nafty vzroste o korunu na litr. Od února (!) stoupne cena krabičky cigaret přibližně o 2,50 koruny, více se zdaní také tabák. Je možné, že se dočkáme dalšího zdražování i během roku.

Daně pro bohaté

Posouvá se strop pro platbu sociálního a zdravotního pojistného. Dosud se přestávalo pojistné odvádět nad příjem 95 tisíc korun měsíčně, nově to bude 145 tisíc.

Dobře vydělávající lidé se možná už v příštím roce dočkají "milionářské daně", kdy by ze svých příjmů nad určitou hranicí (ČSSD navrhuje 1,2 milionu ročně) platili místo 15% daně 30% a víc.

Daně pro firmy

Příští rok klesnou firemní daně o jedno procento, na 19 %. Je pravděpodobné, že se je politici po volbách budou snažit zvednout - ČSSD mluví o 21 %.

Firmy budou také platit o polovinu vyšší pojistné za zaměstnance s platem nad 145 tisíc korun měsíčně. A přijdou o slevu na sociálním pojištění za nízkopříjmové zaměstnance, která letos činila až 630 korun na osobu měsíčně.

Komu dá stát méně

Důchody

Penze v příštím roce nestoupnou: byla nízká inflace, a tak se vláda rozhodla je nevalorizovat. Průměrný důchod je dnes zhruba deset tisíc korun. V příštím roce bude v Česku žít podle předpovědi ministerstva financí 2,143 milionu starobních důchodců, o dvě procenta více než letos. Možná se dočkají příspěvku 2 400 korun, který se momentálně snaží ČSSD prosadit v parlamentu.

Novinkou je, že stát už nebude počítat dobu studia (dosud max. 6 let) do doby pojištění.

K nároku na důchod dosud stačilo být 25 let pojištěn, hranice se teď bude rok od roku posouvat až na 35 let pro důchodce odcházející v roce 2018.

Mateřská

Maminka s platem 25 tisíc hrubého dostane příští rok mateřskou 13 170 korun, tedy o 3 810 korun méně než letos. Dávka se totiž začne počítat stejně jako nemocenská, dosud byla zvýhodněna.

Mateřská se sníží všem maminkám v průměru o 23 procent, dotkne se odhadem 180 tisíc matek a snížení má platit jen jeden rok. Přetahování o úspory ve státním rozpočtu ale ještě není u konce, ve Sněmovně se bude začátkem roku projednávat změna zákona, která by dávku vrátila na původní hodnotu.

Nemocenská a ošetřovné

Dlouhodobá nemocenská (dva a více měsíců) bude nižší. Její dosavadní zvýhodnění se ruší, vypočítává se stejně jako nemocenská do jednoho měsíce. Opatření má platit jen jeden rok.

U ošetřovného to bude podobné - první tři kalendářní dny (u nemocenské jsou to dny pracovní) se nevyplácí nic. Po roce by se vše mělo vrátit do původních kolejí.

Zdravotně postižení

Sníží se jim příspěvek na provoz auta - pro těžce zdravotně postižené 2. stupně o polovinu (max. 3 000 korun), pro nejhůře postižené o pětinu (max. 7 920 korun).

Přídavky na děti

Příští rok klesnou o padesát korun (podle stáří dítěte jsou od 500 do 700 korun), letošní navýšení si tak rodiče užili jen šest měsíců. Přídavek berou zhruba na 640 tisíc dětí. Oproti tomu daňová sleva na dítě se zvyšuje o 924 korun ročně, na 11 604 korun.

Jak se budeme mít

Lidé bez práce

Příští rok nezaměstnanost poroste. Zatímco letos přišlo o práci 180 tisíc lidí a nezaměstnaných bylo půl milionu (listopad 8,5 %), příští rok by to mohlo být až o 70 tisíc lidí víc a statistika by přesáhla 10 procent. To jsme zažili naposledy v roce 2004.

Platy

Ve státním sektoru neklesnou, učitelé, hasiči i policisté se vyhnuli opatřením Janotova balíčku (4% snížení).

V soukromém sektoru zřejmě klesnou, firmy je budou v rámci úspor krátit. Letos v podnicích mzdy rostly, ale jen opticky, propouštěli se totiž nejhůře placení lidé, kteří statistiky zhoršovali.

Krachy firem

Příští rok by jich mohlo být méně než letos, kdy za první tři čtvrtletí zkrachovalo nebo skončilo v konkurzu 4 370 firem.

Hospodářský růst

Ekonomická krize by měla skončit. Ministerstvo financí očekává mírný pokles ekonomiky o 0,3 %; další renomované instituce předpovídají až dvouprocentní růst.

Euro a kurz koruny

Příští rok euro zavedeno nebude, nejbližší reálný termín by mohl být v roce 2013. Dle předpovědí by česká měna měla příští rok posílit pod 25 korun za euro.